Wojsko Polskie wzmacnia logistykę. Umowa na kilkaset Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych

2025-12-31 13:47

Agencja Uzbrojenia podpisała z Hutą Stalowa Wola S.A. strategiczną umowę na dostawę kilkuset Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych (UKWO-N). Kontrakt podpisano 31 grudnia 2025 roku. Nowoczesne, mobilne warsztaty, które trafią do jednostek po 2028 roku, znacząco zwiększą zdolności do autonomicznego serwisowania sprzętu w warunkach polowych.

Autor: Agencja Uzbrojenia/ X (Twitter)

Pod koniec 2025 roku, w symbolicznym momencie zamykającym rok intensywnych zbrojeń, Agencja Uzbrojenia zawarła z należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Hutą Stalowa Wola S.A. kolejną umowę. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kilkuset sztuk Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych

Dostawy UKWO-N mają rozpocząć się po 2028 roku. Inwestycja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na wnioski płynące z analizy współczesnych konfliktów zbrojnych, gdzie sprawna logistyka i możliwość szybkiej naprawy sprzętu bezpośrednio w strefie działań okazują się kluczowe dla utrzymania potencjału bojowego. Jak zaznacza się w komunikacie:

"Pozyskane warsztaty pozwolą na realizowanie napraw sprzętu wojskowego w wymagającym środowisku współczesnego pola walki".

Czym są Uniwersalne Kontenerowe Warsztaty Obsługowo-Naprawcze (UKWO-N)?

Choć nazwa brzmi technicznie, koncepcja UKWO-N jest relatywnie prosta i genialna w swojej uniwersalności. Są to w pełni wyposażone, mobilne warsztaty serwisowe, zbudowane w oparciu o standardowe 20-stopowe kontenery. Taka konstrukcja zapewnia im wyjątkową mobilność – mogą być transportowane na podwoziach ciężarówek, koleją, a nawet drogą morską czy powietrzną.

Każdy kontener jest autonomiczną jednostką, zdolną do prowadzenia szerokiego spektrum prac naprawczych i obsługowych. Ich wyposażenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wszechstronności i możliwości działania w trudnych warunkach. Na pokładzie UKWO-N znajdą się między innymi: specjalistyczne narzędzia do napraw mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych. Nowoczesne urządzenia spawalnicze i ślusarskie. Własne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, co gwarantuje niezależność od zewnętrznej infrastruktury energetycznej itp.Podstawową zaletą UKWO-N jest drastyczne skrócenie łańcucha logistycznego. Uszkodzony czołg, transporter opancerzony czy system artyleryjski nie będzie musiał być transportowany setki kilometrów do stacjonarnej bazy remontowej. Większość napraw będzie można przeprowadzić na miejscu. 

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025

