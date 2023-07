Węgry odebrały pierwsze śmigłowce Caracal. Zastępują posowieckie Mi-8

Węgierskie Siły Zbrojne złożyły w 2018 roku zamówienie na 16 wielozadaniowych śmigłowców średnich Airbus Helicopters H225M w ramach programu modernizacji zatwierdzonego dwa lata wcześniej. Maszyny zastępujące wysłużone śmigłowce posowieckie są wyposażone w nowoczesną, cyfrową awionikę, głowice optoelektroniczne oraz systemem HForce, umożliwiającym użycie uzbrojenia niekierowanego i kierowanego.

Dzięki temu będą mogły nie tylko realizować zadania transportowe, ale również służyć do zadań poszukiwawczo-ratowniczych oraz realizować misje ratownictwa bojowego (Combat-SAR) czy wsparcia pola walki. Węgierskie dowództwo rozważa wyposażenie 6 maszyn H225M w sondy do tankowania paliwa w locie, aby dostosować je do realizacji misji specjalnych na dużym dystansie.

W poniedziałek 17 lipca pierwsze dwa śmigłowce Airbus Helicopters H225M przybyły do ​​bazy lotniczej Szolnok gdzie stacjonuje 86. Pułk Śmigłowcowy. Są z niego sukcesywnie wycofywane śmigłowce posowieckie. Ostatni lot szkolny maszyny Mi-8T odbył się w marcu b.r., a pieć ostatnich śmigłowców Mi-17 ma zakończyć służbę w ciągu 3 lat. W tym czasie ich miejsce zajmie kolejnych 14 wiropłatów dostarczanych przez zakłady w Marignane nieopodal Maarsylii. Warto zauważyć, że oprócz trójkątów w odcieniach szarości i numerów taktycznych oznaczających węgierskie maszyny wojskowe, śmigłowce posiadały też podczas lotu cywilne, francuskie rejestracje.

Warto zaznaczyć, że nie są to pierwsze śmigłowce firmy Airbus Helicopters w tej jednostce. Węgierskie siły zbrojne na kilka miesięcy przed zakupem H225M zamówiły również produkowane prze niemieckie zakłady tego samego koncernu 20 lekkich śmigłowców H145M z system HForce. Dotąd dostarczono 19 z tych maszyn. 5 z nich posiada możliwość przenoszenia uzbrojenia, a kolejne 5 jedynie głowice optoelektroniczne.

W ubiegłym roku maszyny H145M uzyskały certyfikat do używania przeciwpancernych pocisków Spike, sterowanych waśnie za pośrednictwem HForce, który jest rozwiązaniem modułowym. Te same możliwości można też łatwo zaimplementować na H225M, choć należy się raczej spodziewać, że to mniejsze i zwinniejsze H145M będą eskortować i wspierać H225M posiadające możliwość transportu do 28 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Osiągają prędkość przelotową 285 km/h i zasięg ponad 820 km.