Powszechne szkolenia wojskowe dla Polaków. Szef MON zapowiada spore zmiany

Kto będzie mógł wziąć udział w szkoleniach?

Nowy system szkoleń ma być dostępny dla szerokiego grona obywateli. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „do obrony powołany jest każdy z nas, każdy obywatel Rzeczpospolitej, nikt z tego nie jest zwolniony”. Zaznaczył jednak, że „nie każdy będzie żołnierzem, nie każdy będzie powołany”. Program ma być elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Wicepremier wymienił różne kategorie osób, które będą mogły skorzystać ze szkoleń:

Rezerwiści z wyznaczonymi miejscami aktywności.

Osoby, które nie zostaną powołane do wojska, ale będą działać w obronie cywilnej.

Obywatele, którzy pozostaną w swoich miejscowościach, domach i miejscach pracy.

Wszyscy chętni, „od juniora do seniora”, którzy będą mogli się przeszkolić.

Na czym będą polegać powszechne szkolenia?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wiceministra Cezarego Tomczyka, planowane szkolenia mają stanowić nową formę edukacji obronnej. Będą one umożliwiać udział w kursach indywidualnych, a także grupowych, na przykład w ramach zakładu pracy.

Cezary Tomczyk wyjaśnił, że każda firma w Polsce, w tym Poczta Polska, Polska Grupa Zbrojeniowa czy nawet Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie mogła zgłosić swoich pracowników do wspólnego szkolenia. Chętne osoby otrzymają informacje o dostępnych terminach i będą mogły wybrać jednostkę wojskową, w której przejdą przeszkolenie. Pilotaż programu ma zostać przeprowadzony już w listopadzie i grudniu bieżącego roku, a pełnoskalowe uruchomienie nastąpi od przyszłego roku.

Wcześniejsze zapowiedzi i przyszłe plany

Prace nad podobnym programem szkoleń były już wcześniej sygnalizowane. W marcu 2025 r. roku premier Donald Tusk informował o zamiarze przeszkolenia 100 tysięcy ochotników rocznie do 2027 r. Wystąpienie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Cytadeli Warszawskiej potwierdza determinację rządu w kwestii wzmocnienia zdolności obronnych kraju poprzez zaangażowanie szerokiej społeczności. Szczegółowe informacje na temat systemu zostaną przedstawione w czwartek, 20 czerwca przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa sztabu generalnego gen. Wiesława Kukułę oraz wiceszefa MON Cezarego Tomczyka.