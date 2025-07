Senat za, Sejm zdecyduje. Specustawa o inwestycjach obronnych bliżej realizacji

Senat przyjął specustawę o inwestycjach obronnych z poprawkami. Co to oznacza dla Tarczy Wschód i przyszłości polskiej armii? Ustawa, która ma uprościć procedury związane z kluczowymi inwestycjami w obronność, wraca teraz do Sejmu.

i Autor: Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu/ Materiały prasowe Senat