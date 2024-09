Pocisk CTM-MR (Medium Range) miał swoją międzynarodową premierę podczas tegorocznych targów Eurosatory w Paryżu. Powstał on aby wypełnić lukę zadaniową pomiedzy standardowymi rakietami CTM-80 kalibru 239 mm, których donośność wynosi 80 km i balistycznymi rakietami CTM-290 o zasięgu 290 km i średnicy 600 mm. W każdym z dwóch modułów startowych wyrzutni Chunmoo mieści się kontener startowy dla jednego pociski CTM-290 lub 6 rakiet CTM-80.

Jeśli chodzi o CTM-MR, to mają one średnicę 280 mm i kontener startowy zawiera 4 pociski o zasięgu 160 km. Wariant prezentowany w Paryżu, podobnie jak pozostałe rakiety systemu Chunmoo, naprowadzany jest na współrzędne z wykorzystaniem nawigacji GPS uzupełnionej systemem bezwładnościowym (INS). Zapewnia to wysoką skuteczność, ale wyłącznie przeciw celom stacjonarnym.

Prezentowany w stolicy Filipin podczas targów ADAS wariant przeciwokrętowy został dodatkowo wyposażony w pasywną głowicę naprowadzającą, działającą w podczerwieni. Jest to rozwiązanie szeroko stosowane w systemach przeciwokrętowych, ale również w zwalczaniu celów naziemnych. Pocisk leci w rejon celu, korzystając z nawigacji GPS/INS, natomiast w terminalnej fazie lotu uruchamia sensor podczerwieni i zaczyna poszukiwać sygnatury termicznej celu. Pozwala to na atakowanie celów poruszających się, takich jak jednostki pływające, ale zwiększa też precyzję trafienia w cel stacjonarny.

Portal Obronny: Homar-K test CTM-290

Miejsce premierowej prezentacji przeciwokrętowej wersji pocisku CTM-MR, czy może CTM-160, nie jest przypadkowe. Siły Zbrojne Filipin rozważają możliwość zakupu systemu Chunmoo, izraelskiego PULSE lub amerykańskiego HIMARS. Manila wyraziła zainteresowanie tego typu wersją uzbrojenia, która umożliwi skuteczne wykorzystanie systemu wieloprowadnicowego do ochrony wybrzeża tego wyspiarskiego kraju.

Obecnie żaden z trzech oferowancyh systemów nie dysponuje takimi zdolnościami, ale Korea jak się wydaje wyprzedziła w tym zakresie konkurentów. Ja informuje koncern Hanwha Aerospace, przeciwokretowy pocisk CTM-MR może być gotowy do produkcji już w 2027 roku. Może on stanowic interesujące rozwiązanie również dla obecnych użytkowników systemy Chunmoo, takich jak Korea Południowa, Polska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przeciwokrętowy pocisk balistyczny jest tudniejszy do zwalczania przez OPL przeciwnika niż rakiety manewrujące. Jednoczesnie CTM-MR może stanowić ciekawe uzupełnienie w zakresie krótkiego zasięgu, czyli 150-160 km, dla znacznie bardziej kosztownych pocisków takich jak RBS-15 czy NSM.