Trzeba przywrócić obowiązkową służbę wojskową? Wielka debata Portalu Obronnego i "Super Expressu"

Prowadzącym debatę będzie doświadczony dziennikarz "Super Expressu" i Portalu Obronnego Jan Złotorowicz. W rozmowie udział wezmą wybitni eksperci z różnych dziedzin, tworząc zróżnicowany i wielowymiarowy panel:

Profesor Antoni Dudek - politolog i specjalista od analizy społecznej i politycznej. Ekspert w analizowaniu i tłumaczeniu postaw społecznych oraz uwarunkowań politycznych. Przybliży społeczne i polityczne wyzwania i kontekst wprowadzenia obowiązku służby.

Generał Leon Komornicki - były zastępca szefa Sztabu Generalnego, doświadczony wojskowy i ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego. Specjalista od zagrożeń hybrydowych i strategicznych wyzwań obronnych Polski. Podzieli się swoją wiedzą o potrzebach obronności i przygotowaniach militarnych.

Michał Dworczyk - europoseł PiS i były szef Kancelarii Premiera. Jeden z autorów raportu „Powszechna służba państwowa. Program budowy rezerw osobowych na rzecz bezpieczeństwa RP". Ekspert od polityki obronnej, legislacji i organizacji wdrożeniowych. Omówi perspektywy polityczne i możliwości praktycznego wdrożenia obowiązkowej służby wojskowej.

Juliusz Sabak - redaktor prowadzący Portalu Obronnego, dziennikarz i analityk wojskowy. Specjalizuje się w technice wojskowej, obronności i sytuacji na Ukrainie. Ekspert od aspektów militarnych, technicznych i operacyjnych powszechnej służby wojskowej.

Warto podkreślić, że ostatnie badania opinii publicznej, pokazują, iż nieco ponad połowa Polaków - 50,5 proc - jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, co świadczy o znaczącym zainteresowaniu i potrzebie rozmowy na ten temat. Jednocześnie społeczeństwo podzielone jest w tej kwestii, przeciw było 40,6 proc., co dodatkowo podkreśla wagę eksperckiej debaty.

Zapraszamy do oglądania i aktywnego śledzenia dyskusji, która odbędzie się 13 października, o godz. 20 na kanale "Super Expressu" na YouTube - to wyjątkowa okazja, by wysłuchać opinii ekspertów.