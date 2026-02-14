Gripeny dla Ukrainy stają się faktem? Kijów wykorzysta 60 mld euro pożyczki z UE

W środę, 11 lutego 2026 roku, Parlament Europejski zatwierdził kluczowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w trybie przyspieszonym. Przyjęte akty prawne umożliwiają udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na lata 2026–2027. Środki te mają kluczowe znaczenie dla stabilności kraju w obliczu trwającej agresji. Pakiet został podzielony na dwie główne części:

30 miliardów euro zostanie przeznaczone na pomoc makrofinansową i wsparcie budżetowe w ramach Mechanizmu UE dla Ukrainy.

zostanie przeznaczone na w ramach Mechanizmu UE dla Ukrainy. 60 miliardów euro zostanie skierowane na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy, w tym na wsparcie zakupów sprzętu wojskowego.

To właśnie ta druga, znacznie większa pula środków, otworzyła Ukrainie drogę do realizacji ambitnych planów modernizacji sił powietrznych.

Szwedzki minister obrony potwierdza plany Kijowa

Informacje o planach zakupu Gripenów potwierdził szwedzki minister obrony Pål Jonson po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Mychajło Fiodorowem. Według relacji szwedzkiego portalu Nyheterna, Jonson stwierdził, że Ukraina będzie chciała przeznaczyć część środków z zabezpieczonych 90 miliardów euro na rozpoczęcie finansowania zakupu Gripenów i budowę wydajniejszego systemu obrony powietrznej.

Choć minister nie sprecyzował dokładnego harmonogramu, kiedy Ukraina mogłaby nabyć myśliwce, zapewnił, że dialog z Kijowem jest bardzo intensywny. Potwierdził również, że harmonogram dostaw pozostaje niezmieniony, nawet w przypadku ewentualnego porozumienia pokojowego.

Pål Jonson dodał, że prowadzone są negocjacje z innymi krajami w sprawie ich udziału we współfinansowaniu transakcji. Jedną z rozważanych opcji jest wykorzystanie zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów. Zaangażowanie międzynarodowej "koalicji chętnych" mogłoby znacząco przyspieszyć i ułatwić sfinalizowanie kontraktu.

Historyczna umowa: 150 myśliwców i produkcja na Ukrainie

Plany dotyczące Gripenów są częścią długofalowej strategii. Już 22 października 2025 roku Ukraina i Szwecja podpisały list intencyjny, który otworzył drogę do zawarcia wiążącej umowy na dostawę szwedzkich myśliwców. Porozumienie zakłada docelowy zakup od 100 do 150 myśliwców JAS 39 Gripen, głównie w najnowszej wersji E/F.

Co więcej, umowa obejmuje również lokalizację produkcji myśliwców JAS 39 Gripen na terytorium Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski określił to porozumienie jako "historyczne". Koncern Saab, producent maszyn, wyraził gotowość do otwarcia w Ukrainie zakładu montażowego, co stanowiłoby strategiczny transfer technologii i ogromny impuls dla ukraińskiego przemysłu obronnego.

Kiedy pierwsze Gripeny trafią na front?

Ukraina spodziewa się otrzymać pierwsze myśliwce już w 2026 roku. Mogą to być maszyny w starszej wersji C/D, aby jak najszybciej wzmocnić ukraińskie lotnictwo, podczas gdy docelowe, nowo produkowane modele w wersji E, będą dostarczane w kolejnych latach. Szkolenia ukraińskich pilotów i personelu naziemnego mają rozpocząć się na początku 2026 roku. Premier Szwecji Ulf Kristersson, podczas podpisywania listu intencyjnego, określił współpracę jako "początek długiej podróży na najbliższe 10–15 lat".

Strategiczne znaczenie dla Ukrainy

Pozyskanie myśliwców Gripen to dla Ukrainy krok milowy. Samoloty te, obok już dostarczanych F-16, stałyby się trzonem nowoczesnych sił powietrznych, zdolnych do skutecznej obrony nieba i odstraszania agresora. Możliwość lokalnej produkcji i serwisu maszyn to z kolei gwarancja długoterminowego bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego kraju. Decyzja o wykorzystaniu funduszy unijnych na ten cel pokazuje determinację zarówno Kijowa, jak i jego europejskich partnerów we wspólnym budowaniu bezpiecznej przyszłości dla Ukrainy.