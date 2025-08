Kolejna zgoda z USA. Zielone światło dla sprzedaży części i usług serwisowych do M777

Ukraina otrzyma wsparcie serwisowe dla haubic M777

Departament Stanu USA ogłosił zatwierdzenie sprzedaży części i usług serwisowych do haubic M777 dla Ukrainy. Jak wynika z oświadczenia Defense Security Cooperation Agency (DSCA), planowana transakcja ma wartość 104 mln dolarów, a Ukraina zwróciła się o zakup sprzętu, usług serwisowych i długoterminowego wsparcia dla haubic M777, jednej z podstawowych platform artyleryjskich stosowanych przez ukraińską armię.

Ukraina otrzyma wsparcie, które ma na celu poprawę jej zdolności do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom. „Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Ukrainy do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom, dodatkowo wyposażając ją w narzędzia do prowadzenia misji samoobrony i zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, zapewniając jej solidniejsze lokalne możliwości wsparcia” - napisano w komunikacie DSCA.

Głównym wykonawcą zamówienia będzie koncern BAE Systems, zlokalizowany w Barrow-in-Furness w Anglii. „Każda umowa offsetowa zostanie określona w negocjacjach między nabywcą a wykonawcą”, jak zaznaczyła Defense Security Cooperation Agency. „Nie będzie negatywnego wpływu na gotowość do obrony USA w wyniku tej proponowanej sprzedaży” - dodała.

Kijów otrzymał dotąd od USA za rządów Joe Bidena ponad sto haubic produkowanych przez brytyjski koncern BAE. Jednak, jak donoszą media, lufy wielu z nich zużyły się od intensywnej eksploatacji. Poza kontraktem na serwis M777, Departament Stanu wyraził zgodę również na usługi transportowe za niemal 100 mln dolarów.

Yesterday, the United States approved more than $200 million in equipment and sustainment sales to Ukraine, supporting M777 155mm howitzers and logistics operations.Over the past few weeks, the US has authorized nearly $900 million in new sales to Ukraine. pic.twitter.com/hD5qzexXdi— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 6, 2025

Kolejne decyzje wspierające Ukrainę

Decyzja o wsparciu serwisowym dla haubic M777 to kolejna z serii ogłoszonych przez administrację Donalda Trumpa decyzji wspierających utrzymanie i serwisowanie posiadanej przez Ukrainę amerykańskiej broni. Wcześniej podobne transakcje o wartości blisko 900 mln dolarów zatwierdzono w sprawie m.in.:

systemów obrony powietrznej HAWK,

samolotów F-16,

haubic samobieżnych M109 Paladin,

bojowych wozów piechoty Bradley.

Warto zaznaczyć, że są to osobne decyzje wobec programu zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy przez państwa NATO, który ogłosił Donald Trump.