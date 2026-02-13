Europa chce stworzyć nową broń o zasięgu 500 km. Niemcy i Polska w projekcie

Niemcy i Polska uczestniczą w projekcie rozwoju nowej europejskiej broni o zasięgu 500 km, która ma stanowić odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji.

Projekt "EU Hypersonic Defense Interceptor" ma na celu stworzenie systemu przechwytywania hipersonicznych pocisków, zdolnego do obrony europejskiego terytorium.

Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań Unii Europejskiej mających na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i zwiększenie niezależności w dziedzinie bezpieczeństwa.

Europa buduje zdolności uderzeń dalekiego zasięgu

Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Szwecja 12 lutego 2026 r. podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli podpisały list intencyjny (Letter of Intent, LoI) będący sformalizowaniem "zobowiązania sześciu państw do opracowania mechanizmów dotyczących efektorów jednorazowego użycia o dalekim zasięgu, w celu harmonizacji oraz przyspieszenia rozwoju i pozyskiwania tych zdolności w całej Europie", jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. "Działanie to stanowi element wysiłków na rzecz wzmocnienia obrony Europy i potwierdza sukces tej inicjatywy" - dodano.

Działania te są realizowane w ramach europejskiej inicjatywy rozwoju konwencjonalnych systemów dalekiego zasięgu European Long Range Strike Approach (ELSA), znanej również jako Europejskie Podejście do Uderzeń Dalekiego Zasięgu. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w lipcu 2024 r. w celu wzmocnienia europejskich zdolności wojskowych oraz poprawy postawy odstraszania i obrony NATO, a także przyspieszenia rozwoju zdolności w zakresie uderzeń dalekiego zasięgu i wspierania współpracy europejskiego przemysłu obronnego oraz sił zbrojnych.

Jak podkreśla MON, ELSA będzie wspierać oraz zwiększy zdolność państw europejskich do realizacji celów rozwoju zdolności zgodnie z Procesem Planowania Obronnego NATO (NDPP) oraz narodowymi wymaganiami operacyjnymi. Resort obrony zwrócił również uwagę, że spośród licznych projektów realizowanych w ramach ELSA, niektóre osiągnęły wysoki poziom dojrzałości i spójności, co umożliwia dołączenie nowych europejskich partnerów. Te dojrzałe obszary robocze obejmują:

powietrzne system wczesnego ostrzegania,

zdolności rakietowe bazowania powietrznego,

europejską wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet,

zdolności niskokosztowe o zasięgu powyżej 500 km, wykorzystujące efektory do ataku jednokierunkowego.

Jedność Sojuszu została dziś jednoznacznie potwierdzona. W Kwaterze Głównej NATO rozmawialiśmy o operacji Arctic Sentry, wspólnym rozwoju zdolności rażenia powyżej 500 km oraz inwestycjach w systemy dronowe i antydronowe.Polska jest dziś jednym z liderów wzmacniania potencjału… pic.twitter.com/5SCGimnecj— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 12, 2026

Projekt OWE 500+ nabiera tempa

Jak donosi niemiecki serwis Hartpunkt jednym z projektów, który będzie realizowany w ramach ELSA jest przedsięwzięcie funkcjonujące w środowisku eksperckim pod nazwą One Way Effector 500 Plus (OWE 500+). Zakłada ono szybkie przeprowadzenie studium wykonalności, które ma ocenić możliwość stworzenia wspólnej, niskokosztowej platformy zdolnej do integracji narodowych ładunków bojowych. Produkcja pocisków ma odbywać się w państwach użytkowników, dzięki czemu możliwe będzie szybkie skalowanie wytwarzania oraz zwiększenie odporności łańcuchów dostaw w razie zakłóceń.

Celem programu jest opracowanie środka rażenia, który będzie można pozyskiwać i wykorzystywać w dużych ilościach, aby przeciążać systemy obrony przeciwnika. Według informacji podawanych przez Hartpunkt, OWE 500+ mają przenosić ładunki o masie około 50 kg na dystans 500 km, zachowując wysoką precyzję uderzenia. Jedna z koncepcji przewiduje wykorzystanie standardowych pocisków artyleryjskich kal. 155 mm jako głowic bojowych, co pozwoliłoby istotnie obniżyć koszty produkcji.

Według niemieckiego portalu zakładana cena jednostkowa systemu ma mieścić się w przedziale pięciocyfrowym. Jednocześnie systemy mają być zdolne do autonomicznego lotu do wyznaczonych celów bez konieczności ręcznego sterowania. Operator miałby kontrolować jednocześnie kilkanaście efektorów. Po stronie niemieckiej systemy mają trafić do wojsk lądowych. Wpisuje się to w zapowiedź inspektora wojsk lądowych, gen. Christiana Freudinga, który w grudniu 2025 r. zapowiedział utworzenie do 2029 r. baterii stanowiącej trzon przyszłej Multi Domain Task Force. Jednostka ta ma dysponować precyzyjnymi systemami rażenia ziemia-ziemia dalekiego zasięgu. Jak donosi Harpunkt, Niemcy zadeklarowały NATO wystawienie trzech takich baterii.