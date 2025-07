Armia Izraelska wzywa ultraortodoksów do służby. Czy to wywoła kryzys w koalicji rządzącej?

Spis treści

Izraelska armia planuje wezwać do służby aż 54 tys. mężczyzn ze społeczności ultraortodoksyjnych żydów (charedim). Jak przekazała armia, wojsko zamierza wysyłać zawiadomienia o poborze do mężczyzn uczących się w szkołach religijnych (jesziwach), którzy do tej pory byli zwolnieni ze służby.

Dlaczego ultraortodoksi sprzeciwiają się służbie wojskowej?

Ultraortodoksi (charedim) od dekad korzystali ze zbiorowego zwolnienia od obowiązkowej służby wojskowej w Izraelu. Ich sprzeciw wynika z przekonania, że służba wojskowa jest niezgodna z ich sposobem życia i może prowadzić do odejścia od wiary.

Sąd Najwyższy nakazuje pobór. Jak reagują partie religijne?

W lecie 2024 roku Sąd Najwyższy orzekł, że nie ma podstaw do specjalnego traktowania charedim i nakazał rządowi rozpoczęcie powoływania ich do armii. Partie religijne wchodzące w skład obecnego gabinetu dążą do uchwalenia ustawy zwalniającej charedim z poboru.

Na początku czerwca partie religijne zagroziły premierowi Benjaminowi Netanjahu, że zagłosują za rozwiązaniem parlamentu, co mogłoby doprowadzić do nowych wyborów. Ostatecznie zgodziły się na dalsze prace nad kompromisową wersją ustawy, która ma obejmować poborem tylko część charedim, ale zaostrzać też sankcje za uchylanie się od służby.

Co dalej? Groźba bojkotu i kontrowersje w społeczeństwie

Przedstawiciele ugrupowań Zjednoczony Judaizm Tory (UTJ) i Sefardyjska Partia Strażników Tory (Szas) zagrozili, że jeśli prace nad ustawą nie przyspieszą, rozważą bojkot posiedzeń parlamentu. Sprawa budzi duże kontrowersje w izraelskim społeczeństwie. Ugrupowania świeckie opowiadają się za poborem charedim, argumentując to solidarnością społeczną i brakiem zgody na zbiorowe zwolnienia w czasie, gdy kraj prowadzi wojny.

Jak wygląda służba wojskowa w Izraelu?

Służba wojskowa w Izraelu jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli powyżej 18. roku życia, z wyjątkiem Arabów, ultraortodoksyjnych Żydów oraz osób zwolnionych ze względów zdrowotnych, religijnych lub psychologicznych. Mężczyźni służą przez 2,5–3 lata, kobiety przez 2 lata, a w jednostkach bojowych lub specjalistycznych czas służby może być wydłużony. System obejmuje zasadniczą służbę wojskową, służbę zawodową (na podstawie kontraktu) oraz służbę rezerwową, wymagającą corocznych szkoleń. Służba pełni funkcję integracyjną, wzmacniając tożsamość narodową, a Izrael kładzie nacisk na zaawansowane technologie i wysoką jakość szkolenia, co czyni Siły Obronne Izraela (IDF) jedną z najefektywniejszych armii świata.

Szkolenie wojskowe w Izraelu, prowadzone przez Siły Obronne Izraela (IDF), jest intensywne, zróżnicowane i dostosowane do specyfiki jednostek oraz roli żołnierza.

Podstawowe szkolenie (Tironut): Każdy rekrut przechodzi kilkutygodniowe szkolenie podstawowe, które obejmuje naukę obsługi broni, taktykę, pierwszą pomoc, dyscyplinę oraz kondycję fizyczną. Program jest rygorystyczny, z naciskiem na przygotowanie do stresu bojowego i szybkie podejmowanie decyzji.

Szkolenie zaawansowane: Po podstawowym szkoleniu żołnierze są kierowani do specjalistycznych kursów zależnych od przydziału (np. piechota, siły pancerne, wywiad, siły specjalne). Obejmuje ono zaawansowane techniki walki, operacje w terenie zurbanizowanym, a w przypadku jednostek elitarnych – np. skoki spadochronowe czy działania antyterrorystyczne.

Specjalizacja i technologia: IDF kładzie duży nacisk na technologię, więc żołnierze uczą się obsługi nowoczesnych systemów, takich jak drony, cyberobrona czy zaawansowane systemy łączności. Szkolenia często odbywają się w realistycznych warunkach, symulujących konflikty asymetryczne.