Coraz więcej załóg wyszkolonych na czołgach K2. W 16PDZ zakończył się kolejny kurs

W 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej zakończył się kurs załóg czołgów K2 Black Panther, przygotowujący żołnierzy do obsługi nowoczesnego sprzętu.

Szkolenia obejmowały jazdę, strzelanie, obsługę systemów elektronicznych oraz taktykę, co jest kluczowe dla wzmocnienia polskich wojsk pancernych.

Polska pozyskuje czołgi K2 w ramach umów z Koreą Południową, a planowana jest ich polonizacja i produkcja w zakładach Bumar-Łabędy.

W 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w 2025 r. odbyło się kilka szkoleń dla załóg czołgów K2 Black Panther. Z ich obsługi szkolili się dowódcy, działonowi i kierowcy, którzy zdobywali doświadczenia w jeździe, strzelaniu, uczyli się systemów elektronicznych K2, ale także budowali wiedzę w zakresie taktyki działania i współpracy w zespole. Tego typu ćwiczenia są istotne, ponieważ Bursztynowa Dywizja docelowa ma posiadać trzy brygady wyposażone w czołgi K2, stanowiące istotne wzmocnienie dla polskich wojsk pancernych.

Czołgi K2 Black Phanter dla Polski

Południowokoreańskie Czołgi K2 Black Phanter, które pojawiają się w Polsce, to efekt umowy wykonawczej podpisanej w sierpniu 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów netto zawarta z Hyundai Rotem zakłada dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r. i trafiła do 20. Brygady Zmechanizowanej, która jest częścią 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Po wielomiesięcznych negocjacjach, 1 sierpnia 2025 roku w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy podpisano drugą umowę wykonawczą na dostawę 180 czołgów K2, w tym około 60 w spolonizowanej wersji K2PL, oraz 80 pojazdów wsparcia, a także uruchomienie produkcji w Polsce. Wartość kontraktu wynosi 6,5 mld dolarów netto. Co ważne umowa ma obejmować również opcję eksportu wozów produkowanych w Polsce, co może otworzyć koncernowi Hyundai Rotem szerszą drogę na rynek europejski. Istotnym elementem kontraktu jest też przekazanie kompetencji do produkcji w Polsce wielu elementów i ostatecznego montażu przez zakłady Bumar-Łabedy w Gliwicach.

Jak już informowaliśmy, za sprawą drugiej umowy wykonawczej na czołgi K2, polski przemysł obronny, w tym należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) zakłady Bumar-Łabędy oraz inne spółki, otrzymają technologię produkcji czołgu K2 i jego kluczowych komponentów. Oznacza to, że zdecydowana większość czołgów w wersji K2PL oraz pojazdów wsparcia będzie produkowana w Polsce.

Polonizacja czołgów K2 i transfer technologii

Na początku października 2025 r. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, zapewniał o intensywnych działaniach mających na celu wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Poinformował, że trwają już rozmowy dotyczące polonizacji czołgów K2 oraz transferu technologii, co ma być kluczowe dla rozwoju zakładów Bumar-Łabędy.

„W tym tygodniu między PGZ-em, a koreańskimi firmami trwały już rozmowy o wykonawczym charakterze tej umowy, o zasadach polonizacji, o transferze technologii. To jest wielka szansa dla Bumaru Łabędy, nie tylko na naprawianie, na modernizację czołgu, ale tak naprawdę na budowanie swojego potencjału” - mówił wówczas szef MON. Działania te mają na celu nie tylko unowocześnienie polskiej armii, ale także odbudowę zdolności produkcyjnych w kraju. Minister obrony ogłosił też, że „Nasz rząd po 20 latach przywraca produkcję czołgów w Polsce. Jest to znaczący krok w uniezależnieniu się, w posiadaniu własnych zdolności”.

Więcej na temat produkcji południowokoreańskich czołgów K2 w Polsce można obejrzeć w rozmowie Juliusza Sabaka, redaktora Portalu Obronnego z Kim'em Do-Hwa, wiceprezesem Hyundai Rotem: