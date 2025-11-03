Bezzałogowy Black Hawk w akcji. Pilotował go żołnierz bez wykształcenia pilota

Podczas ćwiczeń Northern Strike 25-2 w Michigan, żołnierz bez przeszkolenia pilota po raz pierwszy samodzielnie zaplanował i przeprowadził misje autonomicznego śmigłowca Sikorsky OPV Black Hawk.

Wykorzystując technologię MATRIX™, żołnierz z powodzeniem zrealizował transport ładunków i precyzyjne zrzuty, co otwiera nowe możliwości dla wojskowego lotnictwa.

Ta demonstracja podkreśla potencjał autonomicznych systemów do zwiększenia bezpieczeństwa i elastyczności operacyjnej.

Przełomowe ćwiczenia w Michigan

Żołnierz Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych, bez wykształcenia pilota, zaplanował i wykonał rzeczywiste misje wojskowe z użyciem śmigłowca Lockheed Martin Sikorsky Optionally Piloted (OPV) Black Hawk wyposażonego w technologię MATRIX™.

Współpracując z Joint Personnel Recovery Agency i Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), firma Sikorsky zaprezentowała OPV Black Hawk podczas ćwiczeń Northern Strike 25-2 w sierpniu br. Celem było zademonstrowanie, jak autonomiczny Black Hawk może zwiększyć zasięg działań operacyjnych oraz ograniczyć ryzyko dla żołnierzy.

Sierżant pierwszej klasy Gwardii Narodowej został przeszkolony w mniej niż godzinę. Następnie samodzielnie zaplanował, dowodził i wykonał misje OPV Black Hawk, korzystając z tabletu sterującego systemem. W ramach zadania przetransportował ładunek na odległość 130 km i przeprowadził kilka precyzyjnych zrzutów z powietrza. Był to pierwszy przypadek, gdy autonomiczny Black Hawk działał całkowicie pod kontrolą żołnierza, a nie przeszkolonego pilota testowego czy inżyniera.

i Autor: Lockheed Martin/ Materiały prasowe

Autonomiczny transport i misje ratownicze

Podczas ćwiczeń śmigłowiec OPV Black Hawk zademonstrował trzy typy transportu: wewnętrzny, zewnętrzny podwieszony oraz precyzyjny zrzut spadochronowy. Dodatkowo przeprowadził ćwiczenia ewakuacji medycznej (MEDEVAC).

W pierwszym ćwiczeniu żołnierz zaplanował i przeprowadził misję zaopatrzeniową klasy 1 z łodzi Straży Przybrzeżnej na jeziorze Huron, oddalonej o 130 km. Po dostarczeniu ładunku skierował OPV Black Hawk na tor lotu nad jeziorem, gdzie wykonano dwa precyzyjne zrzuty spadochronowe na różnych wysokościach. Był to pierwszy przypadek, kiedy OPV Black Hawk wykonał logistyczne i powietrzne zrzuty całkowicie pod kontrolą żołnierzy.

W kolejnym etapie OPV Black Hawk autonomicznie podłączył zewnętrzny ładunek - zbiornik na wodę o masie 1305 kg. Wykorzystując możliwości stabilizacji w zawisie, śmigłowiec utrzymał pozycję, a żołnierze zamocowali ładunek bez interwencji pilota. Pokaz ten udowodnił, że system MATRIX umożliwia realizację skomplikowanych misji zaopatrzeniowych w terenie.

Trzecie ćwiczenie obejmowało sześć autonomicznych podłączeń wyrzutni HIMARS oraz symulowaną ewakuację medyczną. Żołnierz dowodził akcją ratowniczą, podczas której przeniesiono pacjenta sposobem „tail-to-tail” do pilotowanego Black Hawka. Był to pierwszy przypadek, gdy żołnierz bez wyszkolenia pilota kierował autonomiczną misją MEDEVAC z wnętrza OPV Black Hawk.

MATRIX™ zmienia oblicze wojskowego lotnictwa

„W sytuacji zagrożenia życia system autonomicznego lotu MATRIX firmy Sikorsky może zmienić sposób wykonywania misji przez operatorów wojskowych” - powiedział Rich Benton, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Sikorsky, spółki należącej do Lockheed Martin. „Samolot Black Hawk z opcjonalnym pilotowaniem może zmniejszyć obciążenie pilota w trudnych warunkach lub wykonać misję zaopatrzeniową bez udziału ludzi na pokładzie. W trudnych sytuacjach logistycznych Black Hawk działający jako duży dron zapewnia dowódcom większą odporność i elastyczność w dostarczaniu zasobów tam, gdzie są one potrzebne”.

Technologia MATRIX™, wspierająca system ALIAS agencji DARPA, zapewnia operatorom kontrolę nad zaawansowanym lotnictwem, wcześniej dostępną jedynie dla wykwalifikowanych pilotów. Umożliwia wykonywanie misji ratowniczych, zaopatrzeniowych i logistycznych w trudnych warunkach bez narażania życia ludzi.