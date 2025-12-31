Wojsko Polskie wzmacnia logistykę. Umowa na kilkaset Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych

Pod koniec 2025 roku, w symbolicznym momencie zamykającym rok intensywnych zbrojeń, Agencja Uzbrojenia zawarła z należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Hutą Stalowa Wola S.A. kolejną umowę. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kilkuset sztuk Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych.

Dostawy UKWO-N mają rozpocząć się po 2028 roku. Inwestycja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na wnioski płynące z analizy współczesnych konfliktów zbrojnych, gdzie sprawna logistyka i możliwość szybkiej naprawy sprzętu bezpośrednio w strefie działań okazują się kluczowe dla utrzymania potencjału bojowego. Jak zaznacza się w komunikacie:

"Pozyskane warsztaty pozwolą na realizowanie napraw sprzętu wojskowego w wymagającym środowisku współczesnego pola walki".

Czym są Uniwersalne Kontenerowe Warsztaty Obsługowo-Naprawcze (UKWO-N)?

Choć nazwa brzmi technicznie, koncepcja UKWO-N jest relatywnie prosta i genialna w swojej uniwersalności. Są to w pełni wyposażone, mobilne warsztaty serwisowe, zbudowane w oparciu o standardowe 20-stopowe kontenery. Taka konstrukcja zapewnia im wyjątkową mobilność – mogą być transportowane na podwoziach ciężarówek, koleją, a nawet drogą morską czy powietrzną.

Każdy kontener jest autonomiczną jednostką, zdolną do prowadzenia szerokiego spektrum prac naprawczych i obsługowych. Ich wyposażenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wszechstronności i możliwości działania w trudnych warunkach. Na pokładzie UKWO-N znajdą się między innymi: specjalistyczne narzędzia do napraw mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych. Nowoczesne urządzenia spawalnicze i ślusarskie. Własne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, co gwarantuje niezależność od zewnętrznej infrastruktury energetycznej itp.Podstawową zaletą UKWO-N jest drastyczne skrócenie łańcucha logistycznego. Uszkodzony czołg, transporter opancerzony czy system artyleryjski nie będzie musiał być transportowany setki kilometrów do stacjonarnej bazy remontowej. Większość napraw będzie można przeprowadzić na miejscu.