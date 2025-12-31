Francja wzmacnia swoje zdolności wczesnego ostrzegania, zamawiając od firmy Saab dwa samoloty GlobalEye o wartości ponad 1,1 mld euro.

Nowe samoloty zastąpią starzejącą się flotę E-3F AWACS, oferując bardziej ekonomiczne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie.

GlobalEye, wyposażony w radar dalekiego zasięgu Erieye ER, znacząco poprawi wykrywanie celów powietrznych i morskich.

Dowiedz się więcej o tym, jak ta inwestycja wpłynie na suwerenność Francji i współpracę obronną z Szwecją.

Decyzja ta oznacza przyspieszenie wymiany starzejącej się floty czterech samolotów E-3F SDCA AWACS, które zgodnie z pierwotnymi planami miały pozostać w służbie do 2035 roku. Jak wyjaśnił podczas październikowego przesłuchania w Senacie Emmanuel Chiva, były szef DGA, Program GlobalEye - „będzie polegał na zakupie gotowych samolotów rozpoznawczych produkowanych przez Saab na bazie płatowca Bombardier, które zastąpią francuskie AWACS-y. Te ostatnie kosztują nas obecnie 100 000 euro za godzinę lotu, a koszty utrzymania ich w stanie operacyjnym będą nadal rosły”.

Samolot GlobalEye, oparty na platformie maszyny biznesowej Bombardier Global 6000/6500, ma stanowić bardziej ekonomiczne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Nie tylko płatowiec jest znacznie nowocześniejszy, mniejszy i tańszy w utrzymaniu. Jego wyposażeni zostanie dostosowane do francuskich wymagań, przy współpracy z francuskim przemysłem lotniczy. Będzie ono obejmować zaawansowany zestaw czujników odpornych na zakłócenia elektroniczne.

Kluczowe elementy systemu pozostaje oczywiście radar dalekiego zasięgu Erieye ER z aktywnym skanowaniem (AESA) do wykrywania celów powietrznych, skuteczny również przeciw celom o niskiej syganturze, taki, jak bezzałogowce czy pociski manewrujące. Dodatkowow pakiet sensorów obejmuje morski radar AESA SeaSpray firmy Leonardo oraz głowica optoelektroniczna. System ten jest zdolny do zbierania danych w promieniu co najmniej 400 km i integrowania ich w wielodomenowym systemie dowodzenia i kontroli (C2).

Michael Johansson, prezes Saab, podkreślił, że zamówienie to świadczy o solidności partnerstwa między Saab a Francją. Wybór GlobalEye przez Francję to inwestycja w najnowocześniejsze i wydajne rozwiązanie w zakresie wykrywania i kontroli z powietrza, co wzmacnia suwerenność Francji i ogólną ochronę Europy, zwłaszcza że Szwecja i Francja będą wspólnie eksploatować system GlobalEye. Warto przypomnieć, że decyzja ta nie jest całkowitym zaskoczeniem. Podczas ostatniego Paris Air Show w Le Bourget, francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych podpisało list intencyjny ze szwedzką grupą Saab w sprawie zakupu dwóch samolotów GlobalEye.

Zakup GlobalEye to nie jedyny przejaw zacieśniania współpracy obronnej między Francją i Szwecją. W czerwcu francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych sygnalizowało możliwość rozszerzenia kooperacji na obronę powietrzną średniego zasięgu (z pociskami Aster 30) oraz zdolności morskie, z francuską fregatą klasy Ronarc’h (FDI) proponowaną dla szwedzkiego programu okrętów nawodnych nowej generacji.