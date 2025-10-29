Z technologią K2PL Bumar-Łabędy wchodzi do "pierwszej ligi" producentów czołgów

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-10-29 16:19

"Wchodzimy do „pierwszej ligi” i należy podkreślić, mamy możliwości modernizacji i modyfikacji czołgów K2. Będziemy w stanie zapewnić pełen cykl życia tych czołgów w Polsce" – mówi Monika Kruczek, prezes Bumar-Łabędy S.A. w unikalnym wywiadzie, udzielonym naszemu dziennikarzowi po podpisaniu umowy z koncernem Hyundai Rotem.

Bumar-Łabędy: Produkcja K2PL
  • Bumar-Łabędy wkracza do elity producentów czołgów dzięki umowie z Hyundai Rotem.
  • Polska zbrojeniówka zyska pełne kompetencje do obsługi i modyfikacji czołgów K2.
  • Pierwsze czołgi K2PL z polskiej produkcji trafią do armii już w 2028 roku.
  • Dowiedz się, co dokładnie oznacza ta umowa dla polskiej obronności i kiedy zobaczymy pierwszy czołg K2PL!

Po podpisaniu kluczowej umowy o transferze technologii, prezes spółki opowiada o tym, jak polska zbrojeniówka pozyska pełne kompetencje do obsługi i modyfikacji koreańskich czołgów, a także ujawnia terminy rozpoczęcia montażu i dostaw pierwszych egzemplarzy do polskiej armii.

Na pytanie redaktor Juliusza Sabaka o znaczenie podpisanej właśnie umowy, pani prezes Kruczek stwierdza bez wahania - „Powiedziałabym, że to jest najważniejsza umowa, transfer technologii, dzięki temu transferowi pozyskamy wiedzę, pozyskamy kompetencje. Nie tylko do montażu, do serwisowania, ale aż do remontów poziomu czwartego czołgów oraz wozów towarzyszących."

Polecany artykuł:

Produkcja czołgów wraca do Bumaru. Hyundai Rotem przekazał kompetencje do produ…

Co oznacza poziom czwarty? Jak wyjaśnia - „Bumar-Łabędy i spółki Polskiej Grupy Kapitałowej będą realizowały naprawy systemów, podzespołów tak, jak to realizuje producent i jego poddostawcy. Wyżej się nie da. Mamy możliwości modernizacji i modyfikacji czołgów, czyli będziemy w stanie zapewnić pełen cykl życia czołgów w Polsce.

Pani prezes Kruczek podkreśla, że praca już się rozpoczęła w zakresie umów, inwestycji, przygotowań. W 2026 roku rozpocznie się szkolenie personelu, który w 2028 roku rozpocznie produkcję w zakałach Bumar-Łabędy pierwszego czołgu K2PL, który powstanie w Polsce. Będą tu również projektowane wspólnie ze stroną koreańską i budowane wozy towarzyszące, takie jak mosty szturmowe czy pojazdy inżynieryjne. Zarówno z myślą o Wojsku Polskim jak i eksporcie do innych państw sojuszniczych. Jakie są plany i kiedy zakłady opuści pierwszy czołg zbudowany całkowicie w Polsce? Odpowiedź na te pytania znajdą państwo oglądając ten krótki wywiad. Do czego serdecznie zapraszam.

Portal Obronny SE Google News
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA
CZOŁGI K2
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
POLSKI PRZEMYSŁ