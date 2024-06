Podczas tej imprezy odbyła się prezentacja systemu, który nie tylko pokazuje możliwości bezzałogowców, a w szczególności polskich maszyn Flyeye i Warmate działających wspólnie. Jest to przede wszystkim skalowalne rozwiązanie oparte o system Topaz, który umożliwia nie tyko kierowanie i koordynowanie ognia artylerii. System daleko odszedł od swojej pierwotnej funkcji, czy raczej wzbogacił się o wiele nowych funkcjonalności. Dziś jest de facto skalowalnym systemem zarządzania polem walki w którym implementowane są rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Takie możliwości daje opracowany przez Grupę WB system EYEQ, który wspomaga obserwatora w wykrywaniu i identyfikacji celów, zapewniając wysoki poziom skuteczności w zakresie np. odróżniania cywilów od żołnierzy czy bojowników, albo pojazdów wojskowych od należących do lokalnej ludności. Działa ze skutecznością ponad 90% zarówno w przypadku środków rozpoznania powietrznego, jak też naziemnych systemów optoelektronicznych.

Stoisko @WBGroup_PL na targach Eurosatory odwiedził @JacekSiewiera szef @BBN_PL. Gość miał okazję zapoznać się z prezentowaną we Francji ofertą Grupy WB. pic.twitter.com/rQ4pr1A29z— WB GROUP (@WBGroup_PL) June 20, 2024

GrupaWB pokazała również w Paryżu szeroką gamę radiostacji wojskowych: doręczne 3501, osobiste R35010, najnowsze definiowalne programowo radia COMP@N w tym z adapterem pojazdowym. Jest to rozwiązanie o niskiej emisji i wysokiej odporności na zakłócenia, wchodzące w skład systemu żołnierza przyszłości Tytan. Grupa WB jest obecnie największym w Polsce producentem łączności taktycznej, będącej postawą komunikacji w Wojskach Rakietowych i Artylerii oraz pododdziałach innych rodzajów wojsk.

Co warto odnotować, łącząc radia, bezzałogowce, sztuczną inteligencję i system Topaz uzyskujemy Wielozadaniowy, Wielowarstwowy Misyjny Powietrzny Inteligentny Rój (W2MPIR), który co do działania i założeń jest bliski wprowadzonemu do sił zbrojnych RP systemowi Gladius, który zapewnia wykrywanie i zwalczanie celów na dystansie 100 km.

Ale obecność Grupy WB na Eurosatory to również zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZMU-3 zainstalowany na bezzałogowej platformie kołowej PIAP Hunter czy wieża ZSSW-30 prezentowana na stoisku PGZ jako element bojowego wozu piechoty Borsuk. Zostało to odnotowane przez specjalistów, ale też przez kontrahentów i klientów.

Drugiego dnia targów Grupa WB i Thales Group podpisały porozumienie o współpracy. Dotyczy ona integracji na zdalnie sterowanych modułach uzbrojenia firmy Arex należących do Grupy WB integrować pociski kierowane i niekierowane kalibru 70 mm produkowanych przez firmę Thales. Rozwiązanie to może np. służyć do bardziej ekonomicznego zwalczania bezzałogowców. Jest to tylko jeden z przykładów umów i współpracy zawartych podczas targów Eurosatory lub w ich wyniku przez polskiego potentata w zakresie bezzałogowców i łączności.