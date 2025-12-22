Estonia znacząco wzmacnia swoje zdolności obronne, nabywając sześć wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmoo.

Kontrakt o wartości 290 mln euro obejmuje również amunicję i wsparcie, co zwiększy siłę odstraszania NATO na wschodniej flance.

Systemy Chunmoo, w połączeniu z posiadanymi HIMARS-ami, pozwolą Estonii razić cele oddalone nawet o 290 km.

Estonia rozbudowuje zdolności uderzeń dalekiego zasięgu

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI) 21 grudnia 2025 r. zawarło kontrakt z Hanwha Aerospace o wartości blisko 290 mln euro. Umowa obejmuje sześć wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmoo, trzy typy amunicji: CGR-080, CTM-MR oraz CTM-290, a także pakiet szkoleniowy i wsparcie operacyjne. Przewidziano również modyfikacje platform, tak aby systemy spełniały estońskie wymagania środowiskowe i przepisy drogowe. Porozumienie ma charakter ramowy i umożliwia zakup kolejnych zestawów w przyszłości.

Estonia rozpoczęła budowę zdolności uderzeń dalekiego zasięgu w kwietniu tego roku wraz z pozyskaniem amerykańskich systemów HIMARS. Ponieważ wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet mają nieocenione znaczenie z punktu widzenia zdolności wojskowych, jestem niezwykle zadowolony, że obok amerykańskich HIMARS-ów pozyskamy również południowokoreańskie systemy Chunmoo, co znacząco wzmocni zdolności odstraszania i obrony zarówno Estonii, jak i całego NATO - powiedział minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

Istotnym elementem kontraktu są inwestycje przemysłowe. Hanwha Aerospace zobowiązała się do ulokowania w estońskim sektorze obronnym jednej piątej wartości umowy, co według Estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych ma przełożyć się na 40–60 mln euro dla lokalnych firm.

Ten kontrakt podkreśla zapotrzebowanie na rozwiązania obronne, które są nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także gotowe do natychmiastowego użycia - powiedział Jae-il Son, prezes i dyrektor generalny Hanwha Aerospace. Dodał: Naszym priorytetem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wykorzystanie naszych szybkich zdolności produkcyjnych, aby zapewnić terminowe dostarczenie tych kluczowych zdolności dla Estonii.

Decyzja Tallina wpisuje się w rosnące napięcie militarne w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie Rosja od lat rozbudowuje potencjał rakietowy, m.in. w Obwodzie Kaliningradzkim. Stacjonujące tam systemy balistyczne Iskander-M stanowią istotne wyzwanie dla bezpieczeństwa państw NATO na północno-wschodniej flance, a pozyskiwane południowokoreańskie wyrzutnie mogą stać się ważnym elementem odstraszania potencjalnego wroga.

Chunmoo i HIMARS będą się uzupełniać

Chunmoo to nowoczesny system rakietowy montowany na mobilnych ciężarówkach 8×8. Może wykorzystywać kierowane pociski kalibru 239 mm o zasięgu do 80 km, a także rakiety balistyczne krótkiego zasięgu CTM-290, zdolne razić cele oddalone nawet o 290 km. Według estońskich sił zbrojnych pozwoli to znacząco zwiększyć zdolność uderzeń w głąb terytorium potencjalnego przeciwnika, zwłaszcza w połączeniu z amerykańskimi HIMARS-ami.

Zakup Chunmoo jest również efektem zacieśniania współpracy obronnej między Estonią a Koreą Południową. Jesienią ministrowie obrony obu państw podpisali w Seulu porozumienie o współpracy wojskowej, a estoński resort obrony zawarł także umowę z koreańską agencją eksportową KOTRA. Informacje te potwierdza Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych.

Estonia wybrała drogę Polski

Polska zamówiła łącznie 290 wyrzutni rakietowych Chunmoo od południowokoreańskiej firmy Hanwha Aerospace. Umowy na zakup tych systemów zostały podpisane w 2022 i 2024 r., najpierw obejmując 218 wyrzutni, a następnie kolejne 72 moduły, co daje razem 290 zamówionych wyrzutni. Pierwsze wyrzutnie zaczęły trafiać do Polski już w 2023 r., a obecnie Wojsko Polskie ma już w eksploatacji ponad 100 wyrzutni HOMAR-K, przy czym liczba ta rośnie wraz z kolejnymi dostawami. Planowane jest, by wszystkie 290 sztuk zostało dostarczonych do 2029 r.

Nie tak dawno zwracał na to uwagę estoński minister obrony Hanno Pevkur. Wspominał, że Estonia liczy na bliską współpracę ze swoim sojusznikiem - Polską, która wykorzystuje zaadaptowaną wersję południowokoreańskiego systemu, znaną jako Homar-K. Chodzi przede wszystkim o współpracę w zakresie szkolenia, ale jest to również szansa dla polskiego przemysłu. W ramach spółki joint venture między Grupą WB i Hanwha Aerospace, w Polsce będą produkowane kierowane pociski rakietowe do systemów Chunmoo/Homar-K.