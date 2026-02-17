Status bojowników Grupy Wagnera po nieudanej rebelii w czerwcu 2023 roku i śmierci jej założyciela, Jewgienija Prigożyna, pozostawał niejasny. Jednak, jak wynika z informacji brytyjskiego dziennika „Financial Times”, werbownicy tej formacji otrzymali nowe, niepokojące zadanie. Ich pierwotna rola polegała na przekonywaniu młodych mężczyzn z rosyjskiej prowincji do walki przeciwko Ukrainie. Obecnie, ich celem jest wynajdywanie Europejczyków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, aby ci dokonywali aktów przemocy na terytorium państw NATO.

W ciągu ostatnich dwóch lat Kreml znacząco rozszerzył swoją kampanię sabotażu w Europie. Jej głównym celem jest osłabienie wsparcia dla Ukrainy oraz sianie chaosu. Zarówno rosyjski wywiad wojskowy GRU, jak i federalna służba bezpieczeństwa FSB, stały się niezwykle aktywne w poszukiwaniu tak zwanych „agentów jednorazowego użytku”. Są to osoby werbowane do przeprowadzania pojedynczych zadań, co stanowi odpowiedź na ograniczenie obecności przeszkolonych agentów po fali wydaleń rosyjskich dyplomatów z krajów europejskich.

Dlaczego Grupa Wagnera jest tak użyteczna dla GRU?

Wysoki rangą członek wywiadu jednego z państw europejskich, cytowany przez „FT”, podkreślił, że Grupa Wagnera stała się dla GRU „bardzo użytecznym narzędziem”. Przyczyną tego jest rozbudowana sieć propagandzistów i werbowników, którą stworzyła formacja. Dzięki temu są w stanie dotrzeć do osób, które idealnie nadają się do realizacji celów Kremla: są to często ludzie żyjący na marginesie społeczeństwa, bez jasno określonego celu w życiu, podatni na zachęty finansowe.

W zdobywaniu doświadczenia w docieraniu do takich osób kluczową rolę odegrała internetowa „farma trolli”, Internet Research Agency, również założona przez Prigożyna. Jej działalność koncentrowała się na sianiu dezinformacji na Zachodzie, co pozwoliło na rozwinięcie skutecznych metod manipulacji i werbunku.

Sabotaż w praktyce: Przykład Dylana Earla

Zachodnie wywiady i służby bezpieczeństwa od dłuższego czasu monitorują rolę Grupy Wagnera w rosyjskiej kampanii sabotażu. Jednym z jaskrawych przykładów jest sprawa 21-letniego Brytyjczyka, Dylana Earla. Został on zwerbowany za pośrednictwem serwisów społecznościowych, a następnie znalazł czterech współpracowników. Razem podpalili magazyn we wschodnim Londynie, który służył do przechowywania dostaw dla Ukrainy. Dylan Earl został w zeszłym roku skazany na 23 lata więzienia, co świadczy o powadze i konsekwencjach działań sabotażowych zlecanych przez Kreml.