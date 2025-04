Ważne wydarzenie w PGZ Stoczni Wojennej. Dok pływający w nowym miejscu

Dok jest specjalistyczną pływającą konstrukcją, która umożliwia podnoszenie i utrzymywanie jednostek nawodnych nad powierzchnią wody w celu przeprowadzania prac remontowych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Przeholunek doku stanowi istotny element jednej z najważniejszych inwestycji hydrotechnicznych realizowanych w ramach projektu pogłębienia toru podejściowego Portu Gdynia.

Wymiary techniczne doku pozwalają przyjąć każdą obecną i przyszłą jednostkę Marynarki Wojennej RP. Jego dane techniczne prezentują się następująco:

Długość maksymalna: 150,1 m;

Szerokość maksymalna: 35,5 m;

Wysokość w stanie wynurzonym: 14,5 m;

Zanurzenie w stanie zanurzonym: 3,5 m;

Nośność: 8000 ton;

Maksymalne wymiary dokowanej jednostki:Długość: 160 m; Szerokość: 25 m; Zanurzenie: 7,7 m;

Wyposażenie: dwa żurawie ładunkowe o nośności 8 ton każdy;

Dok pływający jest kluczowym elementem infrastruktury każdej stoczni, odgrywającym niezwykle istotną rolę w procesie remontowym, budowlanym oraz modernizacyjnym jednostek pływających. Jego znaczenie przejawia się przede wszystkim w zapewnieniu możliwości sprawnego i szybkiego podejmowania jednostek z wody, co pozwala na przeprowadzanie kompleksowych prac konserwacyjnych i naprawczych na kadłubach okrętów lub statków. Dzięki swojej mobilności oraz konstrukcji, umożliwiającej regulację poziomu zanurzenia, dok pływający jest niezwykle elastycznym narzędziem technologicznym, zdolnym do obsługi różnorodnych typów i klas jednostek pływających.

Ponadto, posiadanie doku pływającego daje stoczni przewagę konkurencyjną, pozwalając na realizację kontraktów remontowych oraz modernizacyjnych dla jednostek, których obsługa w tradycyjnych suchych dokach lub slipach byłaby znacznie trudniejsza, bardziej czasochłonna lub wręcz niemożliwa. Dzięki temu zakład może obsługiwać szersze spektrum klientów, co przekłada się na wzrost dochodów oraz utrzymanie stabilności finansowej. Możliwość wykonywania napraw poniżej linii wodnej, wymiany śrub napędowych, naprawy sterów, konserwacji kadłubów oraz inspekcji podwodnych części jednostek stanowi podstawę dla realizacji złożonych projektów remontowych oraz modernizacyjnych.

Dok pływający spełnia także ważną funkcję logistyczną, pozwalając na szybkie dokowanie oraz wodowanie jednostek bez konieczności budowy kosztownej infrastruktury lądowej. W efekcie umożliwia to realizowanie prac jednocześnie na kilku jednostkach, zwiększając efektywność i przepustowość produkcyjną stoczni. Dodatkowo, w sytuacjach awaryjnych, takich jak nagła konieczność remontu uszkodzonych jednostek, dok pływający zapewnia szybkie reagowanie i skraca czas potrzebny na przygotowanie miejsca do prowadzenia naprawy, co jest szczególnie istotne przy realizacji kontraktów wojskowych lub strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Obiekt, który obecnie należy do PGZ Stoczni Wojennej, wcześniejszym jego właścicielem była poprzedniczka PGZ SW Stocznia Marynarki Wojennej. Infrastruktura ta pozwala prowadzenie remontów od strony podwodnej jednostki, która zazwyczaj pozostaje w zanurzeniu.

Dok będzie miał kluczowe znaczenie dla fregat Miecznik, ponieważ to na nich będą prowadzone prace wyposażeniowe i specjalistyczne, podczas gdy miejsce w hali zajmie następna budowana jednostka. Ponadto to z tego doku, prawdopodobnie zostanie przeniesiona jednostka na specjalistyczny ponton i to tam w Zatoce Gdańskiej fregata zostanie zwodowana.