Kubica z Grupy WB o testach systemów Homar-K z polskim systemem Topaz. "Koreańczycy są pod wrażeniem"

- Grupa WB jest częścią konfliktu na terenie Ukrainy od 2014 roku. To już wówczas nasze systemy funkcjonowały w regonie działań wojennych i z powodzeniem realizowały tam swoje zadania. I również wraz z ewolucją tego konfliktu one również ewaluowały - podkreśla. Jak dodaje Marcin Kubica z WB, "zeszły rok był znaczącym kamieniem milowym, jeśli chodzi o nasz rozwój i znalazło to również odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych.

- Analizując to, czym dysponują armie sojusznicze, wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego stwierdziliśmy, że to jest jedyny tego typu system wewnątrz NATO o tak szerokim spectrum funkcjonowania i filozofii działania. Nie ukrywam, że system Gladius budzi duże zainteresowanie armii sojuszniczych. Planujemy pokazy tego systemu w najbliższym czasie dla naszych sojuszników, którzy pytają o możliwość zapoznania się z jego właściwościami. Jesteśmy bardzo dumni, że artyleria, z którą rozwija się Grupa WB już od wielu wielu lat zdecydowała się na tak rewolucyjny krok i wprowadzenie tego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego, jakim jest Gladius – mówi Kubica dla Portalu Obronnego.

Jak wyjaśnia, łączność jest jednym z elementów funkcjonowania Sił Zbrojnych i podstawą bezpieczeństwa kraju. - Konflikt ukraiński pokazuje dobitnie, jak ważne jest posiadanie własnej autonomicznej łączności od wszelkich czynników zewnętrznych. To, co udało nam się osiągnąć, z czego jesteśmy bardzo dumni, to że stworzyliśmy Autonomiczny Krajowy System Łączności, zarówno łączności osobistej jak i łączności pojazdowej. W tym zakresie rozwijamy kilka systemów, które w ostatnim czasie przechodzą już procesy certyfikacyjne do poziomu zastrzeżone. Takowe certyfikaty otrzymał system PERAD, który wchodzi w skład systemu żołnierza przyszłości Tytan – mówi Kubica w programie "Garda".

- „Jeśli chodzi o system ochrony granicy to niewątpliwie forma sensorów szeroko pojętych jest elementem fundamentalnym jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego rejonu. Grupa WB jak wiadomo z powodzeniem rozwija system Amsta, który jest niczym innym jak właśnie systemem sensorów sejsmicznych, które mogą być rozlokowane przy regionie przy granicznym i w ten sposób przy użyciu wspomnianej sztucznej inteligencji prowadzić skuteczną detekcję zarówno obiektów naziemnych, zbliżających się grupy osób czy pojazdów. Ale także nisko lecących śmigłowców system Amsta zapewnia także tego typu formę detekcji – mówi na koniec Marcin Kubica, dyrektor operacyjny Grupy WB w programie Garda.