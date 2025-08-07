KF-21EX. Korea Południowa stawia na większą "niewidzialność" i wewnętrzne uzbrojenie

Koreańczycy ujawnili plany na KF-21EX

Nowa wersja KF-21 Boramae została przedstawiona podczas konferencji południowokoreańskich sił powietrznych, która odbyła się 28 lipca w Daejeon w Korei Południowej. Firma KAI zaprezentowała tam plan rozwoju wersji KF-21EX pod tytułem „KF-21 Performance Improvement and Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) Combat System” („Ulepszenie osiągów KF-21 i załogowo-bezzałogowy system walki MUM-T”). Była to jak dotąd najbardziej kompleksowa publiczna prezentacja planowanych ulepszeń.

Nowa wersja południowokoreańskiego myśliwca KF-21 ma zyskać wewnętrzne komory uzbrojenia oraz inne rozwiązania obniżające jego wykrywalność. Jak podaje The War Zone, ujawniona podczas konferencji grafika koncepcyjna pokazuje maszynę z otwartymi, umieszczonymi pod kadłubem komorami, w których znajdują się dwie około 900 kg bomby kierowane typu JDAM. Wśród planowanego uzbrojenia wewnętrznego wymienia się również bomby GBU-39 SDB, koreański LRAAM oraz europejską rakietę Meteor, która już teraz jest używana w KF-21 Block 1.Choć KF-21EX nie dorówna pod względem „stealth” amerykańskiemu F-35, czy F-22 ma oferować znacznie niższą wykrywalność niż obecna wersja Block 1. W jej przypadku uzbrojenie jest umieszczane wyłącznie na zewnętrznych węzłach pod skrzydłami i kadłubem.

KF-21EX zostanie także wyposażony w system celowniczy EOTS, podobny do tego z F-35, który prawdopodobnie zastąpi dotychczasowy czujnik IRST. Inne zmiany obejmują zmodyfikowaną owiewkę kabiny, nowy kształt osłony radaru, czy zaawansowany system walki elektronicznej. KAI zapowiada też wdrożenie technologii poprawiających świadomość sytuacyjną oraz systemów zwiększających przeżywalność maszyny.

KAI mulls improved design for KF-21: The Block 3 configuration (now KF-21EX) will feature broader application of 'stealth' characteristics and operate alongside 'loyal wingmen' drones. The KF-21EX will be tasked with high-risk SEAD missions. https://t.co/TPwQVePGuO— Olli Suorsa (@OlliSuorsa) August 7, 2025

Współpraca z dronami typu „loyal wingman”

KAI planuje także integrację KF-21EX z tzw. „loyal wingman”. W tym celu opracowywany jest system MUM-T (Manned-Unmanned Teaming), umożliwiający współpracę załogowych i bezzałogowych statków powietrznych w czasie rzeczywistym. Wersja dwumiejscowa KF-21EX miałaby dodatkowego operatora odpowiedzialnego za koordynację działania z dronami i misje walki radioelektronicznej.

Jednak KF-21EX, aby skutecznie pełnić swoją rolę w ramach MUM-T, musi cechować się większą przeżywalnością od swojej bazowej wersji. Dlatego też tak ważne jest zmniejszenie skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego (RCS), ponieważ załogowe maszyny są bardziej podatne na zagrożenia naprowadzane radiolokacyjnie niż mniejsze, bezzałogowe jednostki.

Serwis The War Zone zwraca uwagę, że KF-21EX ma docelowo zastąpić wycofane F-4E Phantom II oraz starzejące się F-5E/F Tiger II we flocie samolotów wojskowych Korei Południowej. Do 2028 r. Siły Powietrzne Korei Południowej (ROKAF) mają otrzymać 40 myśliwców, a do 2032 roku pełną flotę 120 maszyn. Nie wiadomo jeszcze, czy zamówienie obejmie wersję EX, czy zostanie ona uwzględniona w ramach aktualnego planu zakupowego. Niewykluczone, że nowa wersja KF-21 przyciągnie też zagranicznych klientów.