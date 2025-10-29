Bumar-Łabędy podpisał umowę z Hyundai Rotem, która umożliwi uruchomienie w Polsce linii montażowej czołgów K2PL i pojazdów towarzyszących.

Kontrakt zapewni Bumarowi kompetencje w montażu, serwisie i modyfikacji czołgów K2, a także produkcję pojazdów towarzyszących na podwoziu K2.

Pierwsze czołgi K2PL z Bumar-Łabędy powstaną w 2028 roku, a projekt ma odbudować potencjał polskiej produkcji pancernej.

Czołg K2PL będzie wyposażony w systemy takie jak aktywny system ochrony Trophy i dodatkowe opancerzenie – dowiedz się, co jeszcze zyska polski przemysł.

Dokumenty podpisała 28 października 2025 roku, w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pani prezes Bumaru-Łabędy Monika Kruczek, oraz Jeong Yeob Lee, Starszy Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Działu Systemów Obronnych w Hyundai Rotem Company. Podczas uroczystości obecny był m. in. ambasador Republiki Korei w Polsce Tae Junyoul, wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk oraz przedstawiciele DAPA.

W ramach zawartego kontraktu Bumar-Łabędy pozyska m.in. narzędzia i wyposażenie produkcyjne umożliwiające uruchomienie w Polsce linii montażowej czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących. Kompetencje w zakresie montażu, napraw i remontów sprzętu oraz jego ewentualnych modyfikacji i modernizacji. Jednym z istotnym elementów jest również kwestia opracowania i produkcji w kooperacji ze stroną koreańską wszystkich przewidzianych pojazdów towarzyszących na podwoziu K2.

Umowa ta została zawarta w ramy drugiej umowy wykonawczej podpisanej uroczyście w siedzibie naszej Spółki w dniu 1 sierpnia br. pomiędzy Agencją Uzbrojenia, a HRC. Umowa wykonawcza nr 2 zakłada transfer technologii obejmujący ustanowienie w spółkach polskiego przemysłu obronnego potencjału produkcyjnego (montaż końcowy) oraz pozyskanie zdolności w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji czołgów.

Jak powiedzial podczas uroczystości Arkadiusz Bąk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu PGZ – „To bardzo ważna umowa zarówno dla ZM Bumar-Łabędy S.A. oraz Hyundai Rotem Company, ale także dla całej Grupy Kapitałowej PGZ i Wojska Polskiego. K2PL zacznie faktycznie być „PL”. Idziemy nie tylko w stronę samego zakupu sprzętu, ale przede wszystkim w stronę transferu technologii, utworzenia i utrzymania zdolności do współprodukowania oraz serwisowania czołgów K2 w Polsce. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w negocjacje.”

Jak pisaliśmy w Portalu Obronnym, czołgi K2PL będą najnowszą wersją tego wozu bojowego, dostosowaną do wymagań europejskiego teatru działań. Czołgi w konfiguracji K2PL, w stosunku do pierwotnej konfiguracji, zostaną wyposażone m.in. w dodatkową ochronę w postaci: Aktywnego Systemu Ochrony Pojazdu Trophy, systemu antydronowego oraz dodatkowego opancerzenia. Ponadto wozy będą zmodyfikowane w oparciu o wnioski z dotychczasowej eksploatacji czołgów K2GF.

Pierwsze trzy egzemplarze zostaną zbudowane w Korei, natomiast w 2028 roku ruszy budowa pierwszego czołgu w zakładach Bumar-Łabędy. Jak podkreśliła Monika Kruczek, Prezes Zarządu spółki Bumar-Łabędy S.A. - „To nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim w kompetencje, wiedzę i przyszłość polskiej myśli technicznej. Dla Naszej Spółki ten projekt to coś więcej niż tylko produkcja wozów bojowych. To odbudowa potencjału Bumar-Łabędy, który od dziesięcioleci stanowi serce polskiej produkcji pancernej.”

Zadowolenia nie krył też Jeong Yeob Lee, Starszy Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Działu Systemów Obronnych w Hyundai Rotem Company. Jak podkreślił - „ Hyundai Rotem z pełnym zaangażowaniem rozwija współpracę z polskimi partnerami w celu dostarczenia Siłom Zbrojnym RP czołgu K2PL oraz opracowanych w Polsce pojazdów towarzyszących”. Wiceprezes podkreślił też, że liczy nie tylko na zamówienia z Polski, ale też eksport do innych krajów europejskich. Słowacja wyraża nadal zainteresowanie czołgiem K2PL, ale też HRC prowadzi rozmowy w tym zakresie z Rumunią.

Należy podkreślić, że jest to jedynie pierwsza z umów związanych z transferem technologii w ramach drugiej umowy wykonawczej, zawartej 1 sierpnia bieżącego roku pomiędzy koncernem Hyundai Rotem i Agencją Uzbrojenia. Kolejne kompetencje związane z produkcją elementów konstrukcji czołgu K2PL i innych pojazdów będą przekazywane spółkom z grupy kapitałowej PGZ.