Noworoczny prezent dla Saaba? Francja kupuje samoloty GlobalEye za 1,1 mld euro

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-12-31

Francja znacząco wzmacnia swoje zdolności wczesnego ostrzegania i dowodzenia, zamawiając od szwedzkiego koncernu Saab dwa samoloty GlobalEye w miejsce używanych E-3F AWACS. Kontrakt o wartości ponad 1,1 miliarda euro, został podpisany przez francuską Dyrekcję Generalną ds. Uzbrojenia (DGA) 30 grudnia 2025 roku. Przewiduje on dostawy dwóch maszyn w latach 2029-2032 oraz opcję na zakup dwóch dodatkowych samolotów.

Decyzja ta oznacza przyspieszenie wymiany starzejącej się floty czterech samolotów E-3F SDCA AWACS, które zgodnie z pierwotnymi planami miały pozostać w służbie do 2035 roku. Jak wyjaśnił podczas październikowego przesłuchania w Senacie Emmanuel Chiva, były szef DGA, Program GlobalEye - „będzie polegał na zakupie gotowych samolotów rozpoznawczych produkowanych przez Saab na bazie płatowca Bombardier, które zastąpią francuskie AWACS-y. Te ostatnie kosztują nas obecnie 100 000 euro za godzinę lotu, a koszty utrzymania ich w stanie operacyjnym będą nadal rosły”.

Samolot GlobalEye, oparty na platformie maszyny biznesowej Bombardier Global 6000/6500, ma stanowić bardziej ekonomiczne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Nie tylko płatowiec jest znacznie nowocześniejszy, mniejszy i tańszy w utrzymaniu. Jego wyposażeni zostanie dostosowane do francuskich wymagań, przy współpracy z francuskim przemysłem lotniczy. Będzie ono obejmować zaawansowany zestaw czujników odpornych na zakłócenia elektroniczne.

Kluczowe elementy systemu pozostaje oczywiście radar dalekiego zasięgu Erieye ER z aktywnym skanowaniem (AESA) do wykrywania celów powietrznych, skuteczny również przeciw celom o niskiej syganturze, taki, jak bezzałogowce czy pociski manewrujące. Dodatkowow pakiet sensorów obejmuje morski radar AESA SeaSpray firmy Leonardo oraz głowica optoelektroniczna. System ten jest zdolny do zbierania danych w promieniu co najmniej 400 km i integrowania ich w wielodomenowym systemie dowodzenia i kontroli (C2).

Michael Johansson, prezes Saab, podkreślił, że zamówienie to świadczy o solidności partnerstwa między Saab a Francją. Wybór GlobalEye przez Francję to inwestycja w najnowocześniejsze i wydajne rozwiązanie w zakresie wykrywania i kontroli z powietrza, co wzmacnia suwerenność Francji i ogólną ochronę Europy, zwłaszcza że Szwecja i Francja będą wspólnie eksploatować system GlobalEye. Warto przypomnieć, że decyzja ta nie jest całkowitym zaskoczeniem. Podczas ostatniego Paris Air Show w Le Bourget, francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych podpisało list intencyjny ze szwedzką grupą Saab w sprawie zakupu dwóch samolotów GlobalEye.

Zakup GlobalEye to nie jedyny przejaw zacieśniania współpracy obronnej między Francją i Szwecją. W czerwcu francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych sygnalizowało możliwość rozszerzenia kooperacji na obronę powietrzną średniego zasięgu (z pociskami Aster 30) oraz zdolności morskie, z francuską fregatą klasy Ronarc’h (FDI) proponowaną dla szwedzkiego programu okrętów nawodnych nowej generacji.

