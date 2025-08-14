Kosiniak-Kamysz: Ja doprowadzę do tego, że program Orka będzie sfinalizowany 

1. Kryteria wyboru wykonawcy:

Jakie konkretnie kryteria – poza ceną – będą miały decydujące znaczenie przy wyborze wykonawcy w programie „Orka”? Proszę o przedstawienie pełnej listy kryteriów oraz ich wag punktowych (jeśli są znane), a także o wskazanie, w jaki sposób MON zamierza oceniać m.in. poziom transferu technologii, zakres współpracy przemysłowej, harmonogram dostaw, zdolności operacyjne oferowanych jednostek, kompatybilność z systemami NATO, koszty cyklu życia oraz innych dodatkowych strategicznych wymagań, które są ważne dla Polski, jak np. rozwiązanie „Gap Filler”.

2. Zdolności serwisowe i udział przemysłu krajowego:

Czy ministerstwo planuje pozyskanie krajowych zdolności do serwisu, remontu, modernizacji i eksploatacji okrętów podwodnych pozyskanych w ramach programu „Orka”?

Jeśli tak:

W jakim zakresie (np. dokowanie/wydokowanie, obsługa systemów obserwacji podwodnej i nawodnej, a także uzbrojenia, przeglądy inspekcyjne kadłuba itp.)?

Czy ministerstwo uważa rozpoczęcie negocjacji w tym zakresie dopiero po wyłonieniu głównego wykonawcy za optymalne z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa i pozycji negocjacyjnej Polski?

Czy negocjowanie z jednym wybranym dostawcą/państwem będzie najbardziej korzystne dla Polski, czy nie lepiej wybrać dwóch oferentów i z nimi równolegle negocjować – każdy będzie chciał przedstawić lepszą ofertę od drugiego?

Dlaczego do chwili obecnej Polska Grupa Zbrojeniowa – jako dominujący podmiot krajowego przemysłu zbrojeniowego – nie została formalnie włączona w rozmowy z oferentami, a jeśli tak, to w jakim stopniu i obszarze?

3. Równe traktowanie oferentów:

Które z zakładów produkcyjnych (stoczni) należących do oferentów uczestniczących w programie „Orka” zostały odwiedzone przez ministra obrony narodowej lub któregokolwiek z sekretarzy albo podsekretarzy stanu w MON? Proszę o wskazanie dat tych wizyt. Czy wizyty te objęły wszystkich oferentów w równym stopniu? Jeśli nie – z czego wynika ta rozbieżność i czy nie narusza ona zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia?