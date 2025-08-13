ZEA testują południowokoreański myśliwiec KF-21. Historyczny lot może przyspieszyć kontrakt

Jak informuje Army Recognition, 7 sierpnia 2025 r. na lotnisku w Sacheon, w prowincji Gyeongsang Południowy, odbył się wyjątkowy lot pokazowy. Generał Lee Young-soo pilotował lekki samolot bojowy FA-50, a wiceszef resortu obrony ZEA Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi zasiadł na tylnym fotelu prototypu KF-21 Boramae. Podczas lotu Al Alawi miał okazję z bliska zapoznać się z układem kabiny i osiągami maszyny. Obaj przedstawiciele państw podkreślili następnie wolę pogłębiania współpracy wojskowej i technologicznej między Koreą Południową i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Relacje obronne Korei Południowej i ZEA rozwijają się od ponad dekady. Obejmują m.in. kontrakty na armatohaubice K9 Thunder, wyrzutnie rakiet Chunmoo, pojazdy opancerzone, systemy obrony powietrznej oraz projekty transferu technologii i wspólne szkolenia. Dzień przed lotem, 6 sierpnia 2025 r., w Seulu odbyło się 13. posiedzenie koreańsko-emirackiego komitetu wiceministerialnego, na którym potwierdzono wolę długoterminowej współpracy w dziedzinie obronności.

Koreański KF-21 Boramae na radarze ZEA

Lot był kolejnym etapem po podpisaniu w kwietniu 2025 r. listu intencyjnego między Koreą Południową a ZEA, przewidującego „wszechstronną współpracę” w ramach programu KF-21. Jak przypomina Breaking Defence, opiera się ona na wcześniejszych propozycjach Seulu dotyczących wspólnych projektów rozwojowych z partnerami z Azji Południowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu, w związku z planowanym wprowadzeniem KF-21 do służby w południowokoreańskich siłach zbrojnych do końca dekady. Seul zamierza wcielić do służby nawet 120 KF-21 do początku lat 30. XXI wieku. Pierwsza partia 20 maszyn miałaby zostać dostarczona w latach 2027-2027, a południowokoreańskie myśliwce będą stopniowo zastępować amerykańskie myśliwce F-4 i F-5.

Na razie nie wiadomo, czy Abu Dabi zakupi południowokoreańskie myśliwce, ale samoloty te mogłyby być interesującym uzupełnieniem dla floty posiadanych przez ZEA amerykańskich F-16E/F Block 60 Desert Falcon i zamówionych francuskich Rafale F4. Możliwość integracji uzbrojenia spoza USA i udziału lokalnego przemysłu odpowiada strategii dywersyfikacji dostawców i zwiększania suwerenności technologicznej, która stosuje ZEA w przypadku swoich sił zbrojnych.

Koreańczycy promują swój przemysł zbrojeniowy

Korea Południowa aktywnie promuje produkty rodzimego przemysłu zbrojeniowego, w tym myśliwiec KF-21. Maszyna ta prezentowana jest szerokiemu gronu odbiorców na całym świecie. Mowa tu o państwach Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, ale też i Europy. Nie tak dawno polska delegacja z inspektorem sił powietrznych gen.dyw Ireneuszem Nowakiem na czele wizytowała zakłady Korea Aerospace Industries (KAI) w Sachon, gdzie zapoznano się nie tylko z postępem prac nad FA-50 dla Polski, ale też z najnowszym myśliwcem Korei Południowej, czyli właśnie KF-21 Boramae.

Maszyna była formalnie rozważana przy wyborach dla Filipin, a w przypadku Peru rozpoczęto rozmowy o lokalnej produkcji podzespołów (MoU z SEMAN), co miało zwiększyć atrakcyjność pakietu eksportowego. Jednocześnie Korea szuka partnerów do współprodukcji lub offsetów przemysłowych. Równocześnie Seul prowadzi rozmowy o daleko idącej współpracy technologicznej z państwami zamożniejszymi.

Korea Południowa ulepsza KF-21

Korea Południowa nie stoi w miejscu, jeśli chodzi o koncepcję KF-21. Na początku sierpnia Korea Aerospace Industries (KAI) zaprezentowała koncepcję rozwojową myśliwca KF-21 Boramae o nazwie KF-21EX. Nowa wersja południowokoreańskiego myśliwca KF-21 ma zyskać wewnętrzne komory uzbrojenia oraz inne rozwiązania obniżające jego wykrywalność. Jak podaje The War Zone, ujawniona podczas konferencji grafika koncepcyjna pokazuje maszynę z otwartymi, umieszczonymi pod kadłubem komorami, w których znajdują się dwie około 900 kg bomby kierowane typu JDAM. Wśród planowanego uzbrojenia wewnętrznego wymienia się również bomby GBU-39 SDB, koreański LRAAM oraz europejską rakietę Meteor, która już teraz jest używana w KF-21 Block 1.

Choć KF-21EX nie dorówna pod względem „stealth” amerykańskiemu F-35, czy F-22 ma oferować znacznie niższą wykrywalność niż obecna wersja Block 1. W jej przypadku uzbrojenie jest umieszczane wyłącznie na zewnętrznych węzłach pod skrzydłami i kadłubem. KF-21EX zostanie także wyposażony w system celowniczy EOTS, podobny do tego z F-35, który prawdopodobnie zastąpi dotychczasowy czujnik IRST. Inne zmiany obejmują zmodyfikowaną owiewkę kabiny, nowy kształt osłony radaru, czy zaawansowany system walki elektronicznej. KAI zapowiada też wdrożenie technologii poprawiających świadomość sytuacyjną oraz systemów zwiększających przeżywalność maszyny.