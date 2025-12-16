BAE Systems zdobyło kontrakt o wartości 11 mln USD na integrację systemu IFF nowej generacji w koreańskich samolotach KF-21 Boramae.

System AN/APX-127(V)1 zapewni pilotom lepsze rozróżnianie sił sojuszniczych od zagrożeń, zwiększając świadomość sytuacyjną.

Dzięki otwartej architekturze i zaawansowanym funkcjom, system gwarantuje interoperacyjność i wspiera strategie obronne.

System AN/APX-127(V)1 CIT został zaprojektowany z myślą o samolotach taktycznych, oferując elastyczność niezbędną do realizacji zarówno obecnych, jak i przyszłych zadań. Jego otwarta architektura jest kluczowa, ponieważ umożliwia aktualizacje oprogramowania, co w znacznym stopniu redukuje ryzyko i koszty związane z ewentualnymi modyfikacjami sprzętu. Dzięki temu, system pozostaje nowoczesny i efektywny przez długi czas, adaptując się do zmieniających się wymogów pola walki.

Jak podkreśla Seth Guanu, dyrektor ds. programowych Combat Identification Products w BAE Systems:

„Wyposażenie samolotów KF-21 w układy CIT APX-127, czyli najnowocześniejsze systemy IFF, wzmocni strategię obrony narodowej Republiki Korei. Nowy system daje pilotom myśliwców piątej generacji przewagę w misjach związanych z panowaniem w powietrzu i pozwala utrzymać interoperacyjność z siłami USA i państw koalicji”.

Zwiększona świadomość sytuacyjna i bezpieczeństwo

AN/APX-127(V)1 charakteryzuje się tym samym formatem konstrukcyjnym co używany obecnie w KF-21 system AN/APX-126(V), co ułatwia jego bezpośrednie zastosowanie jako zamiennik. Posiada certyfikację Mark XIIB IFF wraz z trybami S i 5, gwarantując bezpieczną, szyfrowaną wymianę danych. To kluczowe dla ochrony informacji i zapobiegania ich przechwytywaniu przez wroga.

Ulepszona wersja systemu znacznie zwiększa świadomość sytuacyjną pilotów dzięki dodatkowym kanałom odbiorczym. Umożliwiają one pasywne pozyskiwanie sygnałów Mode 5 Level 2 oraz Automatic Dependent Surveillance – Broadcast In, co pozwala na wykrywanie i identyfikację samolotów sojuszniczych nawet w najbardziej złożonych i dynamicznych warunkach bojowych. Takie rozwiązania minimalizują ryzyko "friendly fire" i zapewniają lepszą koordynację działań.

Doświadczenie i przyszłość systemów IFF od BAE Systems

BAE Systems jest liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IFF. Firma dostarczyła już ponad 1 500 interrogatorów, 6 000 zintegrowanych układów interrogator-transponder oraz 16 000 transponderów. Prace nad AN/APX-127(V)1 CIT są prowadzone w zakładach BAE Systems w Greenlawn (Nowy Jork) i Austin (Teksas). Dostawy jednostek CIT przeznaczonych dla KF-21 do KAI w celu integracji i certyfikacji planowane są na 2026 rok.

KF-21 Boramae

KF-21 Boramae to południowokoreański myśliwiec wielozadaniowy 4.5 generacji, opracowany przez Korea Aerospace Industries (KAI) we współpracy z lokalnym przemysłem obronnym i udziałem międzynarodowych partnerów. Samolot został zaprojektowany jako nowoczesna, modularna platforma przeznaczona do działań zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, oferując szerokie możliwości integracji uzbrojenia i systemów elektronicznych.

KF-21 może być atrakcyjny dla Indii nie tylko cenowo (87–110 mln dolarów za sztukę z silnikami), ale też z punktu widzenia strategii „Make in India”. Dzięki otwartej architekturze oprogramowania możliwe byłoby zintegrowanie krajowych systemów takich jak radar Uttam AESA czy pociski powietrze-powietrze Astra, o ile strony osiągną porozumienie w sprawie dostępu do kodów źródłowych. Dodatkowo wspólny typ silnika z rodzimymi projektami Tejas Mk II i AMCA upraszcza logistykę, konserwację i szkolenie personelu. Jeśli Indie zdecydują się na licencyjną produkcję silników F414, zyskają dodatkowy impuls dla własnego przemysłu zbrojeniowego.

KF-21 przy cenie jednostkowej szacowanej na 87 do 110 milionów dolarów (łącznie z silnikami), jest wyraźnie tańszy niż amerykański F-35, którego koszt w wersji A przekracza obecnie 120 mln dolarów, oraz rosyjski Su-57, którego rzeczywista cena eksportowa może dochodzić do 150 mln dolarów przy ograniczonej dostępności. Choć KF-21 nie posiada pełnych możliwości stealth oferowanych przez F-35 czy Su-57, to jego przewagą jest nowoczesna awionika, modułowa budowa umożliwiająca szybkie modernizacje oraz niższe koszty operacyjne. Dodatkowo planowana wersja Block III ma oferować wewnętrzne komory uzbrojenia i powłoki ograniczające odbicie radarowe, co przybliży ją do standardów piątej generacji.

Na podstawie komunikatu prasowego BAE Systems/Portal Obronny