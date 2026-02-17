Podwójne uderzenie z Francji. Estonia zamawia drugą partię haubic Caesar

W obliczu zagrożenia rosyjskiego Estonia konsekwentnie inwestuje w swój potencjał obronny. Najnowszym tego dowodem jest umowa zawarta pomiędzy Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI), francuską agencją zamówień obronnych (DGA) oraz producentem uzbrojenia, firmą KNDS. Kontrakt dotyczy zakupu kolejnych 12 kołowych, samobieżnych haubic Caesar kalibru 155 mm.

Informację tę z zadowoleniem ogłosił estoński minister obrony Hanno Pevkur: „Cieszę się, że (...) podpisano umowę, na mocy której Estonia zakupi dodatkowe 12 samobieżnych haubic kołowych Caesar”. Minister podkreślił również kluczowy aspekt umowy – czas realizacji. Dostawa nowo zamówionych systemów planowana jest już na koniec 2025 roku.

To niezwykle szybkie tempo, biorąc pod uwagę, że poprzednia umowa na 12 takich samych systemów została zawarta latem 2024 roku, a dostawa pierwszej partii ma nastąpić na początku 2025 roku. Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego roku estońskie siły zbrojne wzbogacą się łącznie o 24 nowoczesne francuskie haubice.

Janari Kasemets, kierownik ds. platform bojowych w ECDI, zwrócił uwagę na wyjątkową sprawność procesu: „Od podpisania pierwszych umów do przybycia do Estonii pierwszych systemów Caesar minęło zaledwie sześć miesięcy. Szczególnie cieszy nas fakt, że zawarliśmy nową umowę na zakup dodatkowej liczby samobieżnych haubic i mamy nadzieję, że dostawy będą realizowane w równie błyskawicznym tempie”.

Nowy batalion artylerii i dywersyfikacja sprzętu

Nowo pozyskane systemy artyleryjskie mają już jasno określone przeznaczenie. Wszystkie 24 haubice Caesar trafią na wyposażenie nowo utworzonego 3. batalionu artylerii samobieżnej, który podlega bezpośrednio dowództwu Estońskiej Dywizji. Utworzenie tej jednostki jest częścią szerszego planu rozbudowy i reorganizacji estońskiej armii, mającej na celu zwiększenie jej zdolności do samodzielnej obrony oraz efektywnej współpracy w ramach NATO.

Zakup francuskich systemów to również świadoma dywersyfikacja posiadanego sprzętu. Do tej pory trzon estońskiej artylerii samobieżnej stanowiły 24 jednostki południowokoreańskich haubic K9 Thunder. Po zakończeniu dostaw Caesarów, Estonia będzie dysponować łącznie 48 nowoczesnymi systemami artyleryjskimi kal. 155 mm.

Caesar to podstawowy system artyleryjski kalibru 155 mm dostarczany przez krajowy przemysł Armee de Terre, ale również w znaczniej liczbie przekazany na Ukrainę i dostarczany licznym odbiorcom na świecie. Po opracowaniu dla sił zbrojnych Republiki Czeskiej, wersji haubicy Caesar na podwoziu Tatra w układzie 8x8, część klientów decyduje się na ten wariant. Od wersji „francuskiej” na podwoziu 6x6 Renault Sherpa różni się on przede wszystkim większym zapasem amunicji. Na eksport oferowane było też podwozie Unimog 6x6.

Uzbrojenie Caesara stanowi haubica 155 mm z lufą długości 52 kalibrów, dzięki czemu donośność maksymalna wynosi ponad 40 km podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z gazogeneratorem. System może korzystać z szerokiej gamy pocisków, w tym klasycznych odłamkowo-burzących, pocisków o zwiększonym zasięgu z gazogeneratorem dennym, przeciwpancernych typu BONUS czy też nowych kierowanych pocisków Katana.