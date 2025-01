Estonia otrzymuje pierwsze francuskie CAESARy. Kolejna partia ma przybyć pod koniec lata 

Estonia dołączyła oficjalnie do grona użytkowników francuskich samobieżnych armatohaubic CAESAR, które na wojnie na Ukrainie zyskały bardzo dobre oceny. 30 stycznia Ministerstwo Obrony Estonii na platformie X przekazało, że pierwsza partia 6 sztuk samobieżnych armatohaubic CAESAR zamówionych na targach obronnych Eurosatory 2024 w Paryżu dotarło do kraju.

Arrived! Meet #Estonia's 🇪🇪 brand-new 🇫🇷-made CAESAR wheeled self-propelled howitzers — boosting firepower, mobility, and defence readiness. 💥 pic.twitter.com/Az8h5Cn7YF— MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 30, 2025

Armatohaubice przybyły do Estonii transportem morskim. Druga partia kolejnych sześciu sztuk powinna dotrzeć do kraju pod koniec lata. CAESAR-y mają zostać przydzielone do 3. batalionu artylerii samobieżnej estońskiej dywizji EDF. Umowa na francuskie samobieżne armatohaubice została podpisana w ubiegłym roku między Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK), jego francuskim odpowiednikiem DGA i europejskim prywatnym holdingiem zbrojeniowym KNDS. Umowa obejmuje opcję nabycia przez Estonię sześciu dodatkowych jednostek w przyszłości. Poza tym, kraj podpisał umowę na wsparcie eksploatacji armatohaubic Cezarów przez 20 lat, która obejmuje m.in. części zamienne. W czasie Eurosatory 2024, Estonia podpisała również umowę na zakup systemów rakietowych obrony powietrznej krótkiego zasięgu Mistral.

W zeszłym roku w listopadzie Estońscy żołnierze wzięli udział w szkoleniu z obsługi samobieżnych armatohaubic CAESAR na terenie jednostki szkoleniowej we francuskim Mourmelon. Nowo przybyłe francuskie samobieżne armatohaubice CAESAR zastąpią oddane Ukrainie artylerię ciągnioną D-30 i FH70.

Tak szybkie tempo dostaw jest spowodowane zwiększeniem produkcji we Francji CAESARów na potrzeby Ukrainy. Wiosną zeszłego roku Francja produkowała sześć samobieżnych armatohaubichaubic CAESAR miesięcznie, natomiast w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Obrony poinformowało o wzroście produkcji do 12 sztuk miesięcznie.

Caesar to podstawowy system artyleryjski kalibru 155 mm dostarczany przez krajowy przemysł Armee de Terre, ale również w znaczniej liczbie przekazany na Ukrainę i dostarczany licznym odbiorcom na świecie. Po opracowaniu dla sił zbrojnych Republiki Czeskiej, wersji haubicy Caesar na podwoziu Tatra w układzie 8x8, część klientów decyduje się na ten wariant. Od wersji „francuskiej” na podwoziu 6x6 Renault Sherpa różni się on przede wszystkim większym zapasem amunicji. Na eksport oferowane było też podwozie Unimog 6x6.

Uzbrojenie Caesara stanowi haubica 155 mm z lufą długości 52 kalibrów, dzięki czemu donośność maksymalna wynosi ponad 40 km podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z gazogeneratorem. System może korzystać z szerokiej gamy pocisków, w tym klasycznych odłamkowo-burzących, pocisków o zwiększonym zasięgu z gazogeneratorem dennym, przeciwpancernych typu BONUS czy też nowych kierowanych pocisków Katana.