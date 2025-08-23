Ukraina straciła myśliwiec MiG-29. Zginął też doświadczony pilot

W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 roku, podczas podchodzenia do lądowania, rozbił się myśliwiec MiG-29, w wyniku czego zginął pilot, Serhij Wiktorowycz Bondar.

Tragedia ta jest kolejną stratą dla ukraińskiego lotnictwa wojskowego, po zestrzeleniu F-16 i Mirage 2000 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

MiG-i-29, mimo radzieckiego pochodzenia, odgrywają kluczową rolę w obronie Ukrainy dzięki modernizacjom i zachodniemu uzbrojeniu, w tym pociskom AGM-88 HARM i bombom JDAM-ER.

Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie

W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 roku ukraińskie Siły Powietrzne poniosły kolejną bolesną stratę. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, rozbił się myśliwiec MiG-29, a pilot, Serhij Wiktorowycz Bondar, zginął. Mężczyzna, który urodził się w 1979 roku, był doświadczonym pilotem myśliwców MiG-29. Siły Powietrzne Ukrainy nie podały jednak więcej informacji na temat jego służby i osiągnięć. Przekazano natomiast, że do katastrofy doszło podczas podejścia do lądowania po powrocie z misji bojowej. Ukraiński serwis Militarny zwrócił natomiast uwagę, że 6 czerwca 2025 roku Bondar został odznaczony Orderem Bohdana Chmielnickiego III stopnia zgodnie z dekretem prezydenta Ukrainy nr 392/2025.

W nocy (z 22 na) 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 r.” – czytamy w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy.

Władze nie ujawniły dokładnej lokalizacji zdarzenia, zasłaniając się dobrem śledztwa. Wiadomo jedynie, że wypadek bada specjalna komisja, która ma ustalić przyczyny tragedii. Katastrofa MiG-29 to kolejna w ostatnim czasie strata w ukraińskim lotnictwie wojskowym. Od czerwca 2025 roku Ukraina straciła już trzy samoloty. Oto chronologiczny przegląd tych tragicznych wydarzeń:

29 czerwca 2025 roku: Podczas odpierania rosyjskiego ataku został uszkodzony i rozbił się myśliwiec F-16 . Pilot maszyny zginął.

. Pilot maszyny zginął. 23 lipca 2025 roku: Ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000 . Pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Na szczęście, został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.

. Pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Na szczęście, został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar. 23 sierpnia 2025 roku: Katastrofa myśliwca MiG-29, w której zginął Serhij Wiktorowycz Bondar.

Ukraińskie MiG-29 - legenda radzieckiego lotnictwa w nowoczesnej wojnie

Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie jednym z symboli obrony powietrznej tego kraju pozostają myśliwce MiG-29. Te samoloty, zaprojektowane jeszcze w czasach Związku Radzieckiego jako odpowiedź na amerykańskie F-16 i F/A-18, dziś pełnią znacznie szerszą rolę, niż pierwotnie zakładali ich konstruktorzy. Wciąż przechwytują rosyjskie samoloty i pociski manewrujące, a dzięki modernizacjom i wsparciu Zachodu stały się także platformą dla nowoczesnego uzbrojenia, które znacząco zwiększyło ich potencjał bojowy.

MiG-29, znany w NATO pod oznaczeniem „Fulcrum”, oblatany został w 1977 roku i trafił do służby sześć lat później. Był jednym z filarów radzieckiej koncepcji przewagi powietrznej, stworzonym jako lekki, zwrotny myśliwiec czwartej generacji. Dzięki aerodynamicznej sylwetce i zastosowaniu dwóch silników RD-33 o dużym ciągu samolot mógł osiągać prędkości rzędu Mach 2,25, czyli ponad 2400 km/h. Jego pułap operacyjny wynosił 18 kilometrów, a bojowy zasięg sięgał 700 kilometrów, ale można było go wydłużyć poprzez zastosowanie dodatkowych zbiorników paliwa.

Standardowe uzbrojenie maszyny obejmowało działko GSz-30-1 kalibru 30 mm, pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu R-73 oraz średniego zasięgu R-27, a także bomby i rakiety niekierowane przeznaczone do ataków naziemnych. W latach 80. i 90. ten zestaw uzbrojenia gwarantował wysoką skuteczność, jednak wobec nowoczesnych rosyjskich myśliwców generacji 4++ takich jak Su-30SM czy Su-35 okazał się niewystarczający. Dlatego Ukraina, we współpracy z państwami NATO, zdecydowała się na modernizację swoich MiG-ów.

MiG-i-29 z zachodnim uzbrojeniem

Prawdziwą rewolucją okazało się dostosowanie samolotów do przenoszenia amerykańskich pocisków przeciwradiolokacyjnych AGM-88 HARM, dzięki którym ukraińscy piloci mogą skutecznie atakować rosyjskie radary i systemy obrony przeciwlotniczej. Kolejnym etapem była integracja MiG-ów z bombami kierowanymi JDAM-ER, naprowadzanymi przy użyciu sygnału GPS, co pozwoliło Ukrainie razić cele naziemne z bezpiecznego dystansu kilkudziesięciu kilometrów. Według nieoficjalnych doniesień rozważane jest także pełne dostosowanie maszyn do pocisków powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, choć na razie nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Ile MiG-ów-29 ma Ukraina?

Z dostępnych informacji wynika, że na początku wojny Ukraina miała około 50-60 MiG-ów, choć wiele z nich znajdowało się w różnym stanie technicznym. W pierwszych miesiącach część została zniszczona w rosyjskich atakach, jednak sytuację uratowały dostawy od sojuszników. Słowacja przekazała 13 samolotów, Polska dostarczyła ponad 20 egzemplarzy, w tym zmodernizowane w Niemczech wersje MiG-29G, a dodatkowe części zamienne napływały z innych państw NATO. Obecnie szacuje się, że Siły Powietrzne Ukrainy nadal dysponują kilkudziesięcioma MiG-ami, choć dokładna liczba pozostaje tajemnicą wojskową.