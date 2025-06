CAESAR nie zwalnia tempa. Francuska artyleria będzie strzelać dla Słowenii

Zamówienie obejmuje dwanaście egzemplarzy haubicoarmat CAESAR w wersji 6x6, które zostaną dostarczone słoweńskim siłom zbrojnym do roku 2028. Kontrakt, którego wartość szacuje się na około 170 milionów euro, przewiduje również opcję rozszerzenia dostaw o dodatkowych sześć systemów w drugiej fazie, co pozwoliłoby docelowo osiągnąć strukturę batalionu artylerii złożonego z osiemnastu jednostek ogniowych. Tym samym CAESAR-y mają całkowicie zastąpić obecnie użytkowane przez Słowenię ciągnione haubice izraelskiej produkcji Soltam M-71 kalibru 155 mm, które reprezentują już wyraźnie przestarzały standard, zarówno pod względem mobilności, jak i zdolności reagowania ogniowego.

CAESAR to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych systemów artyleryjskich w swojej klasie na świecie. Opiera się na koncepcji lekkiej, mobilnej, a zarazem niezwykle precyzyjnej artylerii samobieżnej, montowanej na podwoziu kołowym, co znacząco redukuje koszty eksploatacyjne w porównaniu z ciężkimi systemami gąsienicowymi. Haubica w wersji zamówionej przez Słowenię dysponuje lufą o długości 52 kalibrów i zdolnością rażenia celów na dystansie przekraczającym 40 km przy użyciu klasycznej amunicji, a jeszcze dalej w przypadku amunicji specjalistycznej.

Dzięki zaawansowanemu systemowi kierowania ogniem i systemowi inercyjnemu haubice te mogą otworzyć ogień w ciągu zaledwie jednej minuty od zajęcia pozycji, a następnie natychmiast ją opuścić w trybie „shoot-and-scoot”, co stanowi odpowiedź na zagrożenie wykryciem i kontruderzeniem przeciwnika wyposażonego w nowoczesne systemy rozpoznawcze i artylerię kontrbateryjną.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach szerszego porozumienia podpisanego latem 2023 roku, kiedy to Słowenia dołączyła do grupy państw wspólnie uczestniczących w programie zakupu systemów artyleryjskich i obrony powietrznej w ramach europejskiego mechanizmu EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act), którego celem jest stymulowanie współpracy przemysłowej i zakupowej w Unii Europejskiej.

Wspomniany program umożliwia państwom członkowskim nie tylko racjonalizację kosztów poprzez wspólne zakupy, lecz także korzystanie z funduszy europejskich, które mogą pokryć do 20% wartości kontraktów, pod warunkiem spełnienia kryteriów interoperacyjności i wspólnego zamówienia z innym państwem członkowskim. W ramach tej samej inicjatywy Słowenia planuje również zakup przenośnych systemów obrony powietrznej Mistral, co jeszcze bardziej zwiększa spójność i efektywność jej komponentów wsparcia ogniowego i osłony wojsk.

Wybór systemu CAESAR przez Słowenię nie jest przypadkowy – francuski system, od czasu swojego wprowadzenia do służby, zdobył ogromne uznanie wśród użytkowników na całym świecie, zarówno ze względu na wysoką skuteczność bojową, jak i możliwość łatwej integracji z systemami dowodzenia NATO. W ostatnich latach haubice CAESAR brały udział w rzeczywistych działaniach zbrojnych m.in. w Mali, Iraku, Syrii i co szczególnie istotne w Ukrainie, gdzie sprawdziły się na tle intensywnych działań kontrbateryjnych oraz mobilnych operacji prowadzonych przez obie strony konfliktu.

W związku z tym wybór ten można postrzegać jako próbę budowy zdolności realnie weryfikowalnych w warunkach współczesnego pola walki, a nie tylko teoretycznych zdolności operacyjnych. Kontrakt ma również istotny wymiar polityczny i geostrategiczny. Pokazuje on bowiem, że mimo swojego niewielkiego potencjału demograficznego i gospodarczego, Słowenia dąży do aktywnego udziału w europejskiej architekturze bezpieczeństwa oraz we współpracy przemysłowej opartej na zachodnioeuropejskich technologiach.

Jest to jednocześnie sygnał polityczny świadczący o orientacji proeuropejskiej i proatlantyckiej tego państwa, które w sytuacji rosnących napięć międzynarodowych chce zagwarantować sobie nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale także miejsce przy stole, gdzie ustala się kierunki rozwoju europejskiego przemysłu obronnego.