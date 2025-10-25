Estonia wybrała drogę Polski. Kupuje wyrzutnie Chunmoo i liczy na współpracę

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-10-25 19:52

Estonia planuje nabyć południowokoreańskie samobieżne wieloprowadnicowe systemy rakietowe K239 Chunmoo, aby znacząco rozbudować swoje zdolności "głębokiego uderzenia" i zyskać możliwość "uderzania w przeciwnika głęboko na jego terytorium", jak poinformowało estońskie Ministerstwo Obrony.

  • Estonia planuje zakup południowokoreańskich systemów rakietowych K239 Chunmoo, aby zwiększyć swoje zdolności "głębokiego uderzenia".
  • Systemy Chunmoo umożliwią Estonii rażenie celów głęboko na terytorium przeciwnika, uzupełniając posiadane HIMARS-y.
  • Estonia liczy na współpracę z Polską, która również wykorzystuje systemy Chunmoo (Homar-K) i będzie produkować do nich rakiety.
  • Co to oznacza dla bezpieczeństwa Bałtyku i dlaczego Estonia stawia na koreańską technologię

Podczas wizyty w Tallinie południowokoreański Minister Obrony Ahn Gyu-back spotkał się z estońskim Ministrem Obrony Hanno Pevkur i podpisał dwustronną umowę o współpracy obronnej. W ten sposób torują oni drogę dla ważnej transakcji.

Polecany artykuł:

Rakieta przeciwokrętowa dla systemu Chunmoo. Nowe zdolności również dla Homara-…

Jak podkreślił Minister Pevkur, zdolność do rażenia wroga na jego terytorium jest kluczowa dla obronności Estonii. Rozwój tych możliwości rozpoczął się już od zakupu amerykańskich systemów HIMARS, z których pierwsze dotarły do kraju w tym roku, a kolejne zostaną dostarczone w nadchodzących latach.

"Aby jeszcze bardziej wzmocnić zdolność do głębokiego uderzenia, Siły Obronne wybrały wyrzutnie rakietowe Chunmoo produkowane przez firmę z Korei Południowej. Podobne rozwiązanie oparte na amerykańskich i południowokoreańskich wyrzutniach rakietowych stosuje na przykład Polska" – wyjaśnił minister Pevkur.

Portal Obronny: Homar-K test CTM-290

Jak wyjaśnił, w kontekście zakupu Chunmoo, Estonia liczy na bliską współpracę ze swoim sojusznikiem – Polską, która wykorzystuje zaadaptowaną wersję południowokoreańskiego systemu, znaną jako Homar-K. Chodzi przede wszystkim o współpracę w zakresie szkolenia, ale jest to również szansa dla polskiego przemysłu. W ramach spółki joint venture między Grupą WB i Hanwha Aerospace, w Polsce będzą produkowane kierowane pociski rakietowe do systemów Chunmoo/Homar-K.

K239 Chunmoo to koreański artyleryjski system rakietowy na podwoziu kołowym, produkowana przez koncer Hanwha Aerospace. W polskiej wersji, oznaczonej Homar-K, wykorzystano jako bazę pojazd cieżarowy Jelcz 8x8. System posiada wyrzutnię samoładującą z dwoma kontenerami amunicyjnymi. Główne uzbrojenie to pociski kierowane kalibru 239 mm o zasięgu 80 km oraz rakiety 600 mm o donośności 290 km. Każda wyrzutnia może być uzbrojona w 12 rakiet pierwszego typu lub 4 pociski większego kalibru. Asortyment uzbrojenia jest nadal rozwijany i ma zostać poszerzony m.in. o pociski przeciwokrętowe oraz wariant rakiety uzbrojonej w bombę szybującą GLSDB, w wyniku współpracy koreańskiej formy ze szwedzkim Saabem. 

Portal Obronny SE Google News
Sonda
Homar koreański czy amerykański?