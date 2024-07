Spora partia pojazdów z rodziny Boxer trafi na Ukrainę? Niemcy prowadzą rozmowy z KNDS

Według ustaleń niemieckiej gazety Spiegel, ministerstwo obrony Niemiec miało złożyć zaproszenie do składania ofert z KNDS na modele Boxer i RCH155, ale odmówiło dalszych informacji na temat ewentualnej umowy. Z Kolei rzecznik KNDS powiedział, że w tej chwili nie ma kontraktu i odmówił dalszych komentarzy.

Jak napisał Spiegel, transakcja ministerstwa obrony z KNDS ma szersze implikacje, ponieważ jest częścią możliwej umowy ramowej na ponad 300 Boxerów, z którego Wielka Brytania i inne państwa członkowskie NATO mogłyby skorzystać na późniejszym etapie.

Ukraina używa tej śmiercionośnej broni! Wołoszański o erze zabójczych dronów! | Wojna wg Wołoszańskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W czerwcu niemieckie media informowały, że koncern zbrojeniowy KNDS zamierza dostarczyć Ukraina 18 dodatkowych samobieżnych armatohaubic RCH 155, co by zwiększyło liczbę posiadanych przez Ukrainę tych pojazdów do 54 sztuk. Dostawę pierwszych 36 samobieżnych armatohaubic RCH 155 ogłoszono w lutym tego roku. W czerwcu także Bild informował, że Ukraina otrzyma od Niemiec nieokreśloną liczbę kołowych bojowych wozów piechoty Boxer wyposażonych w bezzałogowy system wieżowy RCT30.

Wsparcie Niemiec dla Ukrainy ciągle przybywa

Niemiecki portal Merkur informował na początku lipca, że Berlin wysłał do Kijowa na przełomie czerwca i lipca kolejny ogromny pakiet pomocy wojskowej niemal w tajemnicy i w dużej mierze niezauważony. Pakiet dotyczy między innymi czołgów Leopard 1. Według niemieckiego portalu, Ukraina otrzymała od Niemiec kolejne dziesięć czołgów Leopard 1A5 i dwadzieścia kolejnych bojowych wozów piechoty Marder. Oznacza to, że liczba „Marderów” dostarczonych z Republiki Federalnej Niemiec w czasie wojny wzrosła do 120, a liczba Leopardów do 50.

Oprócz pojazdów Leopard 1 i Marder dostarczono także amunicję do nich, a także przekazano dodatkowe samobieżne mosty Biber rozkładane poziomo i osadzone na podwoziu czołgu Leopard 1 (wcześniej dostarczono 19 takich), dwa dodatkowe opancerzone pojazdy inżynieryjne Dachs (poprzednio 9), jeden opancerzony pojazd ratowniczy Wisent 2 (poprzednio 17) i cztery dodatkowe opancerzone pojazdy przeciwminowe Wisent 1 (poprzednio 38). W sumie Niemcy pracują nadal nad dostawą do 105 odnowionych Leopardów 1A5.