Chińskie bombowce strategiczne H-6K symulują atak na Tajwan. Na krótko przed szczytem szczytem Xi-Trump

Chińskie bombowce strategiczne H-6K przeprowadziły "symulowane ćwiczenia konfrontacyjne" w pobliżu Tajwanu.

Tajpej potępiło te działania, nazywając je propagandą mającą na celu zastraszenie.

Manewry odbywają się tuż przed spotkaniem Trumpa z Xi Jinpingiem, gdzie jednym z tematów będzie status Tajwanu.

Tajwan na celowniku: Ćwiczenia wojskowe i propaganda

Chińskie media państwowe, za pośrednictwem kanału wojskowego, poinformowały o ćwiczeniach, w których brały udział jednostki z Dowództwa Teatru Wschodniego. Celem szkolenia było przetestowanie zdolności do „blokad powietrznych i precyzyjnych uderzeń”. W manewrach uczestniczyło „kilka myśliwców J-10” oraz „wiele bombowców H-6K”, które wleciały w „przestrzeń powietrzną wokół wyspy Tajwan”.

Warto podkreślić, że bombowce H-6K to samoloty dalekiego zasięgu, zdolne do przenoszenia broni jądrowej i pocisków manewrujących, a chińskie media, powołując się na jednego z oficerów, podały, że podczas lotu „wyraźnie widać było wybrzeże Tajwanu”, co wskazuje na bliskość manewrów do wyspy.

Ministerstwo Obrony Tajwanu ostro potępiło te doniesienia, nazywając je propagandą. W oficjalnym oświadczeniu stwierdzono, że jest to „jawna operacja (pod adresem) opinii publicznej, mająca na celu zastraszenie”. Tajpej wezwało swoich obywateli do zjednoczenia w obronie demokracji. Resort obrony w Pekinie nie skomentował stanowiska Tajpej, co jest typową reakcją w tego typu sytuacjach.

H-6 to zmodyfikowana, licencyjna wersja sowieckiego Tu-16 produkowana przez Xi’an Aircraft Corporation od lat 60. XX wieku. Najnowsze wersje tych bombowców dalekiego zasięgu, w tym H-6K są nośnikiem pocisków manewrujących, wyposażonym w nowoczesną awionikę, silniki turboodrzutowe i zewnętrzne węzły do przenoszenia szerokiej gamy rakiet i bomb. Z kolei Chengdu J-10 to wielozadaniowy myśliwiec produkowany przez Chengdu Aircraft Corporation od końca lat 90., zaprojektowany do zwalczania celów powietrznych i do zadań uderzeniowych. Nie jest to pierwszy raz, kiedy maszyny tego typu zostały wysłane przez PLAAF w pobliże Tajwanu.

Geopolityczne tło: Tajwan w ogniu chińskich ambicji

Pekin od dawna uważa demokratycznie rządzony Tajwan za swoje terytorium i nie wyklucza siłowego przejęcia kontroli nad wyspą. Rząd w Tajpej kategorycznie sprzeciwia się tym roszczeniom, podkreślając, że tylko obywatele kraju mogą decydować o swojej przyszłości. Ta fundamentalna różnica w postrzeganiu statusu Tajwanu jest głównym źródłem napięć w regionie.

Stany Zjednoczone, mimo braku oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, są zobowiązane prawnie do dostarczania mu środków do obrony. Jest to kluczowy element polityki USA w regionie, mający na celu utrzymanie stabilności i odstraszanie Chin od ewentualnych działań militarnych.

Szczyt Xi-Trump: Handel i Tajwan na agendzie

Prezydent USA Donald Trump, który rozpoczął azjatyckie tournée, ma spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w czwartek, 30 października. Spotkanie odbędzie się w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej. Oczekuje się, że przywódcy sfinalizują porozumienie handlowe między dwoma największymi gospodarkami świata.

Jednakże, jak donoszą media, jednym z chińskich żądań, które mają zostać omówione podczas spotkania, ma być zmiana polityki USA wobec niepodległości Tajwanu. Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, podczas gdy obecnie jej tylko „nie popierają”. Administracja w Waszyngtonie zapowiada jednak, że Trump nie zamierza wprowadzać takich zmian, co może prowadzić do dalszych napięć.