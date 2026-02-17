Tajemnicza eskadra F-16 z zachodnimi pilotami. Czy to przełom w obronie Ukrainy?

W Siłach Powietrznych Ukrainy utworzono nową eskadrę F-16, w której skład wchodzą doświadczeni piloci-weterani z USA i Holandii oraz ukraińscy lotnicy.

Eskadra operuje głównie w obwodzie kijowskim, chroniąc region przed rosyjskimi atakami na infrastrukturę i cele cywilne, przechwytując pociski i drony.

Zachodni piloci podpisują półroczne kontrakty, a ich wartość polega na doświadczeniu w pracy z nowoczesnym wyposażeniem F-16.

Ukraina otrzymuje F-16 od sojuszników z NATO, głównie starsze modele F-16AM/BM po modernizacji, co stanowi istotne wsparcie dla ukraińskich Sił Powietrznych.

Zagraniczni weterani w ukraińskich F-16

Według doniesień Intelligence Online, w skład eskadry weszli amerykańscy piloci z ogromnym doświadczeniem bojowym (zdobytym) w Afganistanie. Jeden z nich niedawno brał udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, po czym dołączył do obrony Ukrainy. Ze strony holenderskiej zaangażowano pilotów, którzy przeszli szkolenie w elitarnych europejskich szkołach walki powietrznej, specjalizujących się we współczesnych taktykach przechwytywania i prowadzenia zaawansowanej technologicznie wojny w powietrzu.

Zagraniczni piloci to weterani, którzy podpisują półroczne kontrakty z ukraińską armią, z możliwością ich przedłużenia. Nie otrzymali oni oficjalnych stopni w ukraińskiej hierarchii wojskowej i nie figurują w publicznych źródłach, co podkreśla dyskretny charakter ich zaangażowania.

Codzienne misje i zaawansowane technologie

Eskadra niemal codziennie jest angażowana do przechwytywania rosyjskich pocisków manewrujących Kalibr i Ch-101, a także dronów uderzeniowych. Jednostka jest również wykorzystywana do patrolowania nieba nad obwodem kijowskim. Główna wartość zachodnich pilotów, jak zauważył Intelligence Online, polega na ich doświadczeniu w pracy z nowoczesnym wyposażeniem samolotów F-16. Ich umiejętności są kluczowe w efektywnym wykorzystaniu zaawansowanych systemów tych maszyn w warunkach bojowych.

Brak oficjalnego potwierdzenia

Dotychczas ukraińskie władze wojskowe nie potwierdziły oficjalnie informacji o zaangażowaniu amerykańskich i holenderskich pilotów w obsługę maszyn F-16. Brak komentarza ze strony Kijowa utrzymuje aurę tajemniczości wokół tej nowej formacji, choć jej istnienie i działania mogą mieć istotne znaczenie dla wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy.

Myśliwce F-16 dla Ukrainy

Myśliwce F-16, z których korzystają Ukraińcy, to maszyny przekazane przez sojuszników z NATO. Wśród darczyńców znajdują się Dania, Norwegia, Belgia i Holandia. Minister obrony ostatniego ze wspomnianych państw, Ruben Brekelmans w maju 2025 r. informował o wysłaniu ostatniego z obiecanych F-16 na Ukrainę, co w praktyce oznacza, że Holandia zakończyła wówczas dostawy 24 samolotów.

Nie wiadomo jednak, ile dokładnie F-16 trafiło do ukraińskiej armii, ale wspomniana koalicja darczyńców deklarowała przekazanie łącznie około 60 samolotów. Taka liczba jest istotnym wsparciem dla Sił Powietrznych Ukrainy, które do tej pory bazowały na radzieckich konstrukcjach. Odgrywa to też kluczową rolę w procesie przekazywania zachodniego uzbrojenia, w tym pocisków powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.

Ukraina od swoich sojuszników otrzymuje głównie starsze modele myśliwców F-16. Mowa tutaj przede wszystkim o wariancie F-16AM/BM, którego początki sięgają końca lat 70. W praktyce są to samoloty F-16A/B Block 15 po modernizacji do standardu Block 20 MLU. Program MLU został zaprojektowany, by przedłużyć żywotność tych maszyn oraz dostosować je do współczesnych standardów walki powietrznej i uderzeniowej. Obejmował on głównie nową awionikę i elektronikę, w tym radaru AN/APG-66(V)2A, czy system łączności Link 16, wzmocnienie struktur i systemów pokładowych, a także dostosowanie myśliwców do przenoszenia nowocześniejszego uzbrojenia.