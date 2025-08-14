MSPO 2025. Światowe innowacje obronne w Kielcach

Gdzie i kiedy?

XXXIII edycja MSPO odbędzie się w dniach 2-5 września 2025 roku w Targach Kielce, przy ul. Zakładowej 1. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży obronnej w Europie, które co roku gromadzi liderów sektora, przedstawicieli rządów i entuzjastów militariów.

Co będzie można zobaczyć?

MSPO 2025 to platforma prezentująca najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii obronnych, uzbrojenia i systemów bezpieczeństwa. Odwiedzający zobaczą m.in. zaawansowane systemy rakietowe, pojazdy opancerzone, drony, technologie cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania dla lotnictwa i marynarki wojennej. Nie zabraknie dynamicznych pokazów sprzętu wojskowego, symulacji oraz prezentacji nowości od globalnych liderów branży. Tradycyjnie odbędą się także konferencje i panele dyskusyjne, w których eksperci omówią kluczowe wyzwania współczesnego bezpieczeństwa.

Kto weźmie udział?

W wydarzeniu wezmą udział czołowe firmy z sektora obronnego, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Zaprezentują się firmy z około 35 krajów. Najmocniej reprezentowane będą firmy ze Stanów Zjednoczonych – spodziewane jest 50–60 firm zza oceanu. Obecni będą także wystawcy między innymi z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady i Australii.

Swoją obecność potwierdziły m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems, Thales oraz Boeing. Wśród wystawców znajdzie się także Lubawa Group, która zaprezentuje innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony i kamuflażu. Lista wystawców obejmuje setki firm z kilkudziesięciu krajów, co czyni MSPO jednym z najbardziej międzynarodowych wydarzeń tego typu.

Prezes targów prognozuje, że pod względem proporcji najczęściej ok. 60% to firmy polskie, 40% zagraniczne.

Słowo od prezesa

Prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń, podkreśla znaczenie tegorocznej edycji: „MSPO 2025 to nie tylko prezentacja najnowszych technologii, ale także platforma do budowania strategicznych partnerstw międzynarodowych. W dobie globalnych wyzwań dla bezpieczeństwa, nasze targi są miejscem, gdzie rodzą się innowacje i współpraca” – powiedział Mochoń.

Jak mówił prezes targów:

"Szacujemy, że liczba wystawców zamknie się w przedziale 700–800 firm. W ubiegłym roku było ich 761, więc wynik będzie podobny. Liczymy na historyczny rekord w przyszłym roku – dzięki nowej hali zyskamy dodatkową przestrzeń".

Co było w poprzednich edycjach?

W 2024 roku MSPO przyciągnęło rekordową liczbę 650 wystawców z 35 krajów i ponad 20 tysięcy zwiedzających. Uwagę zwróciły pokazy dynamiczne czołgów K2 Black Panther oraz premiera nowych polskich systemów bezzałogowych. Targi były także miejscem podpisania ważnych kontraktów na dostawy sprzętu dla polskiej armii.

Podczas XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO), podpisano szereg ważnych umów wzmacniających zdolności obronne Polski. Łączna wartość kontraktów wyniosła około 2 mld zł. Jednym z najważniejszych osiągnięć było zawarcie kontraktu z hiszpańską firmą Indra Sistemas na dostawę piętnastu systemów radarowej kontroli ruchu lotniczego dla wojskowych portów lotniczych, o wartości 1,1 miliarda złotych.

Ważnym krokiem w rozwoju technologii bezzałogowych była umowa z WB Electronics na dostawę sześciu zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye w wersji 3.6, wyceniona na 24 miliony złotych.

W ramach systemów obrony przeciwlotniczej podpisano kontrakt z rządem USA na dostawę 31 odbiorników radiowych dla programów Wisła i Narew, o wartości 16,7 miliona dolarów. Znaczące były również umowy offsetowe w ramach II fazy programu Wisła, zawarte między Polską Grupą Zbrojeniową a Lockheed Martin.

W 2023 roku, podczas 31. edycji MSPO, podpisano umowy o łącznej wartości przekraczającej 110 mld zł, co było rekordem w historii targów. Podczas targów podpisano dwie umowy o wartości 54 mld zł na dostawy ponad 1000 rakiet CAMM-ER oraz 138 wyrzutni dostosowanych do systemu IBCS (Integrated Battle Command System) przez Konsorcjum PGZ-NAREW w ramach programu Narew. Umowy te przewidywały transfer technologii, umożliwiając produkcję w Polsce, z dostawami planowanymi na lata 2027–2035.

Zawarto także umowę o wartości 47,6 mld zł na pozyskanie elementów 3 dywizjonów (6 baterii) systemu Patriot/IBCS, w tym 12 radarów dookólnych LTAMDS, 48 wyrzutni M903 oraz zapas pocisków PAC-3 MSE w ramach programu Wisła. Podpisano także umowę na dostawę ponad 1600 bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye produkowanych przez WB Electronics, wartości to 24 mln zł.

W 2022 roku podpisano umowę na zakup 180 czołgów K2 Black Panther z Korei Południowej, będącą częścią szerszej współpracy polsko-koreańskiej. Podpisano kontrakt na dostawę 32 śmigłowców AW-149 od PZL Świdnik.

Historia MSPO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją. Pierwsza edycja odbyła się w 1993 roku, a od tego czasu targi zyskały status jednej z trzech najważniejszych imprez obronnych w Europie, obok Paryża i Londynu. Każda edycja przyciąga coraz więcej wystawców i gości, stając się kluczowym miejscem dla kontraktów, współpracy międzynarodowej i prezentacji innowacji. W poprzednich latach wyjątkowe były m.in. premiery zakupionych czołgów, systemów rakietowych Patriot czy nowoczesnych dronów bojowych, które zdobyły uznanie na światowych rynkach.