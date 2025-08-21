PGZ Stocznia Wojenna przeprowadzi remont Zodiaka II. Kontrakt z administracją morską

PGZ Stocznia Wojenna wygrała przetarg na remont statku hydrograficznego Zodiak II należącego do Urzędu Morskiego w Gdyni.

Remont obejmie przegląd serwisowy, który będzie pierwszym na tym statku po pięciu latach eksploatacji jednostki.

Zodiak II jest jedną z najważniejszych jednostek hydrograficznych w polskiej flocie, należącą do Urzędu Morskiego w Gdyni i przeznaczoną do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz zarządzaniem akwenami morskimi.

Pierwszy przegląd serwisowy po pięciu latach eksploatacji jednostki pływającej to kompleksowa procedura techniczno-dokumentacyjna, której celem jest szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego statku

Postępowanie przetargowe uruchomione zostało 28 maja, a oferty przesłały dwa podmioty stoczniowe. PGZ Stocznia Wojenna oraz Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, która wchodzi w skład Grupy Remontowa Holding. Umowa została zawarta 13 sierpnia i ma całkowitą wartość 3,4 miliona zł brutto.

Czym jest Zodiak II?

Zodiak II jest jedną z najważniejszych jednostek hydrograficznych w polskiej flocie, należącą do Urzędu Morskiego w Gdyni i przeznaczoną do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz zarządzaniem akwenami morskimi. Został zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku i przekazany do służby w 2020 roku jako następca wysłużonego statku Zodiak, który przez dziesięciolecia pełnił rolę flagowej jednostki hydrograficznej w Polsce. Nowy Zodiak II jest konstrukcją nowoczesną, zaprojektowaną zgodnie z wymogami współczesnej nawigacji i standardami międzynarodowymi, dzięki czemu pozwala na precyzyjne wykonywanie pomiarów i prac podwodnych.

Jego głównym zadaniem jest prowadzenie badań hydrograficznych, które obejmują pomiary głębokości, badania dna morskiego, a także mapowanie przeszkód mogących stanowić zagrożenie dla żeglugi. Na pokładzie zainstalowano zaawansowane systemy pomiarowe, w tym echosondy wielowiązkowe, sprzęt do sonarowego obrazowania dna oraz laboratoria.

Zodiak II pełni również funkcję statku wielozadaniowego. Może uczestniczyć w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, a także w operacjach związanych z ochroną środowiska morskiego, na przykład poprzez neutralizowanie zagrożeń wynikających z rozlewów substancji ropopochodnych. Jednostka ma także możliwość obsługi znaków nawigacyjnych, odpowiadając za ich konserwację i rozmieszczanie w akwenach morskich. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu może także wspierać działania związane z badaniami oceanograficznymi i meteorologicznymi.

Pod względem technicznym Zodiak II został zaprojektowany jako jednostka o wysokiej manewrowości, dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykonywanie prac nawet w trudnych warunkach pogodowych. Wyposażono go w system dynamicznego pozycjonowania, który pozwala utrzymać jednostkę w dokładnie określonym miejscu bez względu na prądy czy wiatr. Dodatkowo posiada dużą przestrzeń pokładową i dźwigi umożliwiające obsługę ciężkiego sprzętu badawczego, a także miejsca dla załogi i naukowców prowadzących badania na morzu.

i Autor: St. Chor.szt.mar. Piotr Leoniak/ Ministerstwo Obrony Narodowej

Czym jest pierwszy przegląd serwisowy?

Pierwszy przegląd serwisowy po pięciu latach eksploatacji jednostki pływającej to kompleksowa procedura techniczno-dokumentacyjna, której celem jest szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego statku, ocena jego zdolności do dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych. Jest to element tzw. cyklu utrzymania klasy i sprawności jednostki, wynikający zarówno z przepisów towarzystw klasyfikacyjnych np Lloyd’s Register, jak i regulacji krajowych czy międzynarodowych taką jest chociązby konwencja SOLAS.

Przegląd pięcioletni obejmuje w zasadzie całość jednostki, od kadłuba i urządzeń pokładowych, przez napęd, systemy elektryczne, aż po instalacje specjalistyczne. Najważniejszym elementem jest dokowanie jednostki, czyli jej wyciągnięcie z wody w celu przeprowadzenia inspekcji podwodnej części kadłuba, śruby napędowej, steru, wału napędowego oraz urządzeń dennych. To właśnie podczas takiego przeglądu możliwe jest dokładne zbadanie stopnia zużycia poszycia, ewentualnych uszkodzeń mechanicznych oraz korozji.

Portal Obronny - Grabowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Równolegle kontrolowane są wszystkie główne urządzenia mechaniczne i systemy statku. Dotyczy to przede wszystkim silników głównych i pomocniczych, oraz instalacji paliwowych, wodnych i hydraulicznych. Sprawdzane są także systemy bezpieczeństwa w tym pompy zęzowe, systemy przeciwpożarowe, alarmowe i ratownicze. Ważną częścią przeglądu są m.in. urządzenia hydrograficzne oraz łącznościowe, które muszą działać zgodnie z normami i wymaganiami administracji morskiej.