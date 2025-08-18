Białoruś wzmacnia lotnictwo. Nowe Su-30SM2 z Rosji już na miejscu

W dniu 14 sierpnia 2025 roku Białoruś przyjęła kolejną partię wielozadaniowych myśliwców Su-30SM2, które wylądowały na jednym z lotnisk wojskowych – poinformowało białoruskie Ministerstwo Obrony. Choć dokładna lokalizacja nie została ujawniona, wydarzenie to stanowi kolejny etap realizacji kontraktu z 2017 roku między Mińskiem a rosyjską korporacją United Aircraft Corporation (UAC). Umowa zakłada dostarczenie 12 samolotów tego typu, jednak proces ten napotykał opóźnienia z powodu zmian technicznych i sankcji wpływających na dostawy komponentów.

Kolejna dostawa w ramach współpracy z Rosją

Nowa partia Su-30SM2 to już trzecia dostawa tych maszyn w ramach wspomnianego kontraktu. Pierwsza transza czterech samolotów dotarła w 2019 roku, a kolejna pod koniec maja 2025 roku. Według doniesień, w obecnej dostawie znalazły się prawdopodobnie dwa samoloty, co jest zgodne z dotychczasowym schematem dostaw oraz zdolnościami produkcyjnymi zakładów lotniczych w Irkucku. Obecnie dostarczono ich łącznie osiem.

Białoruscy piloci przeszli odpowiednie szkolenie w rosyjskim ośrodku, co pozwala na szybkie włączenie nowych maszyn do służby. Jak zapowiedział dowódca Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Białorusi, generał major Andriej Łukjanowicz, samoloty te mają wkrótce rozpocząć dyżury bojowe w systemie obrony powietrznej.

Plany na przyszłość

Białoruskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że do końca 2025 roku kraj otrzyma kolejne samoloty Su-30SM2 oraz śmigłowce Mi-35M. Wzmocnienie floty lotniczej wpisuje się w szerszy plan modernizacji sił zbrojnych, realizowany przy wsparciu Rosji. Jednak opóźnienia w dostawach i ograniczone możliwości produkcyjne rosyjskiego przemysłu lotniczego pozostają wyzwaniem dla pełnej realizacji kontraktu.

Siły Powietrzne Białorusi dysponują obecnie:

MiG-29: około 25-34 maszyn, w tym zmodernizowane do standardu MiG-29BM. Część maszyn jest niesprawna lub wycofana, a dokładna liczba operacyjnych może być niższa.

Su-30SM/SM2;

Su-25: od 20 do 30 operacyjnych maszyn, wiele jest niesprawnych lub wycofanych;

Jak-130 (samoloty szkolno-bojowe): 11 maszyn;

Łącznie Białoruś posiada około 68-87 samolotów bojowych, przy czym liczba operacyjnych maszyn jest prawdopodobnie bliższa dolnej granicy ze względu na wiek i stan techniczny samolotów.

Su-30SM2

Su-30SM2 to zmodernizowana wersja rosyjskiego wielozadaniowego myśliwca Su-30SM, opracowanego przez biuro Sukhoi. Jest to dwumiejscowy, dwusilnikowy samolot, przeznaczony do działań w każdych warunkach pogodowych, zarówno w walce powietrznej, jak i misjach uderzeniowych. Wyposażony w silniki AL-41F1S, pochodzące z Su-35, oferuje o 16% większy ciąg, lepszą efektywność paliwową oraz dłuższą żywotność, co zwiększa zasięg do około 3000 km i umożliwia dłuższe misje.Radar Irbis-E, również zapożyczony z Su-35, zapewnia większy zasięg wykrywania celów powietrznych i morskich, a system OSNOD pozwala na integrację z innymi platformami, w tym dronami.

Samolot wyróżnia się zaawansowaną awioniką, cyfrowym systemem fly-by-wire oraz zdolnością do wykonywania manewrów takich jak Kobra Pugaczowa. Może przenosić do 8 ton uzbrojenia, w tym pociski Kh-59MK2, bomby kierowane KAB-250 oraz rakiety R-77-1 i R-74, co czyni go wszechstronnym w misjach powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Su-30SM2 jest projektowany z myślą o rosyjskich siłach powietrznych i morskich, z planami modernizacji istniejącej floty do 2027 roku, a jego konstrukcja eliminuje zagraniczne komponenty, zwiększając niezależność logistyczną.