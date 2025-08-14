Kosiniak-Kamysz: Ja doprowadzę do tego, że program Orka będzie sfinalizowany 

Spis treści
Pod koniec lipca Bartosz Kownacki złożył interpelację poselską nr 11136 w sprawie prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej postępowania w przedmiocie pozyskania okrętów podwodnych nowego typu OPNT – ORKA.
W jej treści zawarł następujące pytania:
-
1. Kryteria wyboru wykonawcy:
Jakie konkretnie kryteria – poza ceną – będą miały decydujące znaczenie przy wyborze wykonawcy w programie „Orka”? Proszę o przedstawienie pełnej listy kryteriów oraz ich wag punktowych (jeśli są znane), a także o wskazanie, w jaki sposób MON zamierza oceniać m.in. poziom transferu technologii, zakres współpracy przemysłowej, harmonogram dostaw, zdolności operacyjne oferowanych jednostek, kompatybilność z systemami NATO, koszty cyklu życia oraz innych dodatkowych strategicznych wymagań, które są ważne dla Polski, jak np. rozwiązanie „Gap Filler”.
2. Zdolności serwisowe i udział przemysłu krajowego:
Czy ministerstwo planuje pozyskanie krajowych zdolności do serwisu, remontu, modernizacji i eksploatacji okrętów podwodnych pozyskanych w ramach programu „Orka”?
Jeśli tak:
W jakim zakresie (np. dokowanie/wydokowanie, obsługa systemów obserwacji podwodnej i nawodnej, a także uzbrojenia, przeglądy inspekcyjne kadłuba itp.)?
Czy ministerstwo uważa rozpoczęcie negocjacji w tym zakresie dopiero po wyłonieniu głównego wykonawcy za optymalne z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa i pozycji negocjacyjnej Polski?
Czy negocjowanie z jednym wybranym dostawcą/państwem będzie najbardziej korzystne dla Polski, czy nie lepiej wybrać dwóch oferentów i z nimi równolegle negocjować – każdy będzie chciał przedstawić lepszą ofertę od drugiego?
Dlaczego do chwili obecnej Polska Grupa Zbrojeniowa – jako dominujący podmiot krajowego przemysłu zbrojeniowego – nie została formalnie włączona w rozmowy z oferentami, a jeśli tak, to w jakim stopniu i obszarze?
3. Równe traktowanie oferentów:
Które z zakładów produkcyjnych (stoczni) należących do oferentów uczestniczących w programie „Orka” zostały odwiedzone przez ministra obrony narodowej lub któregokolwiek z sekretarzy albo podsekretarzy stanu w MON? Proszę o wskazanie dat tych wizyt. Czy wizyty te objęły wszystkich oferentów w równym stopniu? Jeśli nie – z czego wynika ta rozbieżność i czy nie narusza ona zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia?
Z upoważnienia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odpowiedzi na nią udzielił Paweł Bejda:
"Uzgodnione w resorcie obrony narodowej kryteria ewaluacji poszczególnych projektów okrętów podwodnych wykonawców uczestniczących we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczą m.in. funkcjonalności i zdolności, którymi okręt podwodny nowego typu (OPNT) pk. „ORKA” powinien się charakteryzować, w uwzględnieniu kompatybilności do współdziałania z siłami NATO" - czytamy w odpwiedzi.
Jak możemy dalej przeczytać:
"Resort obrony narodowej jest zainteresowany pozyskaniem zdolności MRO (utrzymanie, naprawa i serwisowanie), transferem technologii do polskiego przemysłu obronnego oraz włączeniem polskich zakładów do globalnego łańcucha dostaw oferenta - w maksymalnym, możliwym do realizacji zakresie. Szczegółowy zakres transferu technologii do krajowego przemysłu obronnego (kpo) oraz zakres współpracy przemysłowej z kpo dla utrzymania OPNT w cyklu życia będzie przedmiotem negocjacji z wyłonionym w trakcie postępowania na dostawę OPNT do Sił Zbrojnych RP wykonawcą platformy. Podobnie, harmonogram dostaw, wynikający z procesu technologicznego wykonawcy, będzie przedmiotem negocjacji".
Sekretarz stanu w MON zapewnia, że "wszyscy oferenci zostali potraktowani w identyczny sposób i przedstawiono im tę samą listę polskich wymagań".
Kosiniak-Kamysz: Ja doprowadzę do tego, że program Orka będzie sfinalizowany
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował krótkie nagranie przeddzień Święta Wojska Polskiego, w którym dzwonił do kapitana marynarki Damiana Przybysza z podziękowaniami za promocje Marynarki Wojennej. Telefon ten był następstwem wiralowego filmiku Marynarki Wojenne RP w mediach społecznościowych, w którym marynarz na okręcie podwodnym ORP Orzeł tańczył do trendu, który w ostatnim czasie jest bardzo popularny na Tik Toku.
Jak powiedział w czasie rozmowy wicepremier:
"Chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo zrobił Pan niesamowitą robotę dla promocji Marynarki Wojennej, dla promocji naszych zdolności. A tak naprawdę na rzecz naszych marzeń i ambicji. Zrobił Pan więcej niż ktokolwiek swoim krótkim filmikiem, który jest viralem i w Polsce, i na świecie. Ja mam jedno zadanie po 30 latach, ja doprowadzę do tego, że program Orka będzie sfinalizowany, a Pan się do tego bardzo mocno przyczynił. Dzięki temu filmowi".
Na koniec wicepremier złożył życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, życząc 15 sierpnia udanej defilady.
Program Orka
Program Orka jest jednym z kluczowych komponentów modernizacji sił morskich Polski. Nowoczesne okręty podwodne zapewniłyby Polsce zdolności odstraszania strategicznego i prowadzenia działań niejawnych, a także posiadanie możliwości przenoszenia pocisków manewrujących. Coraz częściej podkreśla się również, że program Orka, to nie tylko modernizacja floty, ale także sposób na budowanie interoperacyjności między przestrzenią lądową, powietrzną, morską, kosmosem i cyberprzestrzenią.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany w wywiadzie dla Super Expressu o program Orka, mówił tak:
"Od trzydziestu lat nikt nie był w stanie tego zrealizować. Obecnie jesteśmy w trakcie tego procesu, realizujemy go i dowieziemy do końca. Tutaj jest dużo pracy i dużo działań, byśmy mogli w tym roku sfinalizować i podpisać umowę w zakresie tych zdolności".
Obecnie w postępowaniu przetargowym programu „Orka”, którego celem jest pozyskanie nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP, uczestniczy siedmiu oferentów z sześciu krajów. Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych i analizie ofert przez Agencję Uzbrojenia najwyżej ocenione zostały propozycje z Niemiec, Szwecji i Włoch. Pozostali oferenci, w tym Francja, Hiszpania i Korea Południowa, nadal pozostają w grze, choć ich oferty oceniono niżej.
- ThyssenKrupp Marine Systems (Niemcy) oferuje okręty typu 212CD, charakteryzujące się niską wykrywalnością i nowoczesnymi systemami napędowymi, przystosowanymi do operacji na Morzu Bałtyckim.
- Saab (Szwecja) proponuje jednostki typu A26 Blekinge proponuje jednostki typu A26 Blekinge, zaprojektowane z myślą o działaniach w płytkich wodach, takich jak Bałtyk, z możliwością prowadzenia operacji specjalnych.
- Fincantieri (Włochy) przedstawia ofertę opartą na rozwiniętej wersji niemieckiego modelu 212NFS, dostosowanej do potrzeb włoskiej marynarki wojennej.
- Naval Group (Francja) z okrętami typu Scorpène, oferującymi szeroki transfer technologii i możliwość lokalnej budowy jednostek.
- Navantia (Hiszpania) z okrętami typu S-80+, wyposażonymi w zaawansowany system napędowy AIP, oferującymi wysoką autonomię i operacyjność.
- Hanwha Ocean (Korea Południowa) proponuje jednostki KSS-III Batch 2, z możliwością szybkiej dostawy poprzez dostarczenie pierwszej jednostki w 6 lat od podpisania umowy a wszystkich okrętów w 8,5 roku, ponadto oferowany jest szeroki transfer technologii.