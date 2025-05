Nowe myśliwce dla Białorusinów

Białoruś kontynuuje próby modernizacji swoich sił powietrznych przy pomocy wsparcia Rosji. Jednym z jej etapów jest pozyskiwanie nowych, wielozadaniowych myśliwców Su-30SM2. Mińsk już wcześniej zakupił 12 myśliwców Su-30SM w ramach umowy z 2017 roku. Dostawy tych samolotów zostały zrealizowane etapami do końca 2023 roku. Nie wiadomo, ile maszyn przekazano podczas najnowszego transferu.

Warto również zwrócić uwagę, że informacje o dostawach Su-30SM2 zbiegają się z doniesieniami o możliwości przekazania Białorusi rosyjskich śmigłowców Mi-35M. Miałoby to nastąpić jeszcze w tym tygodniu, o czym informuje serwis Bulgarian Military. Nie jest to jedyna wzmianka o współpracy w obszarze lotnictwa wojskowego na linii Białoruś – Rosja w ostatnim czasie. Nie można zapominać o trwających rozmowach w sprawie koprodukcji lekkiego myśliwca piątej generacji Su-75 Checkmate, który obecnie znajduje się w fazie prototypowej i jest określany przez ekspertów mianem papierowego projektu.

Su-30SM2 - sprawdzone rozwiązania w nowej odsłonie

Su-30SM2 to najnowsza odmiana rosyjskiego, ciężkiego myśliwca wielozadaniowego generacji 4++, który stanowi rozwinięcie sprawdzonej platformy Su-30SM. Maszyna ta została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu możliwości bojowych zarówno w walce powietrznej, jak i podczas misji uderzeniowych na cele naziemne i nawodne. Su-30SM2 to efekt programu modernizacji prowadzonego przez rosyjski koncern Irkut, mający na celu unifikację części systemów z nowocześniejszym Su-35S. Dzięki temu nowy wariant zyskał nie tylko lepsze osiągi, ale także bardziej zaawansowaną awionikę i systemy walki elektronicznej, co znacznie zwiększa jego skuteczność w warunkach nowoczesnego pola walki.

Nowe Su-30SM2 napędzane są silnikami AL-41F-1S – takimi samymi, jakie montowane są w myśliwcach Su-35S. Jednostki te zapewniają większy ciąg i lepszą ekonomikę lotu w porównaniu do starszych AL-31FP, co przekłada się na lepsze przyspieszenie, zasięg i manewrowość. Maszyna osiąga prędkość maksymalną przekraczającą 2 Machy i może operować na pułapie powyżej 17 kilometrów. Zasięg bojowy Su-30SM2 wynosi ponad 1 500 km bez tankowania w powietrzu, a w misjach z dodatkowymi zbiornikami paliwa lub przy wsparciu powietrznych tankowców może wzrosnąć do ponad 3 000 km.

Su-30SM2 został przystosowany do przenoszenia szerokiego wachlarza broni. Samolot posiada 12 podwieszeń, a jego całkowity udźwig uzbrojenia wynosi do 8 ton. Myśliwiec może przenosić rakiety powietrze–powietrze średniego i dalekiego zasięgu, takie jak R-77-1 i R-74M, a także pociski powietrze–ziemia, w tym precyzyjne rakiety Ch-31, Ch-59, a nawet naddźwiękowe pociski manewrujące Ch-58 do niszczenia radarów. Dodatkowo Su-30SM2 jest zdolny do użycia bomb kierowanych KAB-500 i KAB-1500 oraz klasycznych bomb niekierowanych.

Główną rolą Su-30SM2 jest kontrola przestrzeni powietrznej, wsparcie wojsk lądowych z powietrza oraz przechwytywanie celów w głębi terytorium przeciwnika. Dzięki dużemu zasięgowi, radarowi z funkcją jednoczesnego śledzenia i atakowania wielu celów oraz zdolności do wykonywania lotów w trudnych warunkach pogodowych, Su-30SM2 może być wykorzystywany jako maszyna patrolowa, eskortowa i ofensywna. Jest więc cennym nabytkiem dla białoruskich sił powietrznych.

Nie ma oficjalnych informacji, gdzie zostały rozmieszczone myśliwce Su-30SM2, ale według źródeł branżowych i analiz satelitarnych pierwsze takie samoloty mogły trafić do bazy w Baranowiczach – głównej siedziby białoruskiego lotnictwa taktycznego. To właśnie tam stacjonują już wcześniej dostarczone Su-30SM, które mogą pełnić dyżury bojowe i brać udział we wspólnych ćwiczeniach z rosyjskimi siłami powietrznymi.