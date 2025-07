Zmiany w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Gen. Michał Strzelecki przejmuje stery

Gen. bryg. Michał Strzelecki, dotychczasowy dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej, objął dowództwo nad polskimi Wojskami Specjalnymi. Zastąpił gen. dyw. Sławomira Drumowicza, który pełnił tę funkcję od października 2018 roku.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że żołnierze wojsk specjalnych są „symbolem sprawności żołnierza, odwagi, są bohaterami XXI wieku i swoją postawą mogą zachęcać innych do służby wojskowej”.

Dodał również:

„Jesteście elitą elit. Stanowicie dla każdego Polaka dowód heroicznej odwagi i męstwa. (…) Nie ma jednostki bez dowódcy i nie ma dowódcy, bez żołnierzy, którzy idą z nim ramię w ramię. Chciałbym na wstępie wam wszystkim podziękować za to, co robicie za to, jacy jesteście za waszą odwagę, determinację i poświęcenie. Dziękuję za upamiętnienie twórcy Wojsk Specjalnych gen. Włodzimierza Potasińskiego. Bardzo doceniam tą tradycję, tą kulturę, to wszystko, co wyrasta właśnie z pamięci tożsamość z tego, że nie jesteśmy ani pierwsi, ani ostatni. Jesteście żołnierzami Wojsk Specjalnych, którzy stanowią - myślę dla każdego Polaka -przykład heroicznej odwagi i męstwa. Czasem można powiedzieć czegoś tajemniczego, czegoś nieodkrytego, marzeń o takim życiu, o takiej przygodzie, o takim wyzwaniu. A wy sami wiecie jaki to trud, jaki ciężar dla was, dla waszych rodzin, dla wszystkich, którzy z wami pracują i służą. W służbie Wojskach Specjalnych niebezpieczeństwo jest zaszczytem, a odwaga honorem. Chciałbym to uświadomić może po raz kolejny, że wasza służba nie ogranicza się tylko i wyłącznie do operacji, których wykonujecie. Wasza służba jest związana też z reprezentowaniem, z pokazywaniem, zachęcaniem do służby w wojsku, do oddania, do patriotyzmu. „Optimus optimorum” - najlepsi z najlepszych. Tacy są specjaliści, tacy jesteście w AGACIE, w NILU, GROMIE i FORMOZIE, w komandosach z Lublińca. Bardzo dziękuję za waszą służbę. Polska wam dziękuję za waszą służbę, jesteśmy z was bardzo dumni. Nie ma jednostki bez dowódcy. Nie ma dowódcy bez żołnierzy, którzy idą w nim w ramię w ramię. Chciałbym bardzo podziękować waszemu dowódcy panu generałowi Drumowiczowi. Bardzo dziękuję. Panie generale, jest pan uosobieniem tych wszystkich cech, które przed chwilą wymieniłem. Charyzmy, którą musi mieć dowódca, ale i odwagi(…) Bardzo dziękuję za tą pracę na rzecz Wojsk Specjalnych, a teraz liczę jeszcze bardziej, bo odpowiedzialność jeszcze większa, jeszcze szersza, choć zdaję sobie sprawę, że serce tu biło najmocniej. (…) Bardzo dziękuję panu zastępcy panu generałowi Kopackiemu za przyjęcie tych obowiązków, przejście tego okresu przekazania dowództwa. (…) I do pana generała Strzeleckiego, bo z Wojsk Specjalnych wyszedłeś i do Wojsk Specjalny wracasz. Więc znasz jak najbardziej uwarunkowania. Ukierunkowanie tego wszystkiego, co jest dziś potrzebne. (…) To przygotowanie, wykształcenie, doświadczenie, kierowanie brygadą, która też w tym wymiarze operacji dobrze przygotowuje - powiedziła szef MON.