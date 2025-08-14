Niemcy wspierają Ukrainę. 0,5 mld dolarów na amerykański sprzęt wojskowy

Berlin dołączy do inicjatywy PURL (Priority Ukraine Requirements List), zainicjowanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Polega ona na dostarczaniu Ukrainie amerykańskiego sprzętu, którego koszty pokrywają państwa europejskie. Wcześniej zakupy na ponad 1 mld euro w ramach PURL zadeklarowały Holandia, Dania, Norwegia i Szwecja.

„Pakiety wsparcia będą obejmować sprzęt wojskowy, który albo nie jest produkowany przez przemysł europejski, albo może być dostarczony przez Stany Zjednoczone szybciej niż przez partnerów europejskich lub Kanadę w planowanym zakresie” – wyjaśniono w oświadczeniu.

Jak napisano dalej: „Obejmuje to na przykład kluczowe zdolności obrony powietrznej. Są one pilnie potrzebne, aby przeciwdziałać trwającym rosyjskim nalotom, które zabijają coraz więcej cywilów na Ukrainie”.

Rutte: Niemcy największym europejskim donatorem pomocy wojskowej dla Ukrainy

Według komunikatu NATO Niemcy ogłosiły pakiet wsparcia wojskowego w środę (13 sierpnia). „Niemcy są największym europejskim donatorem pomocy wojskowej dla Ukrainy, a dzisiejsze ogłoszenie dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie we wspieranie narodu ukraińskiego w obronie jego wolności i suwerenności” - podkreślił Rutte.

Według oficjalnych danych Niemcy udzieliły Ukrainie od 2022 roku pomoc w łącznej wartości 40 miliardów euro (46,8 miliarda dolarów). Wsparcie to obejmuje różnorodne zaawansowane uzbrojenie i sprzęt wojskowy, takie jak czołgi Leopard 2, samobieżne dział przeciwlotnicze Gepard, pojazdy Marder, systemy obrony powietrznej Patriot i IRIS-T.

Europa utrzymuje pomoc dla Ukrainy na wysokim poziomie

Z raportu Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej (IfW) wynika, że w maju i czerwcu pomoc wojskowa Europy dla Ukrainy utrzymała się na wysokim poziomie, wynosząc 12,6 mld euro. W tym samym czasie z USA nie napłynęły żadne nowe środki dla Ukrainy.

Oznacza to, że Europa jest obecnie liderem USA pod względem całkowitej wielkości pomocy wojskowej udzielanej przez przemysł zbrojeniowy od początku wojny. Grupa G7 przyznała ostatnio około 6,3 mld euro pomocy finansowej – głównie dzięki mechanizmowi pożyczek ERA – zgodnie z najnowszym raportem Ukraine Support Tracker, obejmującym pomoc zgłoszoną do czerwca 2025 roku. Po raz pierwszy od początku rządów Trumpa Stany Zjednoczone zatwierdziły w maju duży eksport broni na Ukrainę – ale nie w formie pomocy wojskowej. Zamiast tego, jest to sprzedaż, którą Kijów musi sfinansować sam.

Jak odnotowuje Instytut, europejska pomoc dla Ukrainy jest jednak niższa niż w marcu i kwietniu b.r. Wtedy Europa przeznaczyła na ten cel 19,9 mld euro, „częściowo aby zrekompensować brak wsparcia ze strony USA”.

Z 10,5 mld euro europejskiej pomocy wojskowej przyznanej w maju i czerwcu 2025 r. co najmniej 4,6 mld euro ma zostać przekazane w ramach kontraktów z firmami zbrojeniowymi, a nie z istniejących zapasów. Kontrakty te zostały przyznane głównie firmom z Europy i Ukrainy – co wyraźnie wskazuje na rosnącą rolę produkcji obronnej w pomocy wojskowej.

Badacze Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej podkreślili, że pomoc wojskowa dla Ukrainy jest coraz częściej organizowana poprzez zamówienia dla firm zbrojeniowych. W takim przypadku towary nie muszą być pobierane z istniejących zapasów - czytamy. „Pomoc wojskowa dla Ukrainy jest w coraz większym stopniu uzależniona od zdolności produkcyjnych przemysłu obronnego” - zaznaczono w raporcie.

Od początku wojny do czerwca 2025 r. Europa przeznaczyła co najmniej 35,1 mld euro na pomoc wojskową poprzez zamówienia publiczne na rzecz obronności — o 4,4 mld euro więcej niż Stany Zjednoczone.

Rozmowa europejskich liderów z Donaldem Trumpem

Z inicjatywy niemieckiego kanclerza Friedricha Merza europejscy liderzy odbyli rozmowę telefoniczną z Trumpem w związku z zaplanowanym na piątek spotkaniem amerykańskiego prezydenta z przywódcą rosyjskim Władimirem Putinem na Alasce. W rozmowie z Trumpem wziął udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w środę przebywał z wizytą w Berlinie.