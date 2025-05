Po obiektach Centrum Badawczo-Testowego Pojazdów Wisła oprowadza dr inż. Włodzimierz Kupicz, szef Pionu Badań Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Wyjaśnia on zadania i możliwości poszczególnych obiektów. A są to interesujące na przykład testy balistyczne z użyciem specjalnego stanowiska wyposażonego w szeroki wybór broni aż do kalibru 25 mm. Pojazd lub jego elementy mogą być ustawione pod dowoelnym kątem, co pozwala sprawdzić pełny zakres ochrony zgodnie ze standardem NATO.

Specjalne tory pozwalają na sprawdzenie zachowania pojazdów na różnych typach przeszkód i nawierzchni, również podczas podjazdu lub zjazdu spod kątem do 30 stopni. Interesującą platformą badawczą jest specjalna płyta uchylna. Pozwala ona na sprawdzenie stabilności poprzecznej pojazdu na powierzchni o różnym nachyleniu, co daje unikalną możliwość testowania zmian wynikających z różnych typów zabudowy. Jest to ważne np. w przypadku zmiany wieży z załogowej na bezzałogową, co powoduje istotne przemieszczenie środka ciężkości.

Inny bardzo skomplikowany i przydatny obiekt to komora klimatyczna o wymiarach pozwalających na umieszczenie wewnątrz np. dwóch wyrzutni system Patriot jednocześnie. Wewnątrz można regulować takie parametry jak zapylenie, wilgotność, a przede wszystkim temperatura, zarówno -30 jak i +50 stopni Celsjusza. Można tutaj testować również bezzałogowce oraz specjalistyczny sprzęt wymagający certyfikatów dla określonych warunków klimatycznych.

Żeby nie być gołosłownym, pokazujemy testy przeprowadzane na faktycznym sprzęcie Wojska Polskiego. Jest to przede wszystkim testowany obecnie przez WITPiS Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego Mamut i ciężarówka wysokiej mobilności Jelcz 442.32 z automatyczną skrzynią biegów Allison 3000SP. Ale mogą państwo zobaczyć również wóz dowodzenia 6x6 Heron czy bezzałogową platformę lądową Kuna. Zapraszam do oglądania.