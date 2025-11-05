Powszechne szkolenia wojskowe dla Polaków. Szef MON zapowiada spore zmiany

Karolina Modzelewska
PAP
2025-11-05 17:16

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił plany wprowadzenia powszechnych, dobrowolnych szkoleń wojskowych, które mają wystartować od przyszłego roku. System ma umożliwić każdemu chętnemu, "od juniora do seniora", zdobycie podstawowych umiejętności obronnych, zwiększając tym samym odporność państwa polskiego na potencjalne zagrożenia. Szczegóły programu zostaną zaprezentowane w czwartek, 20 czerwca.

Kto będzie mógł wziąć udział w szkoleniach?

Nowy system szkoleń ma być dostępny dla szerokiego grona obywateli. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „do obrony powołany jest każdy z nas, każdy obywatel Rzeczpospolitej, nikt z tego nie jest zwolniony”. Zaznaczył jednak, że „nie każdy będzie żołnierzem, nie każdy będzie powołany”. Program ma być elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Wicepremier wymienił różne kategorie osób, które będą mogły skorzystać ze szkoleń:

  • Rezerwiści z wyznaczonymi miejscami aktywności.
  • Osoby, które nie zostaną powołane do wojska, ale będą działać w obronie cywilnej.
  • Obywatele, którzy pozostaną w swoich miejscowościach, domach i miejscach pracy.
  • Wszyscy chętni, „od juniora do seniora”, którzy będą mogli się przeszkolić.

Na czym będą polegać powszechne szkolenia?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wiceministra Cezarego Tomczyka, planowane szkolenia mają stanowić nową formę edukacji obronnej. Będą one umożliwiać udział w kursach indywidualnych, a także grupowych, na przykład w ramach zakładu pracy.

Cezary Tomczyk wyjaśnił, że każda firma w Polsce, w tym Poczta Polska, Polska Grupa Zbrojeniowa czy nawet Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie mogła zgłosić swoich pracowników do wspólnego szkolenia. Chętne osoby otrzymają informacje o dostępnych terminach i będą mogły wybrać jednostkę wojskową, w której przejdą przeszkolenie. Pilotaż programu ma zostać przeprowadzony już w listopadzie i grudniu bieżącego roku, a pełnoskalowe uruchomienie nastąpi od przyszłego roku.

Wcześniejsze zapowiedzi i przyszłe plany

Prace nad podobnym programem szkoleń były już wcześniej sygnalizowane. W marcu 2025 r. roku premier Donald Tusk informował o zamiarze przeszkolenia 100 tysięcy ochotników rocznie do 2027 r. Wystąpienie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Cytadeli Warszawskiej potwierdza determinację rządu w kwestii wzmocnienia zdolności obronnych kraju poprzez zaangażowanie szerokiej społeczności. Szczegółowe informacje na temat systemu zostaną przedstawione w czwartek, 20 czerwca przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa sztabu generalnego gen. Wiesława Kukułę oraz wiceszefa MON Cezarego Tomczyka.

