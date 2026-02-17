We wtorek (17 lutego) Siły Operacji Specjalnych Ukrainy ogłosiły sukces w walce z rosyjskim okupantem. Głównym celem ataku na okupowanym Krymie było miejsce przechowywania operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego Iskander. Uderzenie miało miejsce we wsi Pasiczne, na tymczasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krymu. Jak podały SSO w komunikatorze Telegram, gdzie opublikowano również nagranie z ataku, „W miejscu uderzenia odnotowano potężne eksplozje”. Do przeprowadzenia tej precyzyjnej operacji wykorzystano drony uderzeniowe FP-2, zdolne do przenoszenia 105-kilogramowych ładunków wybuchowych. Zniszczenie tak strategicznego systemu rakietowego stanowi znaczący cios dla rosyjskich zdolności wojskowych w regionie.

Ponadto siły specjalne zniszczyły zdalnie sterowany punkt dowodzenia jednostki Rubikon sił rosyjskich we wsi Wysokie w obwodzie zaporoskim.

Drony FP-2: Klucz do sukcesu ukraińskich operacji

Zastosowanie dronów uderzeniowych FP-2 okazało się decydujące dla powodzenia obu operacji. Te zaawansowane maszyny, wyposażone w możliwość przenoszenia ciężkich ładunków wybuchowych, umożliwiają ukraińskim siłom specjalnym przeprowadzanie precyzyjnych i niszczycielskich ataków na cele strategiczne. Ich wykorzystanie pozwala na minimalizację ryzyka dla ukraińskich żołnierzy, jednocześnie maksymalizując skuteczność uderzeń na tyłach wroga.

Szeroki zakres działań SSO

Oprócz wcześniej zgłoszonych ataków, Siły Ukrainy zaatakowały kluczowy obiekt eksportu ropy naftowej w południowej Rosji oraz rosyjski system obrony powietrznej Pancyr-S1 na tymczasowo okupowanym Krymie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował 15 lutego, że ukraińskie jednostki zaatakowały terminal naftowy Tamaneftegaz w pobliżu miejscowości Wolna w Kraju Krasnodarskim. Po ataku na miejscu wybuchł pożar, a skala zniszczeń wciąż nie jest znana.

Także operatorzy Sił Systemów Bezzałogowych zaatakowali samobieżny system artyleryjski Koksan produkcji północnokoreańskiej w obwodzie ługańskim. Ponadto operatorzy batalionu SBS Asgard z 412. Brygady Nemesis zniszczyli w ciągu jednej nocy dwa systemy rakiet ziemia-powietrze Tor-M2 należące do okupantów.

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy poinformowały, że w ubiegłym tygodniu przeprowadziły ponad 10 skutecznych ataków na okupowanych terytoriach. Były to głównie uderzenia na „miejsca koncentracji personelu, składy amunicji i materiałów paliwowo-smarowych, miejsca postoju wojskowego transportu samochodowego oraz inne obiekty”. Ten szeroki zakres działań świadczy o ciągłej presji, jaką Ukraina wywiera na rosyjskie siły okupacyjne, dążąc do osłabienia ich potencjału i odzyskania kontroli nad swoimi terytoriami. Ukraińskie SSO konsekwentnie demonstrują swoją zdolność do prowadzenia złożonych operacji, które mają istotny wpływ na przebieg konfliktu.