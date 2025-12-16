Myśliwce KF-21 z nowym „szóstym zmysłem”. BAE Systems wyposaży je w kluczową technologię

oprac. Piotr Miedziński
2025-12-16 12:04

BAE Systems podpisało kontrakt o wartości 11 milionów dolarów z Korea Aerospace Industries (KAI) na integrację zaawansowanego systemu Combined Interrogator Transponder (CIT) AN/APX-127(V)1 w myśliwcach KF-21 Boramae. To strategiczne posunięcie ma na celu znaczące zwiększenie zdolności obronnych Republiki Korei poprzez zapewnienie najnowszych rozwiązań w zakresie identyfikacji „swój–obcy” (IFF), co umożliwi pilotom podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w dynamicznym środowisku działań. Dostawy jednostek CIT do KAI planowane są na 2026 rok, gdzie zostaną poddane integracji i certyfikacji.

  • BAE Systems zdobyło kontrakt o wartości 11 mln USD na integrację systemu IFF nowej generacji w koreańskich samolotach KF-21 Boramae.
  • System AN/APX-127(V)1 zapewni pilotom lepsze rozróżnianie sił sojuszniczych od zagrożeń, zwiększając świadomość sytuacyjną.
  • Dzięki otwartej architekturze i zaawansowanym funkcjom, system gwarantuje interoperacyjność i wspiera strategie obronne.

System AN/APX-127(V)1 CIT został zaprojektowany z myślą o samolotach taktycznych, oferując elastyczność niezbędną do realizacji zarówno obecnych, jak i przyszłych zadań. Jego otwarta architektura jest kluczowa, ponieważ umożliwia aktualizacje oprogramowania, co w znacznym stopniu redukuje ryzyko i koszty związane z ewentualnymi modyfikacjami sprzętu. Dzięki temu, system pozostaje nowoczesny i efektywny przez długi czas, adaptując się do zmieniających się wymogów pola walki.

Jak podkreśla Seth Guanu, dyrektor ds. programowych Combat Identification Products w BAE Systems:

„Wyposażenie samolotów KF-21 w układy CIT APX-127, czyli najnowocześniejsze systemy IFF, wzmocni strategię obrony narodowej Republiki Korei. Nowy system daje pilotom myśliwców piątej generacji przewagę w misjach związanych z panowaniem w powietrzu i pozwala utrzymać interoperacyjność z siłami USA i państw koalicji”.

Zwiększona świadomość sytuacyjna i bezpieczeństwo

AN/APX-127(V)1 charakteryzuje się tym samym formatem konstrukcyjnym co używany obecnie w KF-21 system AN/APX-126(V), co ułatwia jego bezpośrednie zastosowanie jako zamiennik. Posiada certyfikację Mark XIIB IFF wraz z trybami S i 5, gwarantując bezpieczną, szyfrowaną wymianę danych. To kluczowe dla ochrony informacji i zapobiegania ich przechwytywaniu przez wroga.

Loty szkoleniowe FA-50

Ulepszona wersja systemu znacznie zwiększa świadomość sytuacyjną pilotów dzięki dodatkowym kanałom odbiorczym. Umożliwiają one pasywne pozyskiwanie sygnałów Mode 5 Level 2 oraz Automatic Dependent Surveillance – Broadcast In, co pozwala na wykrywanie i identyfikację samolotów sojuszniczych nawet w najbardziej złożonych i dynamicznych warunkach bojowych. Takie rozwiązania minimalizują ryzyko "friendly fire" i zapewniają lepszą koordynację działań.

Doświadczenie i przyszłość systemów IFF od BAE Systems

BAE Systems jest liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IFF. Firma dostarczyła już ponad 1 500 interrogatorów, 6 000 zintegrowanych układów interrogator-transponder oraz 16 000 transponderów. Prace nad AN/APX-127(V)1 CIT są prowadzone w zakładach BAE Systems w Greenlawn (Nowy Jork) i Austin (Teksas). Dostawy jednostek CIT przeznaczonych dla KF-21 do KAI w celu integracji i certyfikacji planowane są na 2026 rok. 

KF-21 Boramae

KF-21 Boramae to południowokoreański myśliwiec wielozadaniowy 4.5 generacji, opracowany przez Korea Aerospace Industries (KAI) we współpracy z lokalnym przemysłem obronnym i udziałem międzynarodowych partnerów. Samolot został zaprojektowany jako nowoczesna, modularna platforma przeznaczona do działań zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, oferując szerokie możliwości integracji uzbrojenia i systemów elektronicznych.

KF-21 może być atrakcyjny dla Indii nie tylko cenowo (87–110 mln dolarów za sztukę z silnikami), ale też z punktu widzenia strategii „Make in India”. Dzięki otwartej architekturze oprogramowania możliwe byłoby zintegrowanie krajowych systemów takich jak radar Uttam AESA czy pociski powietrze-powietrze Astra, o ile strony osiągną porozumienie w sprawie dostępu do kodów źródłowych. Dodatkowo wspólny typ silnika z rodzimymi projektami Tejas Mk II i AMCA upraszcza logistykę, konserwację i szkolenie personelu. Jeśli Indie zdecydują się na licencyjną produkcję silników F414, zyskają dodatkowy impuls dla własnego przemysłu zbrojeniowego.

KF-21 przy cenie jednostkowej szacowanej na 87 do 110 milionów dolarów (łącznie z silnikami), jest wyraźnie tańszy niż amerykański F-35, którego koszt w wersji A przekracza obecnie 120 mln dolarów, oraz rosyjski Su-57, którego rzeczywista cena eksportowa może dochodzić do 150 mln dolarów przy ograniczonej dostępności. Choć KF-21 nie posiada pełnych możliwości stealth oferowanych przez F-35 czy Su-57, to jego przewagą jest nowoczesna awionika, modułowa budowa umożliwiająca szybkie modernizacje oraz niższe koszty operacyjne. Dodatkowo planowana wersja Block III ma oferować wewnętrzne komory uzbrojenia i powłoki ograniczające odbicie radarowe, co przybliży ją do standardów piątej generacji.

Na podstawie komunikatu prasowego BAE Systems/Portal Obronny 

Polecany artykuł:

ZEA testują południowokoreański myśliwiec KF-21. Historyczny lot może przyspies…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOLOT BOJOWY
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY