Rewolucja w analizie danych satelitarnych. Jak sztuczna inteligencja zmienia wywiad i obronność?

ICEYE i SATIM wprowadziły „Detect & Classify”, by przyspieszyć analizę danych satelitarnych SAR.

Nowe narzędzie wykorzystuje AI do automatycznego wykrywania i klasyfikowania obiektów z dokładnością ponad 90%.

Rozwiązanie skraca czas analizy, oferując szybki dostęp do danych dla wojska i wywiadu.

Współpraca ICEYE i SATIM zaowocowała stworzeniem produktu, który rewolucjonizuje dotychczasowe metody analizy danych SAR (radar z syntetyczną aperturą). Tradycyjnie, analiza zobrazowań satelitarnych wymagała czasochłonnej pracy wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Dzięki Detect & Classify, proces ten zostaje zautomatyzowany, co skraca czas od pozyskania obrazu do dostarczenia kluczowych wniosków.

Jak podkreśla John Cartwright, Senior Vice President of Data Product w firmie ICEYE:

„Naszym celem przy tworzeniu Detect & Classify jest umożliwienie klientom podejmowania szybszych i lepiej uzasadnionych decyzji przy mniejszym nakładzie pracy. To coś więcej niż narzędzie analityczne — eliminujemy wąskie gardło pomiędzy pikselami obrazów satelitarnych a procesem decyzyjnym, dając użytkownikom niemal natychmiastową świadomość sytuacyjną. To zarazem krok przełomowy na drodze do w pełni zautomatyzowanych, sterowanych przez maszyny operacji bazujących na zobrazowaniach satelitarnych. To fundamentalna zmiana dla działań w zakresie obronności, bezpieczeństwa i wywiadu wykorzystujących satelitarny ISR.”

Detect & Classify łączy wysokiej rozdzielczości zobrazowania z satelitów ICEYE z zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji opracowanymi przez SATIM. Efektem jest kompleksowy pakiet informacji, zawierający zarówno obraz radarowy, jak i szczegółowe dane o wykrytych i rozpoznanych obiektach.

Szybkość i precyzja w działaniach wywiadowczych

Zdolność do szybkiego identyfikowania i klasyfikowania obiektów ma kluczowe znaczenie dla sił zbrojnych i agencji wywiadowczych. Nowe rozwiązanie umożliwia:

Szybsze identyfikowanie wzorców i anomalii : Analitycy wywiadu mogą błyskawicznie przetwarzać duże zbiory danych, co pozwala na wykrywanie powtarzających się schematów lub nietypowych zachowań.

: Analitycy wywiadu mogą błyskawicznie przetwarzać duże zbiory danych, co pozwala na wykrywanie powtarzających się schematów lub nietypowych zachowań. Precyzyjne wskazywanie celów : Zespoły taktyczne zyskują narzędzie do szybkiego lokalizowania i klasyfikowania obiektów, co usprawnia proces wskazywania celów.

: Zespoły taktyczne zyskują narzędzie do szybkiego lokalizowania i klasyfikowania obiektów, co usprawnia proces wskazywania celów. Skuteczniejsze monitorowanie obszarów morskich: Siły morskie mogą efektywniej identyfikować i przechwytywać nielegalne „statki-widma”, zwiększając bezpieczeństwo na morzu.

Jacek Strzelczyk, CEO SATIM, zaznacza:

„Połączenie obszernego katalogu obiektów SATIM z wysokiej jakości zobrazowaniami SAR dostarczanymi przez ICEYE, tworzy potężny produkt, który eliminuje ograniczenia manualnej analizy i zapewnia klientom bezpośredni dostęp do praktycznych informacji wywiadowczych, poprawiając świadomość sytuacyjną i przyspieszając podejmowanie kluczowych decyzji. Obserwujemy znaczący wzrost wykorzystania naszych produktów przez klientów na całym świecie, a nowe rozwiązanie pozwoli rozszerzyć te korzyści na jeszcze szersze grono użytkowników.”

ICEYE jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów SAR, oferując niezrównany dostęp do danych z każdego miejsca na Ziemi. Satelity te zapewniają rozdzielczość obrazu terenu na poziomie 25 cm, co umożliwia niezwykle dokładne wykrywanie obiektów niezależnie od warunków pogodowych i oświetleniowych. Do tej pory ICEYE wystrzeliło na orbitę 54 satelity.

Przyszłość technologii satelitarnej

Niedawne wprowadzenie przez ICEYE nowego trybu obrazowania Scan Wide dodatkowo wzmacnia możliwości konstelacji. Tryb ten pozwala na objęcie zasięgiem do 60 000 km² w pojedynczym obrazie, co jest szczególnie przydatne w monitorowaniu rozległych obszarów morskich. W połączeniu z funkcją Detect & Classify, umożliwia to użytkownikom szybkie wskazanie obszarów zainteresowania, a następnie zastosowanie trybów wyższej rozdzielczości do bardziej szczegółowej analizy. To kolejny krok w kierunku w pełni zautomatyzowanych i efektywnych operacji bazujących na zobrazowaniach satelitarnych, otwierający nowe perspektywy dla obronności i wywiadu.

Na podstawie komunikatu prasowego