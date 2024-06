Nowy pocisk znalazł się an ekspozycji wraz z bezzałogowcem Wingman i kilkoma typami uzbrojenia proponowanego w programie FCAS, czyli obecnie rozwijanego przez europejskie firmy takie jak Airbus, MBDA czy Diehl, programu Systemu Walki Powietrznej Przyszłości. Jego elementem jest m.in. myśliwiec 6. generacji NGF (Next Generation Fighter) i wspierający go bezzałogowy myśliwiec Wingman, ale trzon koncepcji stanowi połączenie nowych typów maszyn i uzbrojenia z już używanymi w jednolity, sieciocentryczny układ wymiany informacji i optymalizacji zadań bojowych.

Propozycja MBDA Germany, to pocisk noszący robocze oznaczenie RCM² (ang. Remote Carrier Multi-domain Multi-role effector) czyli zdalny wielozadaniowy, wielodomenowy efektor. Co to znaczy? RCM² będzie miał zasięg ponad 500 km i masę startową poniżej 340 kg, czyli przy czterokrotnie mniejszej masie ma zapewniać zdolności zbliżone do pocisku KEPD-350 Taurus. Długość makiety pokazanej na ILA w Berlinie to poniżej 4 metrów.

Przy takich wymiarach i masie, będzie on nie tylko pełnił rolę pocisku manewrującego, ale również nosiciela innych systemów bojowych, rozpoznawczych czy zakłócających. Stąd w mazie określenia „ multi-domain multi-role effector”. Przy sylwetce przypominającej pocisk manewrujący RCM² ma być napędzamy silnikiem turboodrzutowym i wyposażony w wielozakresowe sensory oraz systemy nawigacyjne odporne na zakłócanie. Dzięki temu ma uzyskać nie tylko wysoką skuteczność, ale też rozsądne koszty.

Koncern MBDA pokłada duże nadzieje w tym projekcie, celując nie tylko w uzbrojenia FCAS, ale również w innych systemach uzbrojenia. Na przykład dyrektor zarządzający MBDA Germany, Thomas Gottschild mówił podczas ILA wprost, że zachęca rząd niemiecki, aby rozważył integrację tego uzbrojenia z samolotami F-35, które wejdą za kilka lat na uzbrojenie Luftwaffe. Otworzyło by to pociskowi RCM² możliwość trafienia na uzbrojenie licznych krajów, które zakupiły lub zakupią w przyszłości F-35. Ten klub w Europie szybko się powiększa.