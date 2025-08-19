Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pakiet amerykańskiej broni za 90 mld dolarów

Podczas briefingu w Waszyngtonie, Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że wkrótce zostaną ogłoszone gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

„Gwarancje bezpieczeństwa z pewnością zostaną ogłoszone wspólnie z naszymi partnerami i będzie coraz więcej konkretów” – oznajmił Zełenski.

Dodał, że „Wszystko znajdzie się na papierze i zostanie w jakiś sposób sformalizowane w ciągu tygodnia-dziesięciu dni”.

„Gwarancje bezpieczeństwa zostaną prawdopodobnie „rozpakowane” przez naszych partnerów i pojawi się coraz więcej szczegółów. Wszystko to zostanie w jakiś sposób sformalizowane na papierze w ciągu najbliższego tygodnia do 10 dni” – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej po swoich spotkaniach.

Trump powiedział Zełenskiemu, że Stany Zjednoczone pomogą zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w przypadku zawarcia jakiegokolwiek porozumienia, które zakończy wojnę Rosji, choć zakres tej pomocy nie został jeszcze ujawniony.

„Ważne jest, aby Stany Zjednoczone wysłały jasny sygnał, że będą jednym z krajów, które pomogą w koordynacji, a także będą uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy” – powiedział Zełenski. „Wierzę, że to duży krok naprzód”.

Amerykańska broń za europejskie pieniądze?

Według doniesień „Financial Times”, Ukraina miała zaoferować zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów ze środków europejskich. Celem jest uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją. Dodatkowo, Kijów i Waszyngton miałyby zawrzeć umowę dotyczącą produkcji dronów o wartości 50 mld dolarów.

Co oznaczają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Gwarancje bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie Ukrainie wsparcia militarnego i politycznego w obliczu potencjalnych zagrożeń. Pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 mld dolarów, o którym wspomniał prezydent Zełenski, może znacząco wzmocnić obronność kraju.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział podczas spotkania w Białym Domu, że nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że będzie to przedmiotem nadchodzących dyskusji.

- W ogóle o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, więc będzie to częścią dyskusji, która właśnie się rozpocznie - powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News, odpowiadając na pytanie o możliwości wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

"Postaramy się doprowadzić je do kolejnego etapu porozumienia w nadchodzących dniach i tygodniach. Oczywiście nie jestem pewien, czy uda nam się ustalić wszystkie szczegóły, ale wszyscy zgadzamy się, że jeśli ta wojna się skończy, nie możemy dopuścić do powtórki porozumienia pokojowego z Mińska z 2014 roku, które zostało w zasadzie zakwestionowane przez Rosjan w kolejnych miesiącach i latach. Dlatego musi być definitywne, że Rosja nigdy, przenigdy nie spróbuje ponownie przejąć mili kwadratowej dobroczynności Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego" - dodał.

Rutte zaznaczył, że zmianą w dyskusji o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest to, że USA teraz zadeklarowały, że chcą w tym wziąć udział, lecz szczegóły tego, co to oznacza, muszą być wkrótce wypracowane.

USA koordynują gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że podczas spotkania w Białym Domu osiągnięto znaczny postęp, choć dojście do porozumienia pokojowego wymaga dalszych wysiłków i czasu. Odnosząc się do kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, Rubio zaznaczył, że każde państwo ma prawo zawierać sojusze obronne z innymi krajami.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że zdaniem Ukraińców, najskuteczniejszą ochroną dla ich kraju jest silna armia.

"Ale jak Ukraińcy powiedzieli nam, najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa, jaką mogą wymyślić dla swojej przyszłości, jest silna armia" - dodał Rubio.

Pytany o rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, która odbyła się w przerwie spotkania z przywódcami europejskimi, Rubio potwierdził, że poruszono temat organizacji dwustronnego spotkania Zełenski-Putin, co byłoby wydarzeniem bezprecedensowym.

"Ale sam fakt, że Putin mówi: „Jasne, spotkam się z Zełenskim”, to już wielka sprawa. Nie mówię, że wyjdą z tego pokoju jako najlepsi przyjaciele. Nie mówię, że wyjdą z tego pokoju z porozumieniem pokojowym, ale myślę, że fakt, że ludzie teraz ze sobą rozmawiają, czego nie było przez trzy i pół roku jest ważny" - dodał Marco Rubio.

Rubio wyraził nadzieję, że kolejnym krokiem będzie spotkanie prezydentów Putina, Trumpa i Zełenskiego, podczas którego uda się sfinalizować porozumienie.