Bundeswehra przygotowuje się do znaczącego wzmocnienia swojego arsenału, planując zakup dodatkowych pocisków manewrujących Taurus. Jak podaje portal hartpunkt.de, kontrakt na ich pozyskanie ma zostać podpisany w najbliższych miesiącach, a parlamentarna zgoda na realizację projektu jest spodziewana na przełomie 2025 i 2026 roku. Decyzja ta wynika z potrzeby zwiększenia zdolności precyzyjnego rażenia na dużą odległość oraz odpowiedzi na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie.

Plany zakupu nowych pocisków Taurus

Z informacji uzyskanych przez hartpunkt.de wynika, że Bundeswehra planuje pozyskać "znaczną" liczbę nowych pocisków Taurus. Choć dokładna liczba nie została publicznie ujawniona, spekuluje się, że może chodzić o kolejne 600 egzemplarzy zmodernizowanego wariantu Taurus NEO, którego wartość szacuje się na około 2,1 miliarda euro. Pierwsze dostawy nowych pocisków planowane są na 2029 rok. Według informacji portalu już w ostatniej kadencji parlamentu podejmowano starania o zakup dodatkowych pocisków Taurus dla Bundeswehry. Plany te nie mogły jednak zostać zrealizowane z powodu niewystarczających środków budżetowych.

Decyzja o zakupie nowych pocisków Taurus jest odpowiedzią na niedobory w arsenale precyzyjnej broni dalekiego zasięgu w Europie, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie. Pociski Taurus stały się przedmiotem politycznej debaty w Niemczech, zwłaszcza w związku z prośbami Ukrainy o ich dostawę, które zostały odrzucone przez kanclerza Olafa Scholza. Pewne nadzieje dawał Friedrich Merz, ale on po wyborach nabrał wody w usta i ciągle powtarza o skomplikowanym procesie przekazania ich Ukrainie.

Co więcej według portalu, zainteresowanie Taurusem wyraziła także Szwecja, która planuje integrację tych pocisków z myśliwcami JAS-39 Gripen. Pierwsze egzemplarze miałyby osiągnąć gotowość operacyjną w 2028 roku. Współpraca międzynarodowa może umożliwić reaktywację linii produkcyjnej Taurus Systems GmbH, co byłoby opłacalne tylko przy większych zamówieniach, łączących potrzeby Niemiec, Szwecji i potencjalnie innych krajów.

Taurus znowu będzie produkowany?

Na początku tego miesiąca niemiecki koncern zbrojeniowy MBDA ogłosił gotowość do wznowienia produkcji pocisków manewrujących Taurus. Decyzja ta ma związek z rosnącym zapotrzebowaniem na broń dalekiego zasięgu - jak tłumaczy Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Niemcy.

Obecny stan arsenału Taurus w Niemczech

Bundeswehra dysponuje obecnie około 600 pociskami Taurus KEPD-350, zakupionymi w latach 2005–2010 na potrzeby samolotów Tornado. Jednak według doniesień medialnych, tylko około 300 z nich jest w pełni zdolnych do użycia, ponieważ reszta wymaga recertyfikacji lub modernizacji. W grudniu 2024 roku podpisano kontrakt z Taurus Systems GmbH (joint venture MBDA Deutschland i Saab) na generalną modernizację istniejących pocisków, co ma zapewnić ich zdolność bojową do co najmniej 2045 roku. Jednak sama modernizacja nie wystarczy, by sprostać rosnącym wymaganiom NATO, które zakładają, że Niemcy powinny dysponować co najmniej 1000 pociskami Taurus w ramach planowania obronnego.

Wcześniejsze plany zakupu dodatkowych pocisków Taurus były hamowane przez ograniczenia budżetowe i niemiecki „hamulce zadłużenia”. Jednak po uwolnieniu wydatków obronnych od tych ograniczeń oraz planowanym zatwierdzeniu budżetu na 2025 rok, przeszkody te zostały w dużej mierze usunięte. Reaktywacja linii produkcyjnej Taurus wymaga jednak znacznych nakładów finansowych i koordynacji z partnerami międzynarodowymi, aby osiągnąć efekt skali i obniżyć koszty jednostkowe. Dla porównania, amerykański pocisk JASSM, o podobnych możliwościach, kosztuje około 1,2 miliona euro za sztukę dzięki masowej produkcji, podczas gdy szacowany koszt nowego Taurusa może wynieść nawet 2 miliony euro przy mniejszych zamówieniach.

Pocisk Taurus co to jest?

Taurus KEPD 350K, to lotniczy pocisk manewrujący o napędzie rakietowym opracowanym przez konsorcjum AURUS Systems GmbH, w skład którego wchodziła niemiecka firma MBDA Deutschland GmbH (posiadająca 67% udziałów) oraz szwedzka SAAB Dynamics AB (mająca pozostałe 33%). Rakieta powstała z wykorzystaniem technologii pozwalających na obniżenie jej skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego. Zasięg rażenia celów za pomocą Taurusa wynosi nawet 500 km, co jest wartością znacznie większą np. od francuskich SCALP-EG/Storm Shadow (250-400 km). Naprowadzanie odbywa się za pomocą bezwładnościowemu systemowi naprowadzającego, korygowanemu za pomocą danych z GPS. Zostały one zakupione przez Niemcy, Hiszpanię oraz Koreę Południową. Pocisk Taurus jest przeznaczony do niszczenia ważnych celów znajdujących się za liniami wroga, takich jak bunkry, składy amunicji i paliwa, lotniska i mosty.

Pocisków starszej konstrukcji posiadane przez Niemcy mają zasięg ponad 500 km, i zostały zamówione dekadę temu. Pierwotnie pocisk manewrujący Taurus miał mieć żywotność 25 lat, ale modernizacja ma wydłużyć żywotność do 40–45 lat. Według informacji MDR wokoło połowie rakiet manewrujących wygasła certyfikacja. Oznacza to, że teoretycznie są gotowe do użycia, jednak w praktyce wymagałyby ponownej certyfikacji. Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland GmbH, przekazał w 2024 roku, że chociaż pocisk Taurus obecnie nie jest produkowany, to linia montażowa może zostać reaktywowana w krótkim czasie. „Potrzebujemy zamówienia, aby aktywować nasz łańcuch dostaw, a do produkcji tak złożonego pocisku jak Taurus przyczynia się kilkunastu dostawców. Dostawcy ci zaczynają dla nas pracować dopiero po otrzymaniu zamówienia” - powiedział Gottschild.

Pociski Taurus mogą być wykorzystywane przez samoloty Tornado czy Eurofighter Typhoon. Nie jest jednak jasne, z jakiej platformy Taurus Neo miałby zostać wystrzelony, ale zbliżające się wycofanie floty Tornado sprawia, że to Eurofighter będzie tą opcją, która będzie go mogła przenosić.

Taurus NEO to ulepszona wersja pocisku, wyposażona w nowocześniejsze systemy nawigacji i sensorów, co pozwoli na zwiększenie precyzji i skuteczności w zwalczaniu celów strategicznych, takich jak bunkry dowodzenia, magazyny amunicji czy infrastruktura krytyczna. Modernizacja ta ma także na celu usunięcie problemów związanych z przestarzałymi komponentami obecnych pocisków.