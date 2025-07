Do rozmów między tymi politykami doszło podczas wizyty w Wonson. To miasto, to ni etylko obszra specjalnej strefy ekonomicznej, ale także ważny port handlowy i centrum turystyczne. Przed spotkaniem z Szanownym Towarzyszem rosyjski dyplomata z szefową północnokoreańskiego MSZ Cze Son Hui podpisał plan współpracy międzyresortowej na lata 2025–2027.

Po tym spotkaniu Ławrow oskarżył USA, Koreę Południową i Japonię „o gromadzenie potencjału militarnego wokół KRLD”. Cze powtórzyła, że Korea Północna „bezwarunkowo” popiera działania militarne Rosji przeciw Ukrainie. Więzy między Moskwą i Pjongjangiem określiła zaś jako „niezwyciężony sojusz”.

Przypomnijmy, że podpisany przed rokiem traktat (wszedł w życie po ratyfikacjach 4 grudnia) dotyczy nie tylko współpracy gospodarczej, politycznej i technologicznej, ale także i wojskowej. Co ważne, jego artykuł 4 zobowiązuje obie strony do „niezwłocznego udzielenia pomocy wojskowej i innej” w przypadku agresji zbrojnej zgodnie z art. 51 Karty ONZ. Moskwa za taką uznała wejście Sił Zbrojnych Ukrainy do obwodu kurskiego i tym zapisem traktatowym argumentuje obecność północnokoreańskich żołnierzy w walce z Ukrainą.

Wróćmy do wizyty Ławrowa, który w KRLD przebywał od 11 do 13 lipca. Z Kimem spotkał się w sobotę. Szanowny Towarzysz podkreślił wagę regularnych kontaktów między szefami dyplomacji obu krajów. Ławrow trzygodzinne rozmowy z minister spraw zagranicznych KRLD ocenił jako „merytoryczne, konkretne i pożyteczne”.

„Prezydent przesyła Panu najserdeczniejsze pozdrowienia, potwierdza swoje zaangażowanie we wszystkie osiągnięte porozumienia i ma wielką nadzieję na kontynuację bezpośrednich kontaktów z Panem w najbliższej przyszłości” – oświadczył – cytowany przez portal rosyjskiej telewizji RBK – Ławrow.

Kim był łaskaw zauważyć, że Ławrow jest pierwszym politykiem odwiedzającym nowe centrum turystyczne. Szanowny Towarzysz otworzył je 20 czerwca. Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA) poinformowała, że nowe hotele i motele mogą pomieścić ok. 20 tys. gości. Ławrow – jak podają rosyjskie media – był zachwycony tym kompleksem. „Jestem przekonany, że rosyjscy turyści będą przyjeżdżać do nas coraz liczniej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to ułatwić, tworząc ku temu warunki, w tym połączenia [transportowe]” – zadeklarował Kim Dzong Un.

Gdy KRLD otworzyła się po pandemii, to bezpośrednie połączenie lotnicze z Rosją zostało wznowione w sierpniu 2023 r. W czerwcu 2025 r. rzeczniczka MSZ FR Maria Zacharowa ogłosiła, że oba kraje prowadzą negocjacje w sprawie rozszerzenia ruchu lotniczego. Uwaga: Rosjanie mogą latać do KRLD wyłącznie w zorganizowanych wycieczkach.

Wróćmy do wizyty Ławrowa. Tenże stwierdził, że „relacje między Rosją a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną charakteryzują się niezwyciężonym braterstwem”.

Sporo północnokoreańskich żołnierzy oddało życie dla utrwalania tego braterstwa. Pogłoski o tym, że są oni obecni w obwodzie kurskim, pojawiły się jeszcze przed ratyfikacją (11 listopada) wspomnianego traktatu przez KRLD. Wówczas SZU meldowały o pierwszych starciach z północnokoreańskimi żołnierzami. Jednak dopiero w kwietniu KRLD oficjalnie przyznała się do uczestnictwa jej sił zbrojnych w rosyjskiej operacji odbijania części obwodu kurskiego.

KCNA podkreśliła przy tej okazji, że takie zaangażowanie jest przejawem „najwyższego poziomu przyjaźni wojskowej” i sojuszniczych stosunków między oboma krajami. Kim Dzong Un nazwał udział północnokoreańskich żołnierzy w operacji w obwodzie kurskim „świętą misją umacniania tradycyjnej przyjaźni i jedności między Koreą a Rosją”.

KCNA przypomniała, że zgodnie z traktatem z czerwca 2024 r., w przypadku ataku militarnego na jedną ze stron druga strona zobowiązuje się do natychmiastowego udzielenia pomocy wojskowej. Rosyjskie media, podając dane o liczbie północnokoreańskich żołnierzy uczestniczących w „specjalnej operacji wojskowej”, powołują się na dane… zachodnie. W kwietniu miało ich być w obwodzie kurskim 10 tys.

