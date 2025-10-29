Południowokoreańskie czołgi K2 na poligonie w Orzyszu. Trwają kolejne szkolenia załóg

- Czołgi K2 Black Panther znów szkolą załogi 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu, doskonaląc technikę na trudnych drogach.
- Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO, wprowadzając K2 do kolejnych jednostek, co zwiększa możliwości operacyjne "Bursztynowej Dywizji".
- W Polsce ruszy produkcja spolonizowanych czołgów K2PL w Bumarze-Łabędy, co zapewni transfer technologii i stworzy nowe możliwości eksportowe.
W 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej ruszyło kolejne szkolenie na czołgach K2 Black Panther. Jednostka, wchodząca w skład tzw. Bursztynowej Dywizji, czyli 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, jest jedną z tych, do których trafiają południowokoreańskie maszyny zamówione przez Polskę. K2 są również na wyposażeniu 9. Brygady Kawalerii Pancernej i 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, co zwiększa możliwości operacyjne samych brygad i całej Bursztynowej Dywizji, a jednocześnie bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Czołgi K2 uznawane są bowiem za jedne z najnowocześniejszych na świecie, zbierają też pozytywne recenzje od użytkujących ich żołnierzy.
Czołgi K2 Black Panther dla Polski
Południowokoreańskie Czołgi K2 Black Phanter, które pojawiają się w Polsce, to efekt umowy wykonawczej podpisanej w sierpniu 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów netto zawarta z Hyundai Rotem zakłada dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r. i trafiła do 20. Brygady Zmechanizowanej, która jest częścią 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Po wielomiesięcznych negocjacjach, 1 sierpnia 2025 roku w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy podpisano drugą umowę wykonawczą na dostawę 180 czołgów K2, w tym około 60 w spolonizowanej wersji K2PL, oraz 80 pojazdów wsparcia, a także uruchomienie produkcji w Polsce. Wartość kontraktu wynosi 6,5 mld dolarów netto. Co ważne umowa ma obejmować również opcję eksportu wozów produkowanych w Polsce, a to z kolei może otworzyć koncernowi Hyundai Rotem szerszą drogę na rynek europejski. Istotnym elementem kontraktu jest też przekazanie kompetencji do produkcji w Polsce wielu elementów i ostatecznego montażu przez zakłady Bumar-Łabedy w Gliwicach.
K2PL - transfer technologii, linie montażowe i warunki do serwisowania czołgów w Polsce
Ważnym elementem na drodze do realizacji tej części kontraktu było podpisanie 28 października przez przedstawicieli Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oraz Hyundai Rotem Company (HRC) umowy dotyczącej transferu technologii do produkcji czołgów K2PL. Za sprawą tej umowy BUMAR-ŁABĘDY pozyska m.in. narzędzia i wyposażenie produkcyjne umożliwiające uruchomienie w Polsce linii montażowej czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących. Umowa ta wpisuje się w ramy wspomnianej drugiej umowy wykonawczej.
„Stawiamy dziś kluczowy krok w kierunku polonizacji czołgu K2. To bardzo ważna umowa zarówno dla ZM Bumar-Łabędy S.A. oraz Hyundai Rotem Company, ale także dla całej Grupy Kapitałowej PGZ i Wojska Polskiego. Od tego porozumienia K2PL zacznie faktycznie być „PL”. Idziemy nie tylko w stronę samego zakupu sprzętu, ale przede wszystkim w stronę transferu technologii, utworzenia i utrzymania zdolności do współprodukowania oraz serwisowania czołgów K2 w Polsce. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w negocjacje” - powiedział Arkadiusz Bąk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu PGZ.
Monika Kruczek, Prezes Zarządu ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. wyjaśniła, że dzięki najnowszej umowie spółka pozyska technologie, narzędzia i wyposażenie produkcyjne, które pozwolą uruchomić w Polsce nowoczesną linię montażową czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących. „To nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim w kompetencje, wiedzę i przyszłość polskiej myśli technicznej. Dla Naszej Spółki ten projekt to coś więcej niż tylko produkcja wozów bojowych. To odbudowa potencjału BUMARU-ŁABĘDY, który od dziesięcioleci stanowi serce polskiej produkcji pancernej” – podkreśliła.
Polska stawia na współpracę z Koreą Południową
Współpraca militarna między Polską a Koreą Południową zacieśniła się w minionych latach. Pod koniec lipca 2022 roku oba kraje zadeklarowały strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń. W ramach tego partnerstwa polski rząd zakupił w Republice Korei sporo nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym:
- armatohaubice K9 Thunder,
- czołgi K2 Black Phanter,
- lekkie samoloty bojowe FA-50,
- wyrzutnie Homar-K, czyli spolonizowaną wersję systemu rakietowego Chunmoo.
Agencja Yonhap jakiś czas temu informowała, że haubice K9 oraz czołgi K2 odgrywają kluczową rolę w strategii Korei Południowej, która chce wzmocnić swoją pozycję na światowym rynku zbrojeniowym. Celem Seulu jest osiągnięcie 5-procentowego udziału w globalnym eksporcie broni do 2027 roku i uplasowanie się na czwartym miejscu wśród największych eksporterów uzbrojenia. Jak dotąd haubice K9 trafiły do dziewięciu krajów, w tym m.in. do Turcji, Polski i Egiptu.