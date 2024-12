Niemcy zmodernizują pociski Taurus. Śledztwo pokazuje jednak nieopłacalność produkcji pocisków

Niemcy zmodernizują Taurusy

Pociski Taurus od pełnoskalowej wojny na Ukrainie, stały się gorącym tematem zarówno w Niemczech jak i w przestrzeni medialnej. Mimo apeli Ukrainy, kanclerz Scholz jest nieugięty, i nie chce ich przekazać, jego frakcja, czyli SPD jest jedyną w Bundestagu partią, co przeciwstawia się przekazaniu tej broni Ukrainie. Kandydat na kanclerza Friedrich Merz z CDU zadeklarował już, że jest gotowy przekazać Ukrainie pociski pod pewnymi warunkami.

W październiku pisaliśmy o tym, że Niemcy mają plany zakupu nowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus Neo w liczbie 600 sztuk. Koszt takiego zakupu szacuje się na 2,1 miliarda euro. Jednak jak na razie w tej kwestii jest cisza, zamiast tego ogłoszono podpisanie umowy na konserwację i modernizację pocisków Taurus. Dzięki temu żywotność pocisków zostanie przedłużona do co najmniej do 2045 roku. Według oświadczenia firmy MBDA modernizacja ma na celu sprostać rosnącym wymaganiom stawianym nowoczesnym systemom uzbrojenia.

Garda: Obsługa FA-50GF w 23. BLT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wcześniej zaś, bo 2 grudnia DPA poinformowało, że na modernizację pocisków rząd planuje wydać 829,8 mln euro. Pisano wtedy, że niemieckie Ministerstwo Obrony ma zamiar podpisać umowę na modernizację 479 pocisków. Według Politico w Niemczech znajduje się 479 pocisków manewrujących Taurus.

Taurus Systems przynosi straty

Jednak nie wszystko wygląda tak dobrze. Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego Welt am Sonntag z 600 rakiet manewrujących Taurus, które posiadały Niemcy na początku, co najmniej 150 jest sprawnych. Co ciekawe, przeprowadzone śledztwo wskazało, że firma Taurus Systems z siedzibą w Schrobenhausen w Bawarii w latach 2022 i 2023 była na minusie. W ubiegłym roku strata wyniosła około 0,6 miliona euro przy sprzedaży wynoszącej 26 milionów euro. Być może dzięki podpisanej umowie na konserwacje i modernizację, a także planowany w przyszłości zakup nowych pocisków Taurus sprawi, że firma "odżyje finansowo".

Pocisk Taurus co to jest?

Taurus KEPD 350K, to lotniczy pocisk manewrujący o napędzie rakietowym opracowanym przez konsorcjum AURUS Systems GmbH, w skład którego wchodziła niemiecka firma MBDA Deutschland GmbH (posiadająca 67% udziałów) oraz szwedzka SAAB Dynamics AB (mająca pozostałe 33%). Rakieta powstała z wykorzystaniem technologii pozwalających na obniżenie jej skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego. Zasięg rażenia celów za pomocą Taurusa wynosi nawet 500 km, co jest wartością znacznie większą np. od francuskich SCALP-EG/Storm Shadow (250-400 km). Naprowadzanie odbywa się za pomocą bezwładnościowemu systemowi naprowadzającego, korygowanemu za pomocą danych z GPS. Zostały one zakupione przez Niemcy, Hiszpanię oraz Koreę Południową. Pocisk Taurus jest przeznaczony do niszczenia ważnych celów znajdujących się za liniami wroga, takich jak bunkry, składy amunicji i paliwa, lotniska i mosty.

Pocisków starszej konstrukcji posiadane przez Niemcy mają zasięg ponad 500 km, i zostały zamówione dekadę temu. Pierwotnie pocisk manewrujący Taurus miał mieć żywotność 25 lat, ale modernizacja ma wydłużyć żywotność do 40–45 lat. Według informacji MDR wokoło połowie rakiet manewrujących wygasła certyfikacja. Oznacza to, że teoretycznie są gotowe do użycia, jednak w praktyce wymagałyby ponownej certyfikacji. Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland GmbH, przekazał w wakacje, że chociaż pocisk Taurus obecnie nie jest produkowany, to linia montażowa może zostać reaktywowana w krótkim czasie. „Potrzebujemy zamówienia, aby aktywować nasz łańcuch dostaw, a do produkcji tak złożonego pocisku jak Taurus przyczynia się kilkunastu dostawców. Dostawcy ci zaczynają dla nas pracować dopiero po otrzymaniu zamówienia” - powiedział Gottschild.

Pociski Taurus mogą być wykorzystywane przez samoloty Tornado czy Eurofighter Typhoon. Nie jest jednak jasne, z jakiej platformy Taurus Neo miałby zostać wystrzelony, ale zbliżające się wycofanie floty Tornado sprawia, że to Eurofighter będzie tą opcją, która będzie go mogła przenosić.