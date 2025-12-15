Polska zyskała kluczowe zdolności w zakresie obsługi czołgów K2 dzięki umowom licencyjnym z Hyundai Rotem Company.

Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. otrzymają uprawnienia do serwisowania i napraw czołgów K2GF oraz K2PL na terenie kraju.

Rozwój wersji K2PL, dostosowanej do wymagań Wojska Polskiego, zapewni zwiększoną przeżywalność i samodzielność logistyczną.

Kamień milowy w programie czołgów K2GF i K2PL

Polska pozyskała istotne kompetencje w zakresie obsług, napraw i przeglądów południowokoreańskich czołgów K2. W poniedziałek, 15 grudnia Skarb Państwa - Agencja Uzbrojenia zawarły z Hyundai Rotem Company umowę licencyjną obejmującą transfer technologii MRO dla czołgów K2GF oraz K2PL. Równolegle podpisano umowę sublicencyjną z Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” S.A., które otrzymają uprawnienia do realizacji tych prac na terenie kraju.

Zawarte porozumienia są bezpośrednio powiązane z drugą umową wykonawczą na zakup czołgów K2PL, podpisaną 1 sierpnia 2025 r. Umowa opiewająca na kwotę około 6,5 mld dolarów zakłada dostawę 180 czołgów K2 w latach 2026–2030. W latach 2026–2027 do Polski trafi 116 wozów w konfiguracji K2GF, natomiast w okresie 2028–2030 dostarczone zostaną 64 czołgi w docelowej wersji K2PL. Kontrakt obejmuje również pojazdy specjalistyczne, pakiety szkoleniowe i logistyczne oraz zapas amunicji.

Umowa numer dwa na czołgi K2 umożliwia nie tylko pozyskanie technologii przez Skarb Państwa, ale również jej dalsze przekazanie wybranym podmiotom polskiego przemysłu obronnego. W kolejnych etapach programu K2 planowane jest rozszerzenie licencji o zdolności MRO dla pojazdów towarzyszących, dzięki czemu zwiększy się samodzielność logistyczna wojska.

Według Agencji Uzbrojenia transfer technologii ma bezpośrednio przełożyć się na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP, skracając czas odtwarzania sprawności sprzętu. Równocześnie celem umów jest budowa międzynarodowych koalicji przemysłowych w obszarze obsług, napraw i remontów ciężkiego sprzętu wojskowego.

Kamień milowy w programie czołgów K2GF i K2PL.Dziś Szef #AU gen. Kuptel podpisał 2 umowy - licencyjną z #HRC @hyundairotemeu, w zakresie transferu technologii i sublicencyjną - przekazującą prawa Zakładom Mechanicznym "Bumar-Łabędy" @PGZ_pl.https://t.co/WeECSYHuCH pic.twitter.com/T4uNzLyAxS— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) December 15, 2025

Czym jest K2PL i czym różni się od K2GF?

Pierwsze czołgi K2PL mają wyjechać z zakładów Bumar-Łabędy w 2029 r. Jest to wariant koreańskiego wozu dostosowany do wymagań Wojska Polskiego i zmodyfikowany na podstawie doświadczeń z eksploatacji K2GF. Nowa konfiguracja przewiduje m.in. zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, aktywny system ochrony pojazdu, system antydronowy oraz dodatkowe opancerzenie. Wprowadzone w K2PL zmiany mają zwiększyć przeżywalność czołgów i dostosować je do krajowych wymagań operacyjnych.

Kim Do-Hwa, wiceprezes Hyundai Rotem na początku listopada 2025 r. w rozmowie z Portalem Obronnym przyznał: „Bumar-Łabędy będzie odgrywać rolę centrum produkcji i serwisu K2 w Europie, więc będziemy ściśle współpracować z polskim przemysłem obronnym". Zgodnie z jego słowami pierwsze trzy egzemplarze K2PL mają zostać opracowane i wyprodukowane w 2028 r. przez koreańskie zakłady, podczas gdy polski personel będzie odbywał szkolenie w Korei, a w Łabędach będzie instalowana linia produkcyjna. Już rok później z zakładów Bumar-Łabędy maja wyjechać K2PL wyprodukowane w pełni na miejscu.

Monika Kruczek, prezes Bumar-Łabędy S.A. w rozmowie z Portalem Obronnym zwróciła z kolei uwagę, że zakłady wchodzą do „pierwszej ligi”. Jak podkreśliła: „Mamy możliwości modernizacji i modyfikacji czołgów K2. Będziemy w stanie zapewnić pełen cykl życia tych czołgów w Polsce”. Monika Kruczek wyjaśniła również, że „Bumar-Łabędy i spółki Polskiej Grupy Kapitałowej będą realizowały naprawy systemów, podzespołów tak, jak to realizuje producent i jego poddostawcy. Wyżej się nie da. Mamy możliwości modernizacji i modyfikacji czołgów, czyli będziemy w stanie zapewnić pełen cykl życia czołgów w Polsce”.