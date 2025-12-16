Huta Stalowa Wola rozszerza produkcję. Heron 6x6 wchodzi do gry

Huta Stalowa Wola złożyła już zamówienie na dostawę podwozi do Tatra Defence Vehicle (TDV), spółki należącej do Czechoslovak Group (CSG). Te podwozia zostaną wykorzystane do wyprodukowania pierwszej partii wielozadaniowych pojazdów taktycznych Heron 6x6. Cały proces produkcyjny będzie w pełni realizowany w HSW, co podkreśla zaangażowanie polskiego przemysłu w rozwój nowoczesnego sprzętu wojskowego. Jak podkreśla Marek Karabuła, prezes zarządu i dyrektor generalny Huty Stalowa Wola S.A.,

„Uruchomienie produkcji seryjnej pojazdów Heron 6x6 to kolejny przykład współpracy technologicznej pomiędzy HSW a podmiotami Czechoslovak Group.”

Współpraca polsko-czeska: synergia w przemyśle obronnym

Współpraca technologiczna między HSW a spółkami grupy CSG ma swoje korzenie w 2020 roku. Wówczas podpisano pierwszą umowę dotyczącą zaprojektowania i dostawy taktycznego pojazdu wielozadaniowego w układzie napędowym 4x4. Efektem tej kooperacji jest seryjnie produkowany pojazd Waran, który już służy w Siłach Zbrojnych RP. Transfer technologii, który umożliwił produkcję pojazdów Heron 6x6 w HSW, został skutecznie przeprowadzony dzięki „dużemu zaangażowaniu i kompetencjom wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w HSW, a także doświadczeniom zebranym w toku dotychczasowej współpracy technologicznej pomiędzy Tatra Trucks, Excalibur Army i HSW” – dodaje Marek Karabuła.

Heron 6x6: zaawansowane rozwiązania i polonizacja

Pojazd Heron 6x6 konstrukcyjnie bazuje na oferowanym przez TDV pojeździe Tadeas, jednak jego projekt został przystosowany do wymagań zdefiniowanych przez Siły Zbrojne RP przy istotnym wkładzie specjalistów z HSW. Dzięki temu osiągnięto bardzo wysoki stopień polonizacji pojazdu. Tomáš Mohapl, prezes Tatra Defense Vehicle (TDV), zaznacza, że

„Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym i rozszerzania naszego partnerstwa, aby wspólnie budować potencjał sektora obronnego i zdolności Sił Zbrojnych RP. Projekty dotyczące pojazdów Waran i Heron to doskonałe przykłady synergii wygenerowanej przez współpracę firm zbrojeniowych z Polski i Czech.”

Wszechstronność zastosowań taktycznych

Taktyczny pojazd wielozadaniowy Heron 6x6 to uniwersalna platforma kołowa, która może stanowić bazę do produkcji różnorodnych pojazdów taktycznych. Obejmuje to wozy dowodzenia, opancerzone pojazdy do transportu żołnierzy, wozy przenoszące wyposażenie specjalistyczne (w tym systemy uzbrojenia), a także wozy ewakuacji medycznej. Koncepcja Wozu Ewakuacji Medycznej została już zaprezentowana jako demonstrator technologii podczas ostatnich targów MSPO, co świadczy o szerokim spektrum możliwości, jakie oferuje Heron 6x6 dla Sił Zbrojnych RP.

Na podstawie komunikatu prasowego Czechoslovak Group (CSG)