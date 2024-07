Niemcy jak obiecali, tak zrobili. Trzeci niemiecki system Patriot dotarł już na Ukrainę

"Trzeci niemiecki system Patriot dotarł już na Ukrainę. Wzmocni on obronę ludności i infrastruktury kraju przed samolotami, dronami i pociskami rakietowymi. Ukraińska załoga systemu pomyślnie przeszła odpowiednie szkolenie w Niemczech w ostatnich miesiącach" - napisał ambasador na platformie X.

Jak przypomniał, 11 czerwca kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział przekazanie Ukrainie "w nadchodzących tygodniach i miesiącach" trzeciego systemu Patriot, a także systemu obrony powietrznej IRIS-T, samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, rakiet i amunicji.

Wcześniej niemiecka ministerka spraw zagranicznych Annalena Baerbock ogłosiła plany przekazania Ukrainie kolejnego systemu Patriot oraz pakietu pomocowego w wysokości 500 mln euro.

Niemcy przekazały Ukrainie pierwsze dwa systemy Patriot i amunicję do nich w 2023 roku.

Stabilna obrona powietrzna Ukrainy wymagałaby ok. 20 baterii - ok. 100 wyrzutni, 20 radarów i 20 stanowisk dowodzenia - systemów Patriot.

System Patriot znalazł się także – choć nie od razu, dostawy zaczęły się w 2023 r. – wśród broni przekazywanej Ukrainie przez Zachód. Z informacji ukraińskich sił powietrznych o zestrzeleniach rosyjskich samolotów wczesnego ostrzegania A-50 i myśliwców Su-34/Su-35 można wnioskować, że Ukraińcy strzelają pociskami PAC-2 GEM-T (to inny typ niż wybrany przez Polskę) na 150 km – dystans bliski maksymalnemu publicznie znanemu zasięgowi tych efektorów.

W ostatnich miesiącach ukraińskie władze wielokrotnie apelowały do zachodnich partnerów, by wsparli ukraińskie siły zbrojne kolejnymi systemami przeciwlotniczymi - zwłaszcza bateriami Patriot – by zapewnić ochronę ukraińskiej armii, miastom i infrastrukturze, regularnie atakowanym przez Rosjan.

Dotychczas USA wysłały na Ukrainę jeden system Patriot. W ostatnich tygodniach przekazanie kolejnych zestawów zadeklarowały m.in. Holandia i Niemcy. Premier Donald Tusk oświadczył w kwietniu, że nie ma możliwości, by Polska przekazała baterię Patriotów Ukrainie, ponieważ dwie pierwsze baterie są na etapie wdrażania, a dostawy sześciu zamówionych w drugiej fazie zaczną się w 2026 roku. Operacyjna bateria Patriotów w Polsce należy do sił USA; jej zadaniem jest m.in. ochrona logistycznego hubu w Rzeszowie.

Szanse na kolejne systemy Patriot?

Pod koniec czerwca brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na pięć osób poinformowanych o negocjacjach, przekazał, że Stany Zjednoczone, Izrael i Ukraina prowadzą rozmowy w sprawie dostarczenia Kijowowi do ośmiu systemów obrony powietrznej Patriot.

Według gazety umowa, która jest omawiana między ministrami i wyższymi urzędnikami trzech krajów, nie została jeszcze sfinalizowana, ale najprawdopodobniej polegałaby na tym, że systemy Patriot zostaną najpierw odsprzedane przez Izrael Stanom Zjednoczonym, a następnie przekazane przez USA Ukrainie.

„FT” zauważa, że jeśli taki transfer doszedłby do skutku, stanowiłoby to skokową zmianę w zdolnościach obronnych Ukrainy, od ponad dwóch lat odpierającej rosyjską inwazję. Ukraina posiada obecnie co najmniej cztery systemy Patriot, dostarczone przez USA i Niemcy. Kijów często prosił zachodnich sojuszników o dostarczenie systemów obrony powietrznej, w szczególności Patriotów. W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłosiły, że wstrzymują dostawy pocisków przechwytujących Patriot do innych krajów, aby nadać priorytet dostawom dla Ukrainy.

Cztery z cytowanych źródeł zaznaczyły, że choć omawiany był transfer wszystkich ośmiu systemów, nie musi to oznaczać, że wszystkie zostaną wysłane na Ukrainę.

„FT” pisze, że izraelskie baterie M901 PAC-2 są starsze niż część systemów Patriot znajdujących się obecnie na Ukrainie, ale według analityków wojskowych starszy model jest nadal w pełni kompatybilny z nowszymi, a co ważne Izrael posiada również wystarczające zapasy pocisków przechwytujących, których Ukraina również potrzebuje.

Analitycy twierdzą również, że starsze izraelskie pociski przechwytujące mają większy zasięg i większą głowicę bojową niż nowszy model PAC-3. Może to sprawić, że będą one dobrze nadawać się do przechwytywania bomb szybujących zrzucanych przez rosyjskie myśliwce z dala od linii frontu.

PO/PAP